همزمان با هفته کتاب و کتاب‌خوانی، انتشارات شهید کاظمی از دست‌نوشته و پیام رهبر شهید خطاب به این مجموعه رونمایی کرد.

در متن این دست‌نوشته آمده است:

بسمه تعالی

آنچه تاکنون از منشورات[آثار] مربوط به این مؤسسه[نشر شهید کاظمی] دیده‌ام، بسیار خوب بوده است.

در میان این چند کتاب اخیر هم آن‌که مربوط به مرحوم علامه طباطبائی رضوان‌الله‌علیه است- و من بخشی از آن را مطالعه کردم- جداً ممتاز است، زیرا دفاع از باطن نورانی این شخصیت بزرگ و دفع افترای بدخواهان است.

1402/03/05

روابط عمومی انتشارات شهید کاظمی با اشاره به اهمیت این پیام، تأکید کرد که توصیه رهبر شهید درباره «دفاع از باطن نورانی بزرگان و دفع افترای بدخواهان»، جهت‌گیری محتوایی این انتشارات را در پرداختن به شخصیت‌های برجسته علمی و دینی و پاسخ به روایت‌های نادرست درباره آنان مشخص می‌کند.