رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف انرژی، مسئولیت‌پذیری مدیران و مشارکت مردم گفت: مدیریت مصرف انرژی نیازمند برنامه‌ریزی علمی، فرهنگ‌سازی و ارتقای بهره‌وری است.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور روز جمعه (29 آبان ماه) در دیدار مجتبی عبداللهی استاندار البرز به همراه جمعی از معاونان استاندار، فرمانداران و مدیران کل برخی دستگاه‌های اجرائی و خدمات‌رسان استان، ضمن بررسی مسائل و برنامه‌های توسعه‌ای البرز، بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم و اجرای اقدامات عملیاتی برای مدیریت بهینه مصرف انرژی تأکید کرد.

رئیس‌جمهور در این نشست با اشاره به اهمیت اصلاح الگوی مصرف انرژی، اظهار کرد: تحقق این هدف نیازمند تغییر رویکرد در نظام مدیریتی، اصلاح رفتار مصرف‌کنندگان، افزایش بهره‌وری و همراهی همه بخش‌های جامعه است و اقدامات در این حوزه باید از مدیران و دستگاه‌های اجرائی آغاز شود.

پزشکیان با بیان اینکه اصلاح الگوی مصرف صرفاً با صدور دستور و بخشنامه محقق نمی‌شود، بر ضرورت آموزش، اطلاع‌رسانی مؤثر، مخاطب‌شناسی و فرهنگ‌سازی متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه تأکید کرد.

وی استفاده از راهکارهای ساده، کم‌هزینه و در دسترس برای جلوگیری از اتلاف انرژی را ضروری دانست و افزود: برای کاهش مصرف انرژی همواره نیازی به استفاده از تجهیزات گران‌قیمت نیست، بلکه می‌توان با بهره‌گیری از روش‌های ساده و کاربردی، زمینه صرفه‌جویی را در بخش‌های مختلف فراهم کرد.

رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف انرژی در ساختمان‌ها، بر طراحی راهکارهایی تأکید کرد که همه اقشار جامعه، با هر سطح از توان اقتصادی، امکان استفاده از آن‌ها را داشته باشند و در کنار آموزش و فرهنگ‌سازی، سازوکارهای تشویقی و تنبیهی نیز برای اصلاح رفتار مصرف‌کنندگان مورد توجه قرار گیرد.

مسئولیت‌پذیری مدیران

و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرائی

پزشکیان با تأکید بر اینکه مدیران باید خود پیشگام اصلاح الگوی مصرف باشند، تصریح کرد: مدیری که به ضرورت مدیریت مصرف انرژی باور ندارد و در مجموعه تحت مسئولیت خود اقدامی برای کاهش مصرف انجام نمی‌دهد، نمی‌تواند در شرایط کنونی مسئولیت اداره امور را به‌درستی برعهده بگیرد.

وی با تأکید بر ضرورت ارزیابی جدی عملکرد مدیران در این زمینه، خاطرنشان کرد: مدیرانی که نسبت به الزامات مدیریت مصرف بی‌توجه هستند و با عملکرد خود هزینه‌های بیشتری به کشور تحمیل می‌کنند، باید مورد تذکر و ارزیابی قرار گیرند و در صورت تداوم این وضعیت و ناتوانی در همراهی با برنامه‌ها، جابه‌جایی یا تنزل جایگاه مدیریتی آنان نیز مورد توجه قرار گیرد.

رئیس‌جمهور همچنین طراحی نظام عملیاتی مشخص برای مدیریت مصرف انرژی در دستگاه‌های اجرائی را ضروری دانست و بر پایش مستمر، شاخص‌گذاری و سنجش میزان کاهش مصرف در مجموعه‌های مختلف تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش ارتقای بهره‌وری در بهبود عملکرد سازمان‌ها، بر ضرورت اصلاح فرآیندهای کاری، بازنگری در شیوه استفاده از امکانات و فعال‌سازی سازوکارهای کنترلی مصرف انرژی تأکید کرد.

پزشکیان پیشنهاد کرد برای دستگاه‌های اجرائی و مدیرانی که در اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف انرژی عملکرد موفقی دارند، تسهیلات، امتیازات و مشوق‌های متناسب در نظر گرفته شود تا زمینه رقابت سازنده میان مجموعه‌های مختلف برای کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری فراهم شود.

ضرورت بازگشت به روحیه بسیجی

برای عبور از شرایط جنگی

همچنین رئیس‌جمهور روز پنجشنبه (28 آبان ماه) در گردهمایی پیشگامان رهایی بسیج دانشجویی دانشجویان سراسر کشور در دانشگاه تهران طی سخنانی با گرامیداشت یاد شهدای جنگ 12 روزه و رمضان اظهار داشت: اعتقاد من این است که اگر قرار است از این بحران خارج شویم، باید به روحیه بسیجی روزهای اول انقلاب بازگردیم، روحیه‌ای که در آن افراد کسب‌وکار، کلاس درس و حتی زندگی شخصی خود را کنار می‌گذاشتند و با تمام وجود از انقلاب دفاع می‌کردند.

وی با بیان اینکه امروز شرایط ما از آن دوران پیچیده‌تر است، گفت: زیرا جنگ امروز صرفاً نظامی نیست و به میدان نبرد و استفاده از سلاح محدود نمی‌شود. علاوه‌بر جنگ نظامی، جنگ فرهنگی نیز به ما تحمیل شده و دشمن با فشارهای اقتصادی شدید در پی آن است که کشور را به تسلیم وادار کند.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، نه‌تنها نباید عقب‌نشینی کنیم، بلکه باید مسیر پیشرفت را ادامه دهیم. برای این کار لازم است متفاوت ببینیم، متفاوت بیندیشیم و متفاوت عمل کنیم، چراکه نمی‌توان با همان توقعات و انتظارات پیش از جنگ، شرایط امروز را مدیریت کرد.

