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سنگربان فوتبال کشورمان مرد سال فوتبال آسیا شد؛ علیرضا بیرانوند حالا اولین دروازه‌بانی است که در تاریخ آسیا بهترین فوتبالیست سال قاره می‌شود.

مراسم انتخاب بهترین‌های فوتبال آسیا در سال ۲۰۲۶، پنجشنبه 28 آبان 1405 در سالن اکسرا تئاتر کینگ پاور شهر بانکوک پایتخت تایلند برگزار شد. این سالن پیش از این نیز در سال ۲۰۱۷ میزبان مراسم جوایز AFC بود و در رویداد امسال، جوایز برگزیدگان در ۱۹ بخش مختلف اهدا شد. یکی از مهم‌ترین جوایز این مراسم، عنوان بهترین بازیکن سال آسیا بود که فراس البریکان، سالم الدوسری و علیرضا بیرانوند برای کسب آن رقابت می‌کردند. در نهایت، دروازه‌بان ایرانی تراکتور برای نخستین‌بار در دوران حرفه‌ای خود این جایزه را به‌دست آورد. بیرانوند همچنین به نخستین دروازه‌بانی تبدیل شد که از زمان آغاز اهدای جایزه بهترین بازیکن آسیا توسط کنفدراسیون فوتبال این قاره در سال ۱۹۹۴، موفق به کسب این عنوان شده است.

فوتبال ایران پس از سال‌ها انتظار، مهم‌ترین افتخارات فردی قاره را جشن می‌گیرد. بیرانوند در سال‌های اخیر احتمالاً بهترین گلر فوتبال آسیا بوده است و کمتر کسی حتی در کشورهای صاحب فوتبال مانند ژاپن، کره جنوبی و عربستان، چنین استمرار و کیفیتی را برای یک دهه متوالی به نمایش گذاشته است. او در دو جام جهانی ۲۰۱۸ و ۲۰۲۶ احتمالاً یکی از بهترین نمایندگان آسیایی حاضر در این تورنمنت بود و نمایش‌های بی‌نظیر بیرانوند مقابل پرتغال و بلژیک نه‌تنها مورد تحسین هواداران فوتبال در ایران، بلکه جامعه آسیا نیز قرار گرفته است.

همچنین عدم اهدای این جایزه در سال‌های اخیر به لژیونرهای آسیایی نیز یکی از عوامل دیگری بوده که در سازوکار تقسیم غنائم در فوتبال آسیا اثرگذار بوده است.

بیرانوند: این جایزه متعلق به مردم ایران است

علیرضا بیرانوند پس از کسب جایزه مرد سال 2026 فوتبال آسیا اظهار داشت: پیش از هرچیز، به نمایندگی از کشور عزیزم، ایران سربلند، احساس خوشحالی و غرور می‌کنم. به این جایزه به چشم یک افتخار فردی نگاه نمی‌کنم و آن را متعلق به مردم ایران، هواداران فوتبال و شایسته جایگاه کشور عزیزم می‌دانم. از هواداران پرسپولیس ممنون هستم؛ بابت لحظات شیرین و افتخاراتی که در‌کنار هم به‌دست آوردیم و با‌ هم جشن گرفتیم. می‌خواهم بدانند آن لحظات در زندگی من جایگاه ویژه‌ای دارند.

از هواداران تراکتور هم که در دو سال گذشته با آغوش باز من را پذیرفتند و در لحظات سخت، یار همیشگی برادر کوچک خود بودند، تشکر می‌کنم. خوشحالم که توانستیم دو جام قهرمانی را به‌عنوان یادگاری در تاریخ فوتبال تراکتور به ثبت برسانیم. همچنین لازم می‌دانم از باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز تشکر کنم که در این مدت کمک‌های زیادی به من کرد.

بیرانوند خاطرنشان کرد: پوشیدن پیراهن مقدس تیم ملی که یادگار چهره‌های برجسته و بزرگان فوتبال آسیاست و تماشای پرچم کشورم پیش از هر مسابقه در جای‌جای جهان، وجودم را سرشار از احساس و مسئولیت می‌کند. امیدوارم این جایزه بتواند دل مردم کشورم را شاد کند و مایه سربلندی پرچم ایران باشد.

تاریخ‌سازی مرضیه جعفری

اما در بخش مربیان، مرضیه جعفری، سرمربی تیم بام خاتون ایران جایزه بهترین مربی زن سال ۲۰۲۶ آسیا را از آن خود کرد. این جایزه برای دومین سال پیاپی به مرضیه جعفری رسید تا تاریخ‌سازی او در فوتبال ایران و آسیا ادامه داشته باشد. در‌ سالی که گذشت او هدایت تیم ملی زنان ایران و خاتون بم را بر عهده داشت. قهرمانی خاتون در لیگ برتر و صعود با این تیم به لیگ قهرمانان زنان آسیا و همچنین حضور در جام ملت‌های آسیا همراه با تیم ملی، مسیر او در سال 2026 را رقم زد. جعفری در‌حالی برای دومین سال پیاپی به این جایزه دست پیدا کرده که پارک یون جئونگ (تیم زیر ۲۰ سال کره‌جنوبی) و ما ژیائوژو (تیم زیر ۱۷ سال چین) دیگر نامزدهای این عنوان بودند.

تاج: بیرانوند از قبل می‌دانست انتخاب می‌شود

دیروز هم مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران که از حاضران این مراسم بود در گفت‌و‌گویی درباره انتخاب برترین‌های فوتبال آسیا اظهار داشت: علیرضا بیرانوند خودش صلاحدید داشت و با‌توجه به محرمانه بودن موضوع، تا حدودی از قبل می‌دانست که به‌عنوان مرد سال فوتبال آسیا انتخاب خواهد شد. او شایستگی کسب این عنوان را داشت و مرضیه جعفری نیز به همین ترتیب شایسته انتخاب بهترین مربی فوتبال بانوان آسیا بود.

وی درباره جوایز فوتسال آسیا گفت: در فوتسال احساس من این است که کنفدراسیون فوتبال آسیا به‌نوعی جوایز را تقسیم کرده است چرا که هم سعید احمدعباسی و هم حسین طیبی می‌توانستند عنوان بهترین بازیکن فوتسال آسیا را کسب کنند. باید روی فوتسال و فوتبال ساحلی به‌‌صورت ویژه کار کنیم. از سال آینده نیز در فوتبال ساحلی جوایز برترین‌های آسیا اهدا خواهد شد.