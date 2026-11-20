کد خبر: ۳۴۲۵۱۳
تاریخ انتشار : ۲۹ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۴
برنامه سایر دیدارهای هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال
شنبه 30 آبان 1405
* نساجی مازندران..................................................آلومینیوم اراک(ساعت16:15)
فولاد.........................................................................................سپاهان(ساعت18:00)
سهشنبه 8 دی1405
*خیبر خرمآباد....................................................................استقلال(ساعت15:30)
*مس شهر بابک..........................................................................تراکتور(ساعت16:1