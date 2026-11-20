تلخ‌ترین واقعیت اقتصادی آبان‌ماه از سرمقاله سردبیر روزنامه «اطلاعات» انعکاس یافت؛ وی ذیل تیتر «جنگ بهانه نشود» نوشت: «شرایط به‌گونه‌ای پیش رفته که دیگر نمی‌توان حتی برای چند روز، چه رسد به یک هفته، روی قیمت یک کالا حساب کرد در واقع این روزها، ما شاهد نوعی«رهاشدگی بازار» هستیم».

سردبیر روزنامه اطلاعات روز 25 آبان به نقد دولتمردان پرداخت و جای خالی نظارت بر روند افزایش قیمت‌ها را چالشی جدی دانست.

وی نوشت: «چرا باید قیمت یک کالای مشابه در چند فروشگاه مجاور، تفاوت‌های قابل توجه و گاه چندبرابری داشته باشد؟... تردیدی نیست که تورم و شرایط خاص اقتصادی کنونی کشور بر هزینه‌های تولید و قیمت کالاها اثر می‌گذارند اما پذیرش واقعیت تورم، به معنای پذیرش بی‌ضابطه بودن بازار نیست. تورم نمی‌تواند به مجوزی برای هر میزان افزایش قیمت تبدیل شود و جنگ بهانه‌ای برای کنار گذاشتن مسئولیت نظارتی دستگاه‌های متولی باشد».

20 روز قبل از انتشار این سرمقاله در روزهای سخت و متلاطم اقتصادی که دشمن معیشت مردم را سیبل کرده بود، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی برای پاسخ به سؤال مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان در صحن مجلس شورای اسلامی حاضر شد.

وزیر اقتصاد 5 آبان‌ماه علت گرانی کالا و افزایش نرخ ارز را به «جنگ» گره زد و گفت: «خواهش می‌کنم از عبارت «گران کردن ارز توسط دولت» استفاده نشود. آنچه اتفاق افتاده، جنگ و جنایت اقتصادی تحمیل‌شده به کشور است؛ منابع ارزی ما را برده‌اند و دسترسی کشور به ارزها از بین رفت».

مدنی‌زاده در حالی از کمبود منابع ارزی سخن گفت که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی 10 مهر برای تخصیص ارز تا سقف 10 هزار دلار فراخوان داد. این روزها جنگ صرفاً پدیده‌ای نظامی نیست بلکه بهانه و دستاویزی است برای توجیه ناکارآمدی‌ها و ماله‌کشی ناتوانی‌ مسئولین اما تلخ‌ترین قسمت به افزایش روزافزون نرخ کالا در سایه عدم نظارت تعلق دارد.

مردم نباید هزینه جنگ را دو بار بپردازند؛ یک‌بار با فشارهای اقتصادی و بار دیگر با فقدان نظارت و پاسخگویی.