وی تاکید کرد: اگر انقلاب کردیم و در مسیر مقابله با فرعون‌های زمان حرکت می‌کنیم، باید سختی‌های این مسیر را نیز بپذیریم. نمی‌توان انتظار داشت همه امکانات و رفاهیئت فراهم باشد و در عین حال، تاب‌آوری لازم برای مقابله با جنگ و فشارهای دشمن را نیز داشته باشیم.

وی با بیان اینکه دشمن می‌خواهد با محاصره و تحریم، ما را به تسلیم وادار کند، گفت: این ما هستیم که باید با مدیریت درست، ضمن ادامه زندگی، حرکت و توسعه کشور، توان تحمل این شرایط را افزایش دهیم. در این زمینه، نقش همه بخش‌ها و مجموعه‌ها مهم است و باید برای مدیریت شرایط به یکدیگر کمک کنیم.

وی افزود: در حوزه انرژی، از برق و گاز گرفته تا بنزین و گازوئیل، امکان کاهش مصرف وجود دارد. ما چند برابر میانگین جهانی برق مصرف می‌کنیم و با وجود اینکه دومین دارنده ذخایر گاز جهان هستیم، در تأمین انرژی با مشکلاتی مواجه می‌شویم. این وضعیت نشان می‌دهد که در نوع مدیریت، مصرف، رفتار و نحوه استفاده از منابع اشکالاتی وجود دارد و برای اصلاح آن به کمک همه مردم نیاز داریم. این موضوع با دستور و بخشنامه به‌تنهائی حل نمی‌شود و باید فرهنگ مصرف اصلاح شود.

رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اگر می‌خواهیم تاب‌آوری کشور را افزایش دهیم و در برابر دشمن ایستادگی کنیم، تاکید کرد: باید بدانیم که جنگ امروز فقط در جبهه نظامی و با زدن و کشته‌شدن خلاصه نمی‌شود. بخش مهمی از آن در عرصه اقتصادی جریان دارد و نیازمند اصلاح رفتارهای اقتصادی و الگوی مصرف است.

وی تاکید کرد: برای مثال، ضرورتی ندارد تمام چراغ‌های خانه روشن باشد یا همه اتاق‌هایی که در آن زندگی می‌کنیم، با دمای بالا گرم شوند. می‌توان دمای محیط را کاهش داد و با پوشیدن لباس مناسب زندگی کرد. اگر هرکدام از ما یک قدم در کاهش مصرف انرژی برداریم، می‌توانیم زمستان را با قدرت بیشتری پشت سر بگذاریم.

وی با اشاره به اینکه در گذشته، هر زمان با کمبود انرژی مواجه می‌شدیم، تولید صنایع را متوقف می‌کردیم، تاکید کرد: اما اکنون تلاش می‌کنیم تا حد امکان انرژی مورد نیاز بخش تولید قطع نشود. توقف تولید به معنای نبود کالا در بازار و افزایش قیمت‌هاست. علاوه‌بر گرانی، بیکاری نیز پیامد دیگر آن خواهد بود که خود به فقر، نارضایتی و مشکلات متعدد اجتماعی منجر می‌شود. بنابراین، باید کمک کنیم چنین اتفاقی رخ ندهد.

وی افزود: در حوزه مصرف سوخت نیز می‌توانیم رفتارهای ساده‌ای را اصلاح کنیم. برای مثال، اگر فاصله خانه تا محل کار یا اداره کوتاه است، می‌توان به جای استفاده از خودرو، این مسیر را پیاده طی کرد. کاهش مصرف بنزین، گازوئیل و برق، حتی در اندازه‌های کوچک، به افزایش تاب‌آوری کشور کمک می‌کند.

رئیس‌جمهور در ادامه تاکید کرد: برای حل مشکلات، همه باید دست به دست یکدیگر بدهیم. ما نیز هرجا مسئله‌ای وجود داشته باشد، از مسئولان درخواست کمک می‌کنیم و خودمان هم برای حل آن وارد عمل می‌شویم. قرار نیست همه کارها برعهده یک مجموعه باشد؛ باید در کنار هم حرکت کنیم تا مسائل کشور حل شود.

وی گفت: البته از دولت و رئیس‌جمهور نیز انتظار داریم وظایف خود را انجام دهند. مردم از دولت انتظار کار و اقدام دارند و ما هم تلاش می‌کنیم هرجا بتوانیم، گوشه‌ای از کار را بگیریم و کمک کنیم. در عین حال، باید توجه داشته باشیم که امروز در شرایط جنگی قرار داریم و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های این شرایط، درباره عملکردها قضاوت کرد. وقتی در بازار کالا وجود دارد، دارو تأمین می‌شود و امکانات مورد نیاز مردم فراهم است، نباید تلاش‌های صورت‌گرفته را نادیده بگیریم و بگوییم مسئولان کاری نکردند.

پزشکیان گفت: اکنون با وجود مصرف بنزین در کشور، این سوخت در بازار موجود است؛ در حالی که اگر قرار بود بنزین مورد نیاز را وارد کنیم، باید 12 میلیارد دلار هزینه می‌کردیم. اینکه امروز بنزین در بازار وجود دارد، نتیجه اقداماتی است که انجام شده است.