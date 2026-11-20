انتقاد حدادعادل از تبدیل کتاب به کالای لوکس!
غلامعلی حدادعادل در مراسم واگذاری کتابخانه شخصی خود به بنیاد دائرةالمعارف اسلامی، با اشاره به افزایش قیمت کتاب، از تبدیل شدن آن به کالایی لوکس برای خانوادههای معمولی گلایه کرد و توسعه کتابخانههای عمومی را راهی برای تسهیل دسترسی دانشجویان، معلمان و پژوهشگران به منابع مطالعاتی دانست.
آیین افتتاح کتابخانه شخصی غلامعلی حدادعادل، عصر چهارشنبه ۲۷ آبانماه، همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی در بنیاد دائرةالمعارف اسلامی برگزار شد. در این مراسم، مجموعهای شامل بیش از ۲۵ هزار جلد کتاب و نشریه که حاصل هفت دهه گردآوری بوده است، بهطور رسمی در اختیار این بنیاد قرار گرفت. حدادعادل هدف از این اقدام را حفظ یادداشتها و حاشیهنویسیهای خود بر کتابها برای استفاده پژوهشگران و فراهم کردن فضائی برای مطالعه اهل علم عنوان کرد. او همچنین از برنامهای برای انتشار این یادداشتها در فضای مجازی خبر داد و ابراز امیدواری کرد این اقدام الگویی برای استادان دانشگاه باشد تا در زمان حیات، کتابخانههای شخصی خود را به