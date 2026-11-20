بیست و چهارمین جشنواره تئاتر زندانیان استان قم گرامیداشت هنرمند فقید کوروش زارعی در حسینیه شهدای زندان مرکزی قم برگزار شد.

در این رویداد هنری که با حضور مسئولان مختلف استان قم از جمله حجت‌الاسلام ربانی سرپرست اداره کل زندان‌های استان، سوقندی مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان قم، ملایی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر استان، یوسف پور رئیس خانه مطبوعات و جمعی از اصحاب هنر و رسانه استان قم برگزار شد، ۹۳ نفر از زندانیان استان قم، به اجرای توانمندی‌های خود در عرصه تئاتر صحنه‌ای و خیابانی پرداختند.

کمیته داوران جشنواره امسال متشکل از مهدی ملاک بازیگر تئاتر و سینما، سید صدرا میره‌ای نویسنده و کارگردان و حجت‌الاسلام حجت احسان بخش نویسنده و از اصحاب رسانه استان قم بود که در نهایت نمایش «اون شب» که به لحظات شهادت عباس اسدی و اغتشاشات دی ماه سال گذشته می‌پرداخت، به عنوان نمایش برتر این جشنواره انتخاب شد.

همچنین در حاشیه این جشنواره، از مادر و خواهر شهید عباس اسدی که مهمان ویژه این برنامه بودند، تقدیر گردید و یکی از اثرهای تجسمی که ساخته دست زندانیان بود به خانواده این شهید گرامی اهدا شد.