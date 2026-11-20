خطیب جمعه تهران با بیان اینکه آثار حیرت و استیصال جبهه استکبار هر روز بیشتر نمایان شده است، گفت: استکبار جهانی هیچ‌گاه تا این اندازه گرفتار درماندگی، سرگردانی و استیصال نبوده است.

حجت‌الاسلام محمدجواد حاج‌علی‌اکبری، خطیب جمعه تهران روز جمعه (29 آبان ماه) در خطبه‌های نماز جمعه تهران با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در فروردین‌ماه درباره وضعیت ایران و دشمن، اظهار داشت: رهبر حکیم و عالیقدر انقلاب فرمودند ملت آگاه و هوشیار ایران، دشمن تا دندان مسلح را به حیرت و استیصال انداخته و آزادگان جهان را به تحسین واداشته است؛ این جمله خلاصه وضعیت امروز ماست.

وی با بیان اینکه پس از گذشت حدود 8 ماه، آثار حیرت و استیصال جبهه استکبار هر روز بیشتر نمایان شده است، افزود: استکبار جهانی هیچ‌گاه تا این اندازه گرفتار درماندگی، سرگردانی و استیصال نبوده و نشانه‌های این وضعیت را می‌توان در عرصه‌های نظامی، اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک مشاهده کرد.

خطیب جمعه تهران با اشاره به تحرکات نظامی دشمن در منطقه، گفت: اقدامات نظامی آنان در جنوب و حملات محدود به برخی سکوهای پرتاب و بخش‌هایی از پدافند در قشم و سیریک، ناموفق بوده و در مقابل، نیروهای ایرانی برخی پهپادهای دشمن را منهدم کرده یا به زمین نشانده‌اند.

وی حضور ناوها و نیروهای جنگی دشمن در منطقه را موجب شکل‌گیری مجموعه‌ای از نیروهای خسته، هراسان و فرسوده دانست و اظهار داشت: گزارش‌هایی از مشکلات روانی و خودکشی در میان نیروهای آنان و همچنین کاهش ذخایر مهمات منتشر شده که نشان‌دهنده فشار و فرسایش در جبهه دشمن است.

حاج‌علی‌اکبری با اشاره به وضعیت اقتصادی دشمن، کنترل و مدیریت تنگه هرمز را از عوامل فشار بر آنان دانست و گفت: نفتکش‌های متخلف در این منطقه با برخورد مواجه می‌شوند و آثار این وضعیت در عرصه اقتصادی دشمن نیز نمایان شده است.

وی با بیان اینکه دشمن در عرصه سیاسی نیز با مشکلات جدی مواجه است، افزود: آنان نه امکان پیشبرد جنگ را دارند و نه توافق در دسترس‌شان است و در داخل آمریکا نیز مخالفت با جنگ افزایش یافته است.

خطیب جمعه تهران با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا و شکست‌های انتخاباتی حزب ترامپ، اظهار داشت: سرخوردگی در میان حامیان آنان افزایش یافته و تحولات اخیر، از جمله کنار گذاشته شدن برخی چهره‌ها از موقعیت مذاکراتی و انتقادها در میان حامیان سیاسی و اقتصادی ترامپ، نشانه دیگری از وضعیت دشوار آنان است.

حاج‌علی‌اکبری همچنین با اشاره به نشست اخیر سران آمریکا، چین و روسیه تصریح کرد: این نشست بدون دستاورد مؤثر درباره ایران برگزار شد و نتیجه آن بیانیه‌ای کلی بود که چیزی در ارتباط با ایران از آن حاصل نشد؛ موضوعی که نشان‌دهنده ناکامی و انفعال آمریکا در عرصه دیپلماسی است.

خطیب جمعه تهران با اشاره به وضعیت رژیم صهیونیستی و حامیان منطقه‌ای آمریکا، اظهار داشت: رژیم صهیونیستی نیز در عرصه داخلی، انتخاباتی و میدانی با شرایط دشواری مواجه است و رفتارهای این رژیم در قبال مردم مظلوم منطقه، نشانه دیگری از استیصال آن به شمار می‌رود.

وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و افزایش نگرانی کشورهای همراه آمریکا افزود: کشورهای منطقه به‌خوبی می‌دانند در صورت وقوع هرگونه اتفاق و همکاری با دشمن، ضربات سختی متوجه آنان خواهد شد و همین مسئله موجب افزایش تحرکات واسطه‌ها و نگرانی‌های منطقه‌ای شده است.

خطیب جمعه تهران با تأکید بر اینکه ایران اسلامی متحد، یکپارچه و تحت فرمان رهبر حکیم و شجاع انقلاب در میدان ایستاده است، گفت: تکلیف ایران مشخص است و هفت شرط مطرح شده، محور اهتمام کشور برای تحقق است؛ ملت ایران با قدرت و انسجام مسیر خود را دنبال می‌کند.

حاج‌علی‌اکبری با اشاره به احتمال طراحی سناریوهای جدید از سوی دشمن، از جمله حمله محدود، ایجاد آشوب مسلحانه داخلی و سپس اقدام گسترده نظامی، تصریح کرد: دشمن در محاسبات خود دچار اشتباه شده و فرزندان این ملت به توفیق الهی آمادگی لازم را دارند.

وی با اشاره به آمادگی نیروهای مسلح در حوزه آفند و پدافند و رونمایی از شهر موشکی جدید، اظهار داشت: نیروهای مسلح در دریا، زمین و آسمان آمادگی لازم را دارند و دستور آنان، اقدام بی‌مرز و نامحدود در زمان تعیین‌شده است.

