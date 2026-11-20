شهید مدافع حرم جلال خادمی 15 تیر 1356 در روستای امیر حاجیلو از توابع شهرستان فسا دیده به جهان گشود. او در سال 1374 در سن 18 سالگی با توجه به علاقه‌ای که به نهاد مقدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داشت، به عضویت این نهاد در آمد. شهید جلیل خادمی صدای دلنشینی داشت. با صدای زیبایش قرآن تلاوت می‌کرد و فرزندان خود را به خواندن قرآن تشویق می‌نمود. علاقه زیادی به روضه حضرت رقیه داشت. وی سال 93 به عراق اعزام شد و در عملیات منجر به آزاد‌سازی شهر صلاح‌الدین وتکریت حضور داشت. جلیل خادمی در تاریخ 24 آبان سال 94 در سامرا به فیض شهادت نائل آمد. دختر شهید مدافع حرم جلیل خادمی در دلنوشته‌ای خطاب به پدرش گفته است: «پدرم! وقتی رفتی، دلم گرفت، آخر با تو می‌شد به پیشباز صنوبرها رفت و ‌پرستو‌ها را تا دیار نور بدرقه کرد. با تو می‌شد تا آن سوی پرچین دل‌ها رفت و عشق خدائی را زیباتر دید. با تو دلم چه آرامش غریبی داشت. بگو ‌ای مسافر نازنینم! بگو برای دیدن تو باید از کدام کوچه گذشت؟! آری! تو شهادت را بر ماندن ترجیح دادی، چراکه روح بلند تو نمی‌توانست در این دنیای خاکی بماند. خوشا به حالت ‌ای بابای عزیزم که به قافله حسین(ع) پیوستی و از علائق دنیا گذشتی. خوشا به حالت که این دنیا نتوانست تو را در قفس تنگ خویش محبوس نماید، نگاهت نگاه عشق و فداکاری است.»