رژیم تروریستی آمریکا بار دیگر در تداوم شکست‌های راهبردی خود، به همان شیوه همیشگی «تولید دروغ و عملیات روانی» روی آورده تا افکار عمومی را برای حمله احتمالی به زیرساخت‌های حیاتی ایران آماده کند. این روزها طرح ادعاهای واهی درباره ارتباط سدهای کشور با پایگاه‌های موشکی و نسبت دادن اتهامات بی‌اساسی چون «بمب کثیف» و سلاح شیمیایی در واشنگتن، بیش از آنکه نشانی از نگرانی واقعی باشد، بوی سناریوسازی و زمینه‌سازی برای گسترش دامنه تجاوزات می‌دهد.

همزمانی و هماهنگی عجیب این اتهامات با بازتاب گسترده آن‌ها در رسانه‌های جریان اصلی آمریکا و شبکه‌های همسو با لابی صهیونیستی، ماهیت این «جنگ روایت‌ها» را بیش از پیش آشکار می‌کند. آمریکا و رژیم صهیونیستی تلاش دارند با تغییر فضای ذهنی افکار عمومی و وارونه جلوه دادن واقعیت‌ها، برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی و حیاتی ایران، بهانه و مشروعیت‌سازی جعلی بتراشند؛ ترفندی که پیش‌تر نیز بارها برای توجیه لشکرکشی‌ها و تجاوزات نظامی به کار گرفته شده است.

این در حالی است که حتی در درون ساختار قدرت آمریکا نیز صدای اعتراف به دروغ‌سازی‌ها و فریبکاری‌های پشت پرده این جنگ بلند شده است. برنی سندرز، سناتور آمریکایی، اخیراً در پیامی صریح جنگ‌های ویتنام، عراق و ایران را «مبتنی بر دروغ» خواند و بر لزوم پایان دادن به این جنگ، مهار هزینه‌های نجومی و سرسام‌آور پنتاگون و قطع حمایت مالی از رژیم افراطی اسرائیل تأکید کرد. پیش از او نیز چهره‌هایی چون الیزابت وارن، جان اوساف و ادوارد مارکی بارها از غیرقانونی بودن و دروغین بودن بهانه‌های مطرح‌شده برای آغاز جنگ پرده برداشته‌اند.

اوج رسوایی این سناریوسازی‌ها اما در افشاگری «جو کنت»، رئیس سابق مرکز ملی مبارزه با تروریسم در دولت ترامپ، آشکار شد؛ کسی که در نامه استعفای خود صراحتاً نوشت ایران هیچ تهدید قریب‌الوقوعی ایجاد نمی‌کرده و کاخ سفید در نتیجه فشار و فریب لابی اسرائیل وارد این جنگ شده است!

اکنون نیز تکرار همان الگوی دروغ‌پردازی با پرونده‌سازی درباره «سدها» و «بمب کثیف»، پرده از استیصال طراحان جنگ برمی‌دارد؛ نقشه‌ای که با آمادگی نیروهای مسلح، هوشیاری ملت ایران و افشای ماهیت واقعی آن، پیش از تحقق محکوم به شکست است.