خطیب نماز جمعه تهران تأکید کرد: اگر دشمن بخواهد بار دیگر ملت ایران را امتحان کند، با آمادگی فرزندان این امت روبه‌رو خواهد شد؛ ملت و نیروهای مسلح برای مواجهه با هر سناریویی آماده‌اند و در مسیر دفاع از ایران اسلامی و آرمان‌های آن ایستاده‌اند.

حاج‌علی‌اکبری با تأکید بر ضرورت وحدت و مشارکت مردم در عبور از شرایط اقتصادی کشور، صرفه‌جویی را یک جهاد بزرگ دانست و گفت: برخی راه‌هایی که برای عبور از مشکلات پیشنهاد می‌شود، نتیجه‌بخش نیست؛ در مقابل، راهکار اصلی در شرایط فعلی را صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف است.

وی تأکید کرد: این موضوع باید به‌صورت یک جهاد عمومی دنبال شود، اگر مردم در مصرف گاز، برق، بنزین، نان و سایر موارد صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف را جدی بگیرند، می‌توان با برکت الهی از پیچ معیشتی عبور کرد.

امام جمعه موقت تهران تأکید کرد: نباید افراد با طرح‌ها و اظهارات پراکنده و غیرهماهنگ، مردم را سردرگم کنند و روی اعصاب مردم راه بروند؛ بلکه باید یک برنامه مشخص، منسجم و قابل اطلاع‌رسانی وجود داشته باشد و یک سخنگو برای این کار وجود داشته باشد.

حاج‌علی‌اکبری با اشاره به تأثیر بهینه‌سازی مصرف گاز در تهران بر وضعیت سایر استان‌ها گفت: اگر مردم تهران مصرف گاز خود را بهینه کنند، بسیاری از استان‌هایی که با دشواری در تأمین گاز مواجه هستند، از قطعی گاز در امان خواهند ماند؛ بنابراین همراهی مردم در این زمینه می‌تواند آثار گسترده‌ای در تأمین نیازهای کشور داشته

باشد.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت تحرک بیشتر مسئولان در خدمت‌رسانی به مردم تصریح کرد: مسئولان باید خدمت را در دستورکار قرار دهند و با راه‌های جدید، ابتکارات تازه و اقدامات مؤثر، مشکلات مردم را برطرف کنند.

خطیب جمعه تهران تشکیل قرارگاه اقتصادی را بشارتی خوب دانست و گفت: شکل‌گیری قرارگاه اقتصادی اقدام مثبتی است، هرچند مقداری دیر انجام شده است؛ انتظار می‌رود این مجموعه با برنامه‌ای مشخص، هماهنگ و متحد عمل کند و سخنگویی داشته باشد تا مردم از اقدامات و تصمیمات آن مطلع شوند و برخی افراد با اظهارات پراکنده موجب نگرانی و سردرگمی مردم نشوند.

حاج‌علی‌اکبری ضمن قدردانی از خدمات مسئولان، خواستار جدیت و سرعت بیشتر در خدمت‌رسانی شد و اظهار کرد: همان‌طور که رئیس‌جمهور نیز در سخنان خود بر عبور از دیوان‌سالاری تأکید می‌کند، مردم انتظار دارند از بروکراسی آزاردهنده به سمت خدماتی عاشقانه، خالصانه، روان، همراه با تکریم و راهگشا حرکت کنیم.

به گزارش مهر، وی همچنین بر ضرورت مبارزه قاطع با فساد اقتصادی تأکید کرد و گفت: انتظار داریم مبارزه جدی و بی‌امان با مفسدان و مفاسد، به‌ویژه گران‌فروشان، کسانی که موجب افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها می‌شوند، نجومی‌بگیران و افرادی که از فرصت‌ها سوءاستفاده کرده و به بیت‌المال دست‌اندازی می‌کنند، در دستور کار دولت و قوه قضائیه قرار گیرد و به حساب این افراد رسیدگی شود.

سردار قریشی: بسیج، عصاره مردم

برای دفاع از امنیت و موجودیت ایران اسلامی است

سردار سرتیپ سیدقاسم قریشی در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه ۲۹ آبان ۱۴۰۵ در مصلی امام خمینی(ره) تهران در آستانه سالگرد تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان امام خمینی(ره) گفت: بسیج همواره مورد عنایت و توجه امام راحل و امام شهید بوده و در حقیقت بسیج عصاره مردم برای دفاع از امنیت و موجودیت ایران اسلامی است.

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به تاسیس بسیج، افزود: در این ۴۷ سال با تدابیر امام راحل و هدایت‌های امام شهید، شاهدیم که بسیج به رشد و بالندگی بسیار بالایی رسیده و در همه عرصه‌های مورد نیاز کشور و انقلاب نقش تعیین‌کننده و تاثیرگذاری دارد و سبب ایجاد امنیت در کشور شده است.

وی با اشاره به نقش بسیج در جنگ‌ دوم و سوم تصریح کرد: بسیج همراه با سایر ارکان نیروهای مسلح در جنگ‌های دوم و سوم موفق شدند به رغم برخورداری دشمنان از تجهیزات و امکانات، با هدایت مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، قدرت‌های جهانی را در جنگی نابرابر به زانو درآوردند.

سردار قریشی، پیروزی ایران اسلامی در جنگ اخیر را مرهون حضور جوانان، مردم و همه نیروهای مسلح کشور در همه جبهه‌های هوایی، دریایی و پای لانچرها برشمرد و گفت: همچنین مردم در این مدت در میادین و خیابان‌ها، یک جبهه یکپارچه را برای حمایت از کشور عزیزمان شکل دادند تا پیروزی‌های ارزشمند برای کشور حاصل شود.