* ارتحال حضرت آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی را به محضر حضرت مهدی موعود عجّل‌الله‌تعالی فرجه‌الشّریف و نایب برحقشان امام سید مجتبی خامنه‌ای، حوزه‌های علمیّه و عموم مؤمنین تسلیت عرض می‌نماییم. خداوند بر درجات ایشان بیفزاید و در جوار اهل بیت دعاگوی ما باشند.

میرزایی

* نباید تا اجرای کامل شروط ایران و خاتمۀ دائمی جنگ توسط شیطان بزرگ، اجازۀ هیچ‌گونه دسترسی به آژانس اتمی از تأسیسات اتمی کشورمان را بدهیم.

آقاجانی

*حماقت دشمنان جمهوری اسلامی در تجاوز به خاک مقدسمان در جنگ

۱۲ روزه و در جنگ بعدی ۴۰ روزه که شهادت حضرت‌آیت‌الله‌العظمی امام سید علی خامنه‌ای را در پی داشت، باعث شد رهبری سوم انقلاب اسلامی بدون کمترین چالش و بدون کمترین تردید و بدون هیچ حاشیه‌ای با هدایت‌های امام زمان(عج) به کسی برسد که اکنون دارد حق رهبری امت را شگفتانه ادا می‌کند. خداوند را بر این نعمت بزرگ ولایت شاکریم.

ثامنی

* اثرات خون شهید و اقتدای آیندگان به شهدا در کلام امام راحل(ره): «شهیدان، انقلاب و اسلام را بیمه کرده است. خون شهیدان برای ابد درس مقاومت به جهانیان داده است و خدا می‌داند که راه و رسم شهادت کورشدنی نیست و این ملت‌ها و آیندگان هستند که به راه شهیدان اقتدا خواهند نمود.» (صحیفه امام خمینی (ره )جلد13ص514)

رحمتی

* رئیس‌جمهور محترم! این طرح‌های مشکوک اقتصادی که پشت سر هم و به‌صورت ناشیانه تجویز و بعضاً اجرا می‌شوند، جز افزایش فشار بر این مردم شریف، نتیجه‌ای ندارند. و آیا همزمان شدن فشارهای اقتصادی دشمن و این به ظاهرکارشناسان بر مردم، اتفاقی است؟! تا دیر نشده به توصیه رهبر شهید عمل کنید و زاویه‌دارها را از اطراف خود کنید!

یاوری

* حکومت دست‌نشانده بحرین در ادامه سیاست شیطانی و سرکوب مخالفان خود، با تشکیل دادگاه مصنوعی، حضرت آیت‌الله شیخ عیسی قاسم و ۴۸ تن از علمای برجسته این کشور را با بی‌عدالتی به حبس ابد محکوم کرد. ما این دادگاه و رأی صادره غیر‌قانونی و بی‌عدالتی علیه علمای اعلام را محکوم کرده و به جد از مدعیان حقوق بشری درخواست محکومیت و برخورد با آل‌خلیفه را خواستاریم.

مکتوبیان

* در سالگرد رحلت علامه محمدتقی جعفری نکته‌ای از ایشان را عرض می‌کنم: «تاریخ هیچ وقت نشان نمی‌دهد که بشر با خنده توانسته باشد حق خود را بگیرد. تمام تحولات انقلابی، خون و‌ گریه داشته است!» روحش شاد.

مطلبی

* عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن گفت؛ نیروهای مسلح یمن به لطف خداوند به تجهیزات مدرن و گسترده ساخت آمریکا مجهز شده‌اند! این تجهیزات در حالی به کنترل نیروهای یمنی درآمده است که رژیم سعودی برای خرید آن‌ها ده‌ها میلیارد دلار از خزانه خود هزینه کرده بود! یاد رهبر شهیدمان بخیر که می‌فرمود من از تجهیزاتی که عربستان می‌خرد نگران نیستم اینها به‌دست مجاهدان اسلام خواهد افتاد!

رحیمی

* قابل توجه کسانی که مردم را ناامید می‌کنند. امام راحل(ره) می‌فرمود: «آنان که آیه یأس برای شما می‌خوانند عمّال اجانب هستند که با وسوسه شیطان، می‌خواهند منافع غارتگران را حفظ کنند.»

