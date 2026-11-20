غلامعلی حدادعادل در مراسم واگذاری کتابخانه شخصی خود به بنیاد دائرةالمعارف اسلامی، با اشاره به افزایش قیمت کتاب، از تبدیل شدن آن به کالایی لوکس برای خانواده‌های معمولی گلایه کرد و توسعه کتابخانه‌های عمومی را راهی برای تسهیل دسترسی دانشجویان، معلمان و پژوهشگران به منابع مطالعاتی دانست.

آیین افتتاح کتابخانه شخصی غلامعلی حدادعادل، عصر چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه، همزمان با هفته کتاب و کتاب‌خوانی در بنیاد دائرةالمعارف اسلامی برگزار شد. در این مراسم، مجموعه‌ای شامل بیش از ۲۵ هزار جلد کتاب و نشریه که حاصل هفت دهه گردآوری بوده است، به‌طور رسمی در اختیار این بنیاد قرار گرفت. حدادعادل هدف از این اقدام را حفظ یادداشت‌ها و حاشیه‌نویسی‌های خود بر کتاب‌ها برای استفاده پژوهشگران و فراهم کردن فضائی برای مطالعه اهل علم عنوان کرد. او همچنین از برنامه‌ای برای انتشار این یادداشت‌ها در فضای مجازی خبر داد و ابراز امیدواری کرد این اقدام الگویی برای استادان دانشگاه باشد تا در زمان حیات، کتابخانه‌های شخصی خود را به مراکز عمومی و علمی بسپارند.