گفت: ترامپ در پاسخ به خبرنگاری که نظر او را درباره شکست سخت از ایران پرسیده بود، به‌شدت عصبانی شده و گفته است؛ ما پیروز این جنگ هستیم(!).

گفتم: اعلام کرده بودند که ظرف دو هفته کار ایران را

تمام خواهند کرد(!) ولی ۹ ماه از جنگ گذشته و نتوانسته‌اند هیچ غلطی بکنند. گفته بودند نیروهای نظامی ایران را نابود خواهند کرد(!) ولی ایران به اعتراف خودشان به چهارمین قدرت نظامی جهان تبدیل شده است و...

گفت: چند رسانه آمریکایی اظهارات ترامپ را به تمسخر گرفته و نوشته‌اند آقای ترامپ به جای این‌که حاکمیت اسلامی ایران را تغییر بدهد، فرمول و تعریف شکست و پیروزی را جابه‌جا

کرده است!

گفتم: قاتلی را بالای چوبه دار برده و قصد دار زدنش را داشتند. قبل از اینکه طناب را بکشند، از او پرسیدند؛ وقتی دست به جنایت می‌زدی، فکر امروز را کرده بودی؟ گفت؛ در خواب دیده بودم که به مقام بلندی می‌رسم ولی نمی‌دانستم بالای چوبه دار است!