قرعه‌کشی مرحله یک‌چهارم نهائی لیگ ملت‌های اروپا، جدال حساس اسپانیا و فرانسه را رقم زد؛ دیداری که یادآور تقابل دو تیم در نیمه‌نهائی جام جهانی2026 است.

قرعه‌کشی مرحله یک‌چهارم نهائی لیگ ملت‌های اروپا در فصل ۲026-۲7 دیروز برگزار شد و هشت تیم صعودکننده به این مرحله، حریفان خود را شناختند. بر‌اساس قرعه‌کشی انجام‌شده، اسپانیا و فرانسه در حساس‌ترین مسابقه این مرحله برابر یکدیگر قرار می‌گیرند تا یکی از جذاب‌ترین تقابل‌های فوتبال اروپا شکل بگیرد.

بر‌اساس برنامه اعلام‌شده، دیدارهای رفت در روزهای ۵ تا ۷ فروردین ۱۴۰۶ و مسابقات برگشت در روزهای ۸ تا ۱۰ فروردین برگزار خواهد شد. مرحله نهائی رقابت‌ها نیز برای خردادماه برنامه‌ریزی شده است.

قرعه‌کشی مرحله یک‌چهارم نهائی لیگ ملت‌های اروپا، هشت تیم را در چهار دیدار برابر یکدیگر قرار داد:

*نروژ................................................................................................................... انگلیس

*اسپانیا................................................................................................................ فرانسه

*هلند................................................................................................................... پرتغال

*بلژیک.................................................................................................................. آلمان

با مشخص شدن هشت تیم برتر، رقابت‌های یک‌چهارم نهائی لیگ ملت‌های اروپا در فروردین ۱۴۰۶ با چهار دیدار حساس پیگیری خواهد شد؛ جایی که تقابل اسپانیا و فرانسه بیش از سایر مسابقات نگاه فوتبال‌دوستان را به خود جلب می‌کند.