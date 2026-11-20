آیین گرامیداشت جانفدایان وطن «هم‌رکاب با دریاقلی برای ایران» با حضور سردار محمدرضا نقدی، مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار بلالی مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، علی رمضانی مدیرعامل باغ کتاب تهران و‌‌هادی کهن‌دل مدیرعامل خبرگزاری دفاع مقدس و رزمندگان و مدافعان آبادان، در سالروز شهادت دریاقلی سورانی، با همکاری خبرگزاری دفاع مقدس و باغ کتاب برگزار شد.

در ادامه این مراسم، پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت ۹ آبان، سالروز عملیات ذوالفقاری در آبادان، منتشر شد. در ادامه این مراسم، سه تن از مدافعان آبادان در عملیات ذوالفقاری به مرور خاطراتی از مقاومت مردمی، حماسه دریاقلی و نقش نیرو‌های مردمی در دفاع از آبادان پرداختند. در ادامه این مراسم، از رضا سورانی، فرزند شهید دریاقلی سورانی، و جانباز حسین محمدی، از نیرو‌های هوافضای سپاه که در جنگ ۱۲ روزه به درجه رفیع جانبازی نائل آمده بود، تجلیل به عمل آمد. همچنین کتاب «دریاقلی؛ برگرفته از زندگی شهید دریاقلی سورانی» نوشته نجمه جوادی که در سال ۱۴۰۱ از سوی انتشارات حماسه یاران منتشر شده است، معرفی شد. جواد کامور بخشایش، نویسنده کتاب «جای امن گلوله‌ها»، نجمه جوادی به‌خاطر نگارش کتاب «دریاقلی» و فاطمه بگزاده به‌خاطر کتاب «دریای آبادان» مورد تجلیل قرار گرفتند. علی‌اصغر پورمحمدی به عنوان اولین خبرنگار حاضر در واقعه آبادان، محمدرضا ترکی، شاعر کشورمان، به‌خاطر سروده «دریاقلی رکاب بزن، یا علی بگو»، طاهر شیخ‌الحکمایی به‌خاطر ساخت تندیس دریاقلی، سید احمد علایی به‌خاطر فیلم سینمایی «شب واقعه» و حبیب احمدزاده به‌خاطر تولید مستندی درباره شهید دریاقلی سورانی مورد تجلیل قرار گرفتند.