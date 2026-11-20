سرویس سیاسی ـ

ملت بعثت یافته ایران و نیروهای مسلح گوش به فرمان امام خامنه‌ای محاصره دریایی را می‌شکنند و راه تجارت ایران را باز می‌کنند. نظم جدیدی در منطقه حاکم شده است.

برخلاف آنها که نان مقاومت را می‌خورند اما دستاوردهایش را انکار می‌کنند، با جنگ روانی و عملیات ادراکی علیه مردم، ایستادگی و دفاع از کشور را عامل مشکلات کشور جا می‌زنند و ناکارآمدی خود را گردن مقاومت می‌اندازند، دلیران و نیروهای مسلح ایران اسلامی در امتداد پاسداشت عهد خود با انقلاب اسلامی و ولایت فقیه و قیام‌شان در دفاع از کشور و پاسخ کوبنده علیه کودک‌خواران جزیره اپستین، محاصره دریایی را قیچی می‌کنند و معادله آمریکا در خلیج فارس را در هم می‌کوبند. ناوهای رژیم اپستینی آمریکا غرق خواهند شد. نیروهای مسلح راه تنفس آمریکا یعنی تنگه هرمز را باز نمی‌کنند بلکه به تجارت ایران رونق می‌دهند. خیز ایران برای شکستن محاصره دریایی در دنیا پیچید. وبگاه آمریکایی المانیتور خبر داد که بیش از ۱۴ نفتکش در نزدیکی جزیره خارک مستقر هستند، که بیشترشان سیستم AIS خود را خاموش کرده‌اند، بر اساس تصاویر ماهواره‌ای SAR و نوری، و احتمالاً آماده مأموریتی هستند که به‌زودی آغاز خواهد شد.

المانیتور آورده است که ایران هشدار داد؛ «اگر حتی یک گلوله به بدنه یک نفتکش ایرانی اصابت کند»، به پایانه‌های نفتی در سراسر خلیج فارس، از جمله متعلق به امارات متحده عربی، عربستان سعودی و قطر حمله خواهد کرد.

داده‌های ردیابی دریایی نیز نشان می‌دهد در ۲۸ آبان، دست‌کم ۵۵ نفتکش حامل نفت خام و فرآورده‌های نفتی ایران در امتداد سواحل کشور حضور داشته‌اند؛ هزینه ادامه محاصره برای آمریکا غیرقابل تحمل است. با ارتقای معادله جنگ هزینه خطای آمریکا و اسرائیل بسیار بسیار سنگین می‌شود تا به مرحله ناتوانی برسند. ایران و حق‌طلبان عالم بدون محدودیت جغرافیایی در منطقه و فرامنطقه انتقام امام شهید را از قاتلانش می‌گیرند و محاصره را می‌شکنند.

علاوه بر تنگه هرمز و شکستن محاصره دریایی گلوگاه‌ها و اهرم‌های قدرتمند دیگر از جمله کابل‌های اینترنت خلیج فارس نیز علیه دشمن فعال می‌شود و دست برتر ایران در برابر صف‌آرایی تمدن استعمار و اپستین نمایان‌تر می‌گردد.

همان‌گونه که سرلشکر وحیدی، فرمانده کل سپاه تأکید کرد؛ «قصاص و انتقام حق ماست» و «متجاوز باید تنبیه شود». وی تصریح کرد که «دنیا دیگر جای امنی برای قاتلان و جنایتکارانی که این جنایت‌ها را در ایران پدید آوردند، نخواهد بود. آنها خواب راحت نخواهند داشت و باید بابت جنایت‌هایی که انجام دادند، بر خود بلرزند. حق همین است». و مطابق تصریح سردار کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس «آمریکا باید ۱۲۰۰۰ کیلومتر از منطقه دور شود».

تانکرترکرز: ایران در آستانه ازسرگیری صادرات نفت قرار دارد

مؤسسه ردیابی نفتکش‌ها، تانکرترکرز در همین شرایط خاطرنشان کرد که ایران در حال آماده‌سازی مقدمات برای ازسرگیری صادرات نفت است.

در چنین وضعیتی، آلون میزراحی، فعال رسانه آمریکایی می‌نویسد؛ «آزمون بزرگی برای اتحاد صهیونیستی-امپریالیستی. من نمی‌بینم چطور اجازه می‌دهند ایران نفت صادر کند؛ به نظرم ایران آنها را به یک درگیری می‌کشاند. مطابق با دستورالعمل جدید خامنه‌ای برای پایان دادن به وضعیت نه جنگ، نه صلح. حرکت بسیار عاقلانه‌ای از سوی ایران، سوار بر موفقیت‌های بزرگ میدانی، و اعتمادبه‌نفس سیاسی رو به رشد».

خبرگزاری فارس البته در این زمینه نوشت: «در شاهنامه، وقتی فریدون برای سرنگونی ضحاک به سوی اروندرود می‌رسد، با یک مانع مشخص روبه‌رو می‌شود: نگهبان رود که به فرمان ضحاک عمل می‌کند و اجازه نمی‌دهد کشتی‌ها در اختیار فریدون و سپاهش قرار بگیرند. فریدون از این مانع نمی‌هراسد و منتظر باز شدن دروازه نمی‌ماند. او و یارانش با اسب به دل آب می‌زنند و از رود می‌گذرند تا به هدف خود برسند. زمان در محاصره یک کالای کمیاب است؛ ایده «کاروان نفتکش» دقیقاً همان ایده‌ای است که در شرایط محاصره، زبان اقتدار و عمل را به هم پیوند می‌زند. این ایده می‌گوید، ما منتظر اجازه آمریکا نمی‌مانیم، ما مسیر را باز می‌کنیم و هزینه بستن آن را برای طرف مقابل آن‌قدر بالا می‌بریم که عقلش حکم کند مسیر را باز بگذارد».

قصاص و انتقام حق ماست

آمادگی نیروهای مسلح برای پاسخ فوری، اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی به شرارت آمریکا و اسرائیل در بالاترین سطح خود قرار دارد.

سرلشکر احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جمع دانشجویان بسیجی کنگره پیشگامان رهایی با اشاره به توانمندی رزمندگان نیروی دریایی اظهار داشت: رزمندگان ما در نیروی دریایی، تنگه هرمز و خلیج فارس را در اختیار دارند و امروز نه‌فقط خلیج فارس و تنگه هرمز، بلکه دست‌کم تا ۵۰۰ کیلومتر و حتی بیش از آن، در سیطره قدرت آنهاست. دریاهای آزاد با فاصله چند صد کیلومتری نیز امروز در ید قدرت آنهاست.

وی افزود: چرا ناوها جرئت نمی‌کنند از فاصله ۵۰۰ تا ۶۰۰ کیلومتری جلوتر بیایند؟ به‌خاطر اینکه قدرت رزمندگان نیروی دریایی در آنجا خود را نشان داده است.

فرمانده کل سپاه با اشاره به عملکرد نیروهای مسلح در بخش‌های مختلف جنگ گفت: اگر در تک‌تک صحنه‌های جنگ نگاه کنید، در نیروی زمینی ما نیز همین‌طور است.

سرلشکر وحیدی با اشاره به تلاش دشمن برای تصرف جزایر و سواحل کشور اظهار داشت: خیلی حرف‌ها زدند و خیلی تلاش‌ها کردند. گفتند می‌خواهیم جزایر را بگیریم، گفتند می‌خواهیم سواحل را بگیریم؛ می‌خواستند بگیرند، اما نتوانستند. چرا؟ چون دیدند آنجا با شیردلانی مواجه خواهند شد که جز مرگ و نابودی و اسارت به دست آنها، چیزی نصیبشان نمی‌شود. ترسیدند و نیامدند.

به گزارش فارس، وی خاطرنشان کرد: در شمال غرب و جنوب شرق ما هم می‌خواستند اما نتوانستند. چرا نتوانستند؟ دیدند همان مردم آنجا، همان مردم شمال غرب و همان مردم جنوب شرق، در کنار رزمندگان ما و در کنار پرافتخار سپاه، آماده‌اند تا اگر آنها بیایند، بزرگ‌ترین ذلت را به آنها بچشانند. نیامدند؛ ترسیدند.

فرمانده کل سپاه این آمادگی را بخشی از قدرت امروز کشور دانست و تأکید کرد: این‌ها قدرت امروز ماست. دشمن باید بداند که از چنگال آهنین رزمندگان مؤمن ما و ملت غیور ما، راه فراری جز ذلت ندارد.

دشمن راهی جز اعتراف به شکست و خروج از منطقه ندارد

سرلشکر وحیدی با اشاره به حضور نیروهای نظامی غربی در خلیج فارس اظهار داشت: دشمن باید بداند که جایی جز شکست و خروج از این منطقه ندارد. البته این اتفاق افتاده است. زمانی در همین خلیج فارس تا ۱۲۰ شناور نظامی غربی حضور داشتند و به‌طور معمول ۷۰ شناور در اینجا بودند، اما امروز ماه‌های طولانی است که خبری از آنها نیست؛ نه در تنگه هرمز حضور دارند و نه در خارج از تنگه.

فرمانده کل سپاه تأکید کرد: دشمنان باید بدانند که راهی جز اعتراف به شکست ندارند و راهی جز خروج از منطقه برای آنها باقی نمانده است.

دشمنان باید بدانند

که آنها را تعقیب خواهیم کرد

سرلشکر وحیدی با تأکید بر ضرورت پاسخ‌گویی دشمن به جنایت‌های خود اظهار داشت: باید بدانند که ملت ما آنها را تعقیب خواهد کرد تا انتقام خون پاک امام شهید و شهدای میناب و همه شهدای عزیز ما از آنها گرفته شود.

وی افزود: این‌جور نیست که متجاوز تنبیه نشود؛ متجاوز باید تنبیه شود. متجاوز باید بداند که اگر هر کاری در هر جای دنیا کرد و کسی کاری نداشت و تسلیم او شدند، اینجا صحنه فرق می‌کند. ملت ما ملت دیگری است و رزمندگان ما رزمندگان دیگری هستند و ما آنها را رها نخواهیم کرد.

فرمانده کل سپاه با بیان اینکه این خواسته، مطالبه عمومی ملت ایران است، تصریح کرد: این ندا و مطالبه عمومی ملت ماست و حتی خواست ملت‌های دیگری است که امروز به برکت این بیداری، بیدار شده‌اند.

سرلشکر وحیدی با اشاره به برآوردهای اولیه دشمن از زمان پایان درگیری‌ها اظهار داشت: دشمن بسیار مغرورانه و متکبرانه وارد صحنه شد؛ با اوهامات، توهمات و تلقیاتی که گمان می‌کرد می‌تواند ظرف چند روز مسئله را حل کند. گفته بود به بعضی از همین کشورهای حاشیه خلیج فارس که وقتی کار را شروع کنیم، ظرف ۷۲ ساعت ارزیابی‌مان را به شما ارائه می‌دهیم. بعد از ۷۲ ساعت، ارزیابی آنها این بود که ظرف دو هفته کار جمهوری اسلامی تمام است. فرمانده کل سپاه با اشاره به تغییر وضعیت در میدان نبرد تصریح کرد: امروز آن مجری تلویزیونی، خبرنگار آمریکایی یا اندیشمند می‌گوید آنها می‌خواستند جمهوری اسلامی را عوض کنند، اما خودشان عوض شدند و خودشان ضربه خوردند.

فرمانده کل سپاه با اشاره به وعده الهی درباره پیروزی حق بر باطل خاطرنشان کرد: خداوند فرموده است «لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ»؛ خدا اراده فرموده است که حق بر جای خود بنشیند و باطل به زباله‌دان تاریخ برود.

وی گفت: این‌ها با همه تلاششان التماس کردند که دیگران به کمکشان بیایند. خیلی عجیب است؛ آمریکا با همه قدرتش و رژیم صهیونیستی با همه قدرتش به میدان آمده‌اند، اما التماس می‌کنند که دیگران هم به کمکشان بیایند. از اروپایی‌ها خواستند، از دیگران خواستند و از کشورهای منطقه هم درخواست کمک کردند. البته این‌ها کمک کردند، ولی آن را آشکار نکردند؛ یعنی دشمن احساس کرد به‌تنهایی از پس جمهوری اسلامی برنمی‌آید.

فرمانده کل سپاه با اشاره به آنچه بی‌نیازی ایران از کمک دیگران در این نبرد خواند، اظهار داشت: ما هم خدا را شکر می‌کنیم که هیچ کمکی به ما نرسید تا این مفهوم که «إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا» کاملاً محقق شود؛ جز خدا کسی را نداریم. امام ما فرمودند: «ای عالم، اهل عالم بدانید که ما جز خدا کسی را نداریم» و به این افتخار

می‌کنیم.

سرلشکر وحیدی با اشاره به تلاش دشمن برای جلب حمایت دیگر کشورها تصریح کرد: دشمن ما که با تمام توانمندی‌های خودش آمده، رژیم صهیونیستی هم آمده و از همه دنیا کمک گرفته است؛ همان‌طور که دیدید دبیرکل ناتو گفت ۵ هزار پرواز داشتیم. از آن طرف، از ترس اینکه چیزی به جمهوری اسلامی نرسد، با کشورهای بزرگ دنیا صحبت و مذاکره کردند و آدم فرستادند تا مهمات و سلاحی به ایران نرسد.

وی خاطرنشان کرد: عزیزانی که سنشان به من می‌خورد و نزدیک به سن من هستند، کاملاً یادشان است که همین صحنه‌ها و همین حرف‌ها در روز اول انقلاب وجود داشت. امروز، بعد از چهل و چند سال از انقلاب، دوباره به نقطه اول انقلاب برگشته‌ایم؛ با همان شور و نشاط.

سرلشکر وحیدی این وضعیت را نخستین دستاورد پیروزی‌های اخیر دانست و خاطرنشان کرد: این اولین دستاورد این پیروزی‌هاست و انقلاب اسلامی ما از الان به بعد، در دوران طولانی پیش‌رو، این انرژی، شادابی و آمادگی را برای حرکت رو به جلو دارد.

ارتقای معنویت در جامعه؛

از دستاوردهای پیروزی‌ها

فرمانده کل سپاه با اشاره به دومین دستاورد پیروزی‌های اخیر گفت: دوم، ارتقای معنویت است؛ معنویتی که امروز در جامعه ما به‌خاطر رؤیت تحقق وعده‌های صادق الهی، عجیب و چشمگیر است.

سرلشکر وحیدی با اشاره به خسارت‌های واردشده و شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار داشت: خسارت‌های بزرگی دیدیم که در رأس آن، امام شهید ما بودند. ایشان رفتند، اما خون پاک ایشان و خون شهدا ضامن ادامه حیات و حرکت این نظام و این انقلاب شده است و خواهد بود.

وی با اشاره به دستاوردهای این حوادث گفت: اما در مقابل آن خون پاک، دستاوردها بسیار شگفت‌انگیز است. همین تجمع شما، همین احساس پاک شما و همین خواسته‌های بلند شما، انتقام حق شماست. قصاص حق ماست.

سرلشکر وحیدی با بیان اینکه این جهاد در مقیاس کل جبهه مقاومت نیز جریان دارد، تصریح کرد: این جهاد بزرگ، جهادی است که در مقیاس کل جبهه مقاومت اتفاق افتاده است. وقتی این جهاد در مقیاس کل این جغرافیا صورت گرفته و حتی فراتر از جبهه مقاومت، هر آزادی‌خواهی در دنیا امروز در کنار این ملت است و این جبهه در آنجا هم موضوعیت دارد و این‌ها برانگیخته شده‌اند.

وی با اشاره به تعبیر «ملت مبعوث» گفت: فرمودند ملت مبعوث؛ این ملت مبعوث می‌رود که جهان را به بعثت بکشاند و این همان چیزی است که ان‌شاءالله به لطف و توجهات الهی باید زمینه‌ساز ظهور باشد.

فرمانده کل سپاه با تأکید بر ادامه نبرد با استکبار جهانی خاطرنشان کرد: جنگ بزرگی در عالم در جریان است و از این به بعد این جنگ همچنان با قدرت ادامه پیدا خواهد کرد تا به مذلت کشانده شدن تمام مستکبران عالم در همه ابعاد خودش.

سرلشکر وحیدی تأکید کرد: ما امروز با توکل به خدا، با اعتمادبه‌نفس و قدرت ایمانی این ملت و در همه جبهه‌ها مقتدرانه جلو می‌رویم. کمترین یأس، کمترین عقب‌نشینی و کمترین احساس خستگی را شما در هیچ‌یک از رزمندگان نمی‌بینید، بلکه اوج اراده، همت، شکوه و عظمت، آن چیزی است که امروز بر جبهه‌های ما حاکم است.

فرمانده کل سپاه با اشاره به مسئولیت دانشجویان بسیجی در مسیر پیش‌روی انقلاب اسلامی اظهار داشت: این کار بزرگی است که شما عزیزان و دانشجویان ما بر عهده دارید؛ آینده در اختیار شماست. به لطف الهی، انقلاب اسلامی در گام جدید و مرحله جدید خود، به دست شما و با این ارزش‌های آفریده‌شده و انرژی‌های آزادشده، باید به انجام برسد و شما این کار را به انجام خواهید رساند.

دیه‌گو گارسیا را

هدف قرار دادیم

سردار محبی، سخنگوی سپاه در همایش پیشگامان رهایی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر دستور فرمانده کل قوا مبنی بر پاسخ به دشمن بدون محدودیت جغرافیایی بر برد موشک‌های ایران گفت: برد موشک‌های ما به اندازه‌ای هست که رهبر معظم انقلاب میدان را برای ما باز کنند.

وی با اشاره به توان موشکی ایران برای هدف قرار دادن پایگاه‌های دوردست افزود: توان اصابت به پایگاه‌هایی در اروپا را نیز داریم؛ البته به شرط آنکه حمله‌ای از مبدأ آن پایگاه‌ها علیه ما انجام شود.» محبی همچنین از شلیک پیشین موشک‌های ایران به سمت جزیره دیه‌گو گارسیا خبر داد و گفت موشک‌های ایرانی مسافت حدود ۴۵۰۰ کیلومتری را طی کرده‌اند.

اشاره سخنگوی سپاه به دیه‌گو گارسیا، یادآور ماجرایی است که ابتدای فروردین انجام و رسانه‌ای شد. وال‌استریت ژورنال همان موقع مدعی شد ایران دو موشک بالستیک به سمت پایگاه هوایی دیه‌گو گارسیا شلیک کرده است؛ پایگاهی که در فاصله حدود ۴ هزار کیلومتری ایران قرار دارد. این حمله، نخستین حمله به این پایگاه از زمان آغاز به کار آن بود.

سردار محبی همچنین در سخنانش مطرح کرد که محدودیت برد موشک‌های ایران در گذشته، در محدوده ۲ هزار کیلومتر و به دستور امام شهید تعیین شده بود؛ اما اکنون رهبر معظم انقلاب دستور پاسخ بدون محدودیت جغرافیایی را صادر کرده‌اند و قطعاً امر ایشان مطاع است.

سردار کوثری: آمریکا باید ۱۲۰۰۰ کیلومتر از منطقه دور شود

در همین شرایط، سردار محمد اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مستأصل شدن آمریکا از مواجهه با ایران، اظهار کرد: دشمنی که این‌قدر اظهار می‌کرد که قدرت اول کل دنیا است، اکنون به چه ذلت و خواری افتاده است.

دشمن مستأصل شده و نمی‌داند چه کار باید بکند

وی با بیان آنکه قطعاً وضعیت دشمن بدتر از این هم خواهد شد، تأکید کرد: ما قبلاً ضربات جدی در افغانستان و عراق به دشمن وارد کردیم و ارتش آنها می‌داند ما چگونه با آنها برخورد می‌کنیم.

سردار کوثری خاطرنشان کرد: به لطف خدا باید بگوییم که اکنون دشمن واقعاً مستأصل شده و نمی‌داند چه کار باید بکند؛ چراکه هم در عرصه سیاسی، هم در عرصه نظامی و هم در عرصه اجتماعی بازنده بوده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به حفظ وحدت در کشور، عنوان کرد: ان‌شاءالله به امید خدا باید وحدت، انسجام و یکپارچگی‌مان را حفظ کنیم و کاری کنیم که آمریکا کلاً باید از غرب آسیا خارج شده و ۱۲ هزار کیلومتر آن‌طرف‌تر، به منطقه جغرافیایی خود برود.

ملت بعثت یافته ایران و نیروهای مسلح گوش به فرمان امام خامنه‌ای محاصره دریایی را می‌شکنند و راه تجارت ایران را باز می‌کنند. نظم جدیدی در منطقه حاکم شده است.

امام خامنه‌ای ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ در پیام به مناسبت روز ملی خلیج فارس خاطرنشان کردند: «ایران اسلامی با شُکر عملی نعمت اِعمال مدیریت بر تنگه هرمز، منطقه‌ی خلیج فارس را ایمن خواهد کرد و بساط سوء استفاده‌های دشمن متخاصم را از این آبراه برخواهد چید. قواعد حقوقی و اِعمال مدیریت جدید تنگه هرمز، آسایش و پیشرفت را به نفع همه‌ی ملت‌های منطقه رقم خواهد زد و مواهب اقتصادی آن، دل ملت را شاد خواهد کرد؛ بِاِذنِ الله وَلَو کَرِهَ الکافرون».