سرمربی تیم ملی کشتی آزاد گفت: دبیر تمایلی به جابه‌جایی ندارد و بهتر است تا پایان المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس در کشتی بماند.

پژمان درستکار در واکنش به جدایی علیرضا دبیر از فدراسیون کشتی و حضور در انتخابات کمیته ملی المپیک اظهار داشت: حدود دو ماه پیش درخواست‌هایی از علیرضا دبیر برای حضور در کمیته ملی المپیک مطرح شد. یک روز مربیان و ملی‌پوشان من را به اتاقی دعوت کردند و گفتند این خبر را شنیده‌اند و نگران هستند و از من خواستند دبیر را از این تصمیم منصرف کنم. واقعیت این است که علیرضا دبیر هیچ رغبتی برای این کار ندارد، هرچند پیشنهادها و توصیه‌های زیادی به او می‌شود.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد با اشاره به اهمیت دو سال آینده برای کشتی ایران گفت: سال آینده مسابقات قهرمانی جهان در لاس‌وگاس را داریم که رقابت‌های کسب سهمیه المپیک است و سال بسیار سختی برای کشتی خواهد بود. پس از آن نیز المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس را پیشِ رو داریم. به‌نظر من حضور علیرضا دبیر در این مقطع برای کشتی بسیار تأثیرگذار است. تاریخ هم نشان داده که بخش مهمی از بار مدال‌آوری کاروان ورزش ایران را کشتی آزاد و فرنگی به دوش می‌کشند. اعتقاد شخصی من این است که بهتر است دبیر تا پایان المپیک ۲۰۲۸ در کشتی بماند و این مسیر را به سرانجام برساند. بعد از آن اگر قرار باشد اتفاق دیگری بیفتد، ایرادی ندارد. البته من در جایگاهی نیستم که درباره مدیریت کلان ورزش کشور تصمیم‌گیری کنم و این صرفاً نظر شخصی من است.

وی در پایان با انتقاد از برخی واکنش‌ها به موضوع انتخابات کمیته ملی المپیک خاطرنشان کرد: می‌دانم نه جامعه کشتی، نه کشتی‌گیران و مربیان و نه خود علیرضا دبیر تمایلی به این اتفاق ندارند. اما چیزی که در این چند روز من را ناراحت کرد، بداخلاقی برخی دوستانی بود که به‌نظر می‌رسد صندلی کمیته ملی المپیک را بسیار دوست دارند و برای اینکه مبادا جایگاهشان متزلزل شود، رفتارهایی از خود نشان دادند که واقعاًً انتظارش را نداشتم.