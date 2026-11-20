فرمانده سپاه امام رضا (ع) گفت:حضور 850 هزار نفری اقشار بسیج در رزمایش جان‌فدایان مشهد فراتر از پیش‌بینی‌‌ها بود.

سردار محمدرضا مهدوی، فرمانده سپاه امام رضا(ع)، در حاشیه حضور در رزمایش جان‌فدایان مشهد در جمع خبرنگاران، با قدردانی از حضور پرشور مردم و بسیجیان اظهار کرد: مردم شهیدپرور مشهد بار دیگر نشان دادند که در صورت هرگونه تهدید علیه کشور، با تمام قوا برای دفاع از میهن اسلامی آمادگی دارند و در عرصه‌های مختلف، وظیفه خود را با روحیه ایثار و فداکاری انجام خواهند داد.

وی با تأکید بر اینکه این حضور گسترده در سایه هدایت و رهبری مقام معظم رهبری شکل گرفته است، افزود: مردم با حضور خود ثابت کردند که در مسیر دفاع از کشور و حفظ امنیت و اقتدار ایران، استوار و پایبند هستند و هر زمان که نیاز باشد، در صحنه حضور خواهند داشت. فرمانده سپاه امام رضا(ع) با اشاره به استقبال گسترده از رزمایش جان‌فدایان مشهد بیان کرد: پیش‌بینی اولیه ما حضور حدود 200 هزار نفر از بسیجیان بود، اما با توجه به استقبال کم‌نظیر مردم و افزایش حضور نیروهای بسیجی از پایگاه‌های محلی، شمار شرکت‌کنندگان از برآوردهای اولیه فراتر رفت. مهدوی ادامه داد: حضور گسترده بسیجیان از پایگاه‌های مختلف و اجتماع پرشور مردم در محدوده خیابان امام رضا(ع)، جلوه‌ای از آمادگی و انسجام مردمی را به نمایش گذاشت و این استقبال نشان داد که ظرفیت حضور و مشارکت مردم در عرصه‌های دفاعی و اجتماعی بسیار گسترده است.

وی با قدردانی از بسیجیان و اقشار مختلف مردم مشهد خاطرنشان کرد: آنچه امروز در این اجتماع شاهد بودیم، حاصل روحیه مسئولیت‌پذیری، تعهد و آمادگی مردمی برای دفاع از کشور و ارزش‌های انقلاب اسلامی است. فرمانده سپاه امام رضا(ع) در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از مردم و بسیجیان شرکت‌کننده در این رزمایش گفت: لازم می‌دانم از مردم شهیدپرور مشهد، بسیجیان عزیز و همه کسانی که برای برگزاری این اجتماع و نمایش آمادگی مردمی تلاش کردند، صمیمانه تشکر کنم.

مهدوی با تأکید بر ضرورت قدردانی عملی از همراهی مردم تصریح کرد: درخواست من از همه مدیران و مسئولان این است که قدر این مردم مؤمن، انقلابی و پای‌کار را بدانند. مردمی که با روحیه جهادی و مسئولیت‌پذیری در صحنه حاضر می‌شوند، شایسته خدمت صادقانه و تلاش بی‌وقفه مسئولان هستند. فرمانده سپاه امام رضا(ع)، با اشاره به حضور گسترده مردم و بسیجیان در رزمایش جان‌فدایان مشهد گفت: مردم شهیدپرور مشهد نشان دادند در برابر هرگونه تهدید علیه کشور، با تمام توان برای دفاع از ایران و انجام وظیفه در عرصه‌های مختلف آمادگی دارند. وی افزود: همان‌گونه که مردم با روحیه جهادی در میدان حضور پیدا می‌کنند، مدیران و مسئولان نیز باید با همین نگاه و رویکرد وارد میدان خدمت شوند و در مسیر گره‌گشایی از مشکلات مردم کوتاهی نکنند.

فرمانده سپاه امام رضا(ع) در پایان تأکید کرد: حضور مردم در صحنه، مسئولیت مدیران را سنگین‌تر می‌کند و همه دستگاه‌ها باید با تلاش مضاعف، خدمت‌رسانی مؤثر و پیگیری مطالبات مردم را در اولویت قرار دهند.

