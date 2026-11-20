بازیگر برنده اسکار که طی سال گذشته از حامیان ایران و فلسطین و از مخالفان آمریکا و رژیم صهیونی بوده، نامش در فهرست ضدیهودیان سال قرار گرفت!

سازمان آمریکایی StopAntisemitism نام خاویر باردم، بازیگر اسپانیایی، را در فهرست ۱۰ نامزد عنوان سالانه «Antisemite of the Year 2026»

قرار داد. زهران ممدانی، شهردار نیویورک، نیز از دیگر چهره‌های این فهرست است.

باردم در واکنش به این اتفاق با انتشار پیامی نوشت: «به حضور در کنار چنین گروهی از افراد فوق‌العاده افتخار می‌کنم. متشکرم!»