حسین‌آبادی

*از پاسخ استاد رحیم‌پور ازغدی به کسانی که می‌گویند مردم می‌خواهند زندگی کنند، جنگ را ادامه ندهید، تشکر می‌کنیم. ایشان گفتند؛ شماها اوایل انقلاب گدا بودید الان شکمتان دو متر جلو آمده آن وقت شماها به فکر زندگی مردم هستید؟!

مؤیدی و میری

* دانشمند علوم سیاسی فرانسوی می‌گوید؛ چه تحقیر بزرگی برای قدرت اول جهان است که به خاطر تهدیدهای ایران مجبور است وزرای خود را به پناهگاه منتقل کند!

صالح‌نژاد

*قابل توجه مسئولان اجرائی! اگر چه خودکفایی در همه محصولات مورد نیاز کشور شاید ناممکن باشد، اما تجربه سال‌ها جنگ تحمیلی و تحریم و تهدید نشان می‌دهد که با توجه به عناد و کینه‌توزی دشمنان ایران اسلامی، خودکفایی در تأمین حداقل آن گروه از محصولات کشاورزی که ظرفیت تولید آنها در کشور وجود دارد، نظیر؛ برنج، گندم، جو، دانه‌های روغنی، نهاده‌های دامی و... برای در امان ماندن از بحران‌های احتمالی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

هدایتی

*آمریکای جنایتکار سال ۲۰۰۳ در فلوجه عراق، اعتراض دانش‌آموزان به اشغال مدرسه القائد را با رگبار تیربار سنگین پاسخ داد و نزدیک به ۱۰۰ نوجوان و اهالی آن محله را به خاک و خون کشید! چطور عده‌ای شیفته این جنایتکارانند؟

فیضی

* مقامات اطلاعاتی آمریکا مدعی شده‌اند که ایران در حال برنامه‌ریزی برای هدف قرار دادن مقامات ارشد دولت ترامپ با استفاده از یک بمب کثیف یا سلاح شیمیایی در واشنگتن دی‌سی است! به خاطره این ادعای جعلی است که لانه موش در آمریکا با افزایش قیمت رو‌به‌روست؟!

کاشی

* در شرایطی که شیطان بزرگ می‌کوشد از طریق مهار فرسایشی، قدرت تصمیم‌گیری ایران را محدود کند، پاسخ راهبردی ایران باید بر سه اصل استوار؛ قدرت ملی پایدار، دیپلماسی مقتدرانه و بازدارندگی مسئولانه باشد.

تمنایی

*خداوند بر درجات شهید مهدی باکری عزیز بیفزاید که می‌گفت؛ ‌تا وقتی دولت‌هایی مثل آمریکا، رژیم اسرائیل، فرانسه و انگلیس وجود دارند، مردن جز با شهادت معنایی ندارد!

حمیدی

*پدر شهید علی اصغر فروزان‌فر از شهدای مدرسه میناب می‌گوید 3 بار فرزندم را تشییع کردم دو پا را یک بار، برای بار دوم سر و برای بار سوم قسمتی از پیکر را! می‌گفت تاوان اینترنشنال دیدن بقیه را ما دادیم! خدا نگذرد از کسانی که جاده صاف‌کن دشمنان ملت شدند.

فرخی

* ریشه ناکامی راهبرد آمریکا در جنگ علیه ایران در یک خطای محاسباتی است. واشنگتن گمان می‌کند افزایش هزینه اقتصادی، محاسبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران را تغییر می‌دهد، اما تصمیم‌های راهبردی کشورها تنها بر پایه هزینه اقتصادی شکل نمی‌گیرد و امنیت ملی و استقلال سیاسی نیز در آن نقش

دارد.

صدر

* امروز کشور درگیر یک جنگ ترکیبی است. جنگ نظامی‌، جنگ ارزی، جنگ اقتصادی، جنگ فرهنگی و دهها توطئه دیگر. در چنین شرایطی بازی دولت با بنزین، بازی با آتش است. آن هم درکشوری که دشمنانش از هر سو در پی شعله‌ور کردن بحران‌اند. در یک کلام تصمیمات دولت باید آرامش‌بخش باشد، نه نگران‌کننده و التهاب‌آفرین.

دلجو

* غزه آینه‌ای است که زشتی وجدان بشریت را نشان می‌دهد. شرم بر جهان زرپرستان فاقد احساس نوع دوستی که کودکان فلسطینی در چادرهای سرد زیر باران می‌لرزند و خودش در سکوت تماشاگر است.

رئیس‌قاسم