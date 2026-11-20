تیم پرسپولیس پس از دو شکست خانگی متوالی، با پیروزی سه بر صفر مقابل پیکان بار دیگر به آرامش و صدر جدول لیگ برتر رسید.

هفته سیزدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران از روز پنجشنبه هفته گذشته آغاز و دیروز (جمعه) با برگزاری چهار دیدار پیگیری شد. در نخستین دیدار این هفته، ملوان بندرانزلی در ورزشگاه سیروس قایقران میزبان گل‌گهر سیرجان بود و در پایان با نتیجه دو بر یک شکست خورد. احمدرضا زنده‌روح در دقیقه ۱۹ از روی نقطه پنالتی گل نخست گل‌گهر را به ثمر رساند، اما قائم اسلامی‌خواه در دقیقه ۷۰ با یک ضربه پنالتی بازی را به تساوی کشاند. درحالی که ملوان امیدوار بود حداقل یک امتیاز در خانه حفظ کند، لویی بن‌حسین در دقیقه ۸۷ گل دوم و برتری تیم سیرجانی را وارد دروازه میزبان کرد. این مسابقه حواشی قابل توجهی نیز داشت. عرفان شهریاری از ملوان در دقیقه ۳۳ از زمین اخراج شد و مازیار زارع، سرمربی این تیم، نیز پس از اعتراض شدید به تصمیم داور و پاشیدن آب به سمت او، در دقیقه ۳۶ با کارت قرمز مستقیم اخراج شد. گل دیگری که گل‌گهر پس از گل تساوی ملوان به ثمر رسانده بود نیز پس از بازبینی VAR مردود اعلام شد. این پیروزی پس از چند هفته ناکامی در لیگ برتر و رقابت‌های آسیایی، بار دیگر گل‌گهر را به مسیر برد بازگرداند.

در دیگر دیدارهای این هفته دیروز و از ساعت ۱۵:۳۰، ذوب‌آهن اصفهان با نتیجه سه بر صفر شمس‌آذر قزوین را شکست داد. محمود قائد رحمتی (52)، امید لطیفی(77) و محمد مرتضوی(83) گل‌های نماینده اصفهان را به ثمر رساندند تا ذوب‌آهن سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را به‌دست آورد.

همچنین فجر سپاسی شیراز در دیدار خانگی مقابل چادرملو اردکان به تساوی یک بر یک رسید. یادگار رستمی در دقیقه ۲۳ فجر را پیش انداخت، اما عارف غلامی در دقیقه ۶۹ گل تساوی چادرملو را به ثمر رساند تا امتیازات این مسابقه تقسیم شود.

اما مهم‌ترین اتفاق روز جمعه در ورزشگاه شهدای شهر قدس رقم خورد؛ جایی که پرسپولیس پس از دو شکست خانگی متوالی مقابل فجر سپاسی و فولاد، برابر پیکان به برتری سه بر صفر رسید و دوباره به صدر جدول بازگشت. پرسپولیس در این بازی با ترکیب پیام نیازمند(کاپیتان)، مهدی زارع، حسین ابرقویی، محمد عمری (83- یاسین سلمانی)، مهدی تیکدری، محمدمهدی محبی (66- علی علیپور)، مجید عیدی، تیوی بیفوما (61- امیرحسین محمودی)، پویا پورعلی، پوریا لطیفی‌فر (61- محمد خدابنده‌لو) و پوریا شهرآبادی(83 – محمدحسین صادقی) به میدان رفت و موفق شد در دقیقه ۳۹ روی یک حرکت تیمی و ضربه‌ فنی تیوی بیفوما دروازه پیکان را باز کند و با پیروزی به رختکن برود. در آغاز نیمه دوم نیز بیفوما با حرکتی انفرادی و پاس مناسب به محمدمهدی محبی، زمینه‌ساز گل دوم سرخ‌پوشان شد و این بازیکن در دقیقه ۵۳ اختلاف را دو‌برابر کرد. علی علیپور که این مسابقه را از روی نیمکت آغاز کرده بود، پس از ورود به زمین در دقیقه ۷۳ گل سوم پرسپولیس را به ثمر رساند تا شاگردان این تیم با یک پیروزی پُر گل از زمین خارج شوند. در دقیقه ۷۸ نیز داور ابتدا یک ضربه پنالتی به سود پرسپولیس اعلام کرد، اما پس از بازبینی صحنه توسط VAR از تصمیم خود برگشت.

با این نتیجه، پرسپولیس ۲۶ امتیازی شد و با امتیاز و تفاضل گل برابر با سپاهان، در کنار این تیم در صدر جدول قرار گرفت. به این ترتیب، سرخ‌پوشان با کسب سه امتیاز حساس مقابل پیکان، ناکامی‌های اخیر خود را پشت سر گذاشتند و بار دیگر به جمع مدعیان اصلی قهرمانی بازگشتند.

در آخرین بازی دیروز تیم صنعت نفت آبادان که از ساعت 18 میزبان تیم استقلال خوزستان بود

در آخرین بازی دیروز تیم صنعت نفت آبادان که از ساعت 18 میزبان تیم استقلال خوزستان بود موفق شد با نتیجه دو بر یک به پیروزی برسد. میثم تیموری(6) و اریک بایناما(45) برای صنعت نفت آبادان و عارف رستمی (80) برای استقلال خوزستان در این بازی گلزنی کردند.