آمادگی ۳۰ میلیونی جان فدایان برای پیکار با دشمنان

سردار سرتیپ دوم پاسدار علیرضا حیدرنیا، فرمانده سپاه امام حسن مجتبی‌(ع) استان البرز در سخنان پیش از خطبه‌های این هفته نماز جمعه کرج اظهار کرد: بسیج‌، میراث بزرگ امام راحل(ره)است؛ شاید زمانی که امام عظیم‌الشأن فرمان داهیانه و الهی تشکیل ارتش ۲۰ میلیونی و بسیج مستضعفین را صادر فرمودند، کمتر کسی فکر می‌کرد امروز این شجره طیبه به جایگاهی برسد که گره‌گشای بسیاری از مشکلات به ظاهر ناگشودنی در کشور باشد. وی با اشاره به نقش‌آفرینی‌های بی‌بدیل این نهاد مردمی تصریح کرد: جنگ‌ها، مصیبت‌ها و بلایای طبیعی بار دیگر نشان داد که بسیجیان همواره در خط مقدم مقابله با تهدیدات هستند؛ امروز در استان سرفراز و ولایت‌مدار البرز؛ استانی که در همان روزهای ابتدائی جنگ و دوران دفاع مقدس خوش درخشید، شاهدیم که مردم جان‌برکف این خطه چگونه از اولین ساعات هر رویداد تا به امروز، پرشور، باعزت و وفادار در خیابان‌ها حضور یافته و فریاد انتقام و خون‌خواهی سر می‌دهند.

توسعه حکمرانی محله‌محور با محوریت مساجد در البرز

فرمانده سپاه استان البرز با اشاره به رویکردهای نوین این نهاد در اداره امور مردم‌محور گفت: عرصه حکمرانی محله‌محور با محوریت مساجد یکی از برنامه‌های شاخص و محوری استان البرز است؛ باید مردم را با محوریت خود مردم به میدان بیاوریم؛ همان‌گونه که امروز برای دفاع از نظام و انقلاب، شب‌های متمادی به کف خیابان‌ها آمده‌اند، در رفع مشکلات محلات نیز مردم عزیز ما باید پای کار بیایند.

حیدرنیا از اجرای الگوی موفق «حکمرانی محله‌محور» خبر داد و افزود: معرفی ۴۷ محله برتر که توانسته‌اند یکی از مسائل و مشکلات ملموس محله خود را برطرف کنند، از برنامه‌های شاخص هفته بسیج است؛ در تجمع باشکوه جان‌فدایان در کرج و استان البرز که برآورد اولیه آن ۱۱۰ هزار نفر بود، بیش از ۱۶۰ هزار نفر حضور یافتند که این امر نشانگر عظفت حضور مردمی است.

آموزش ۲۳ هزار جان‌فدا و برگزاری رزمایش بزرگ اقتدار در استان

فرمانده سپاه البرز با اشاره به ساماندهی و آموزش نیروهای مردمی خاطرنشان کرد: آموزش این جان‌فدایان در دستور کار قرار دارد و تاکنون بیش از ۲۳ هزار نفر از آنان آموزش‌های مقدماتی را فراگرفته‌اند که آموزش‌های تکمیلی نیز در مراکز تخصصی و کمپ‌های آموزشی برگزار خواهد شد؛ همچنین در هفته بسیج، رزمایش بزرگ اقتدار و مقاومت با حضور گردان‌های پرشور و باصلابت بسیج در سراسر استان برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه البرز برگزاری اردوهای راهیان پیشرفت، رویدادهای تولید محتوای دیجیتال، مسابقات علمی و ورزشی در مدارس و محلات و رزمایش‌های شهرستانی را از دیگر برنامه‌های هفته بسیج برشمرد.

تقدیم ۲۸۵ جهیزیه، هزار سری بخاری و افتتاح ۹ پروژه سیل‌بند

حیدرنیا با تاکید بر استمرار خدمات‌رسانی و محرومیت‌زدایی در استان البرز گفت: در هفته بسیج بیش از ۲۸۵ سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند اهدا می‌شود و یک‌هزار سری بخاری برای خانواده‌های نیازمند توزیع خواهد شد؛ همچنین با توجه به تغییرات جوی در کشور، بهره‌برداری از ۹ پروژه سیل‌بند و تکمیل سایر پروژه‌های محرومیت‌زدایی به همراه ۵۰ خانه محروم در سراسر استان البرز در دستور کار قطعی بسیج قرار دارد.