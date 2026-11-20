کد خبر: ۳۴۲۵۲۰
تاریخ انتشار : ۲۹ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۴
ولایتی:
فشار بر علمای بحرین شکاف دولت و جامعه را عمیقتر میکند
ولایتی با انتقاد از فشارها
بر علما و سرکوب مطالبات مدنی در بحرین، نسبت به تعمیق شکاف دولت و جامعه هشدار داد.
علیاکبر ولایتی، مشاور رهبر انقلاب در امور بینالملل، در پیامی خطاب به حکام بحرین، نسبت به پیامدهای فشار بر علمای دینی و سرکوب مطالبات مدنی در این کشور هشدار داد.
مشاور رهبر معظم انقلاب تأکید کرد: فشار بر علما، بهویژه آیتالله عیسی قاسم، و سرکوب مطالبات مدنی در بحرین، شکاف دولت و جامعه را عمیقتر میکند؛«شکافی که
نه چتر پوسیده امنیتی آمریکا و نه سراب عادیسازی با اسرائیل» ترمیمش خواهد کرد.
به گزارش تسنیم، ولایتی همچنین با اشاره به مبانی گفتمان اسلامی تصریح کرد: در گفتمان اصیل اسلامی، اصالت و مشروعیت سیاسی از اراده مردم سرچشمه میگیرد و بدون رضایت آنان دوام نخواهد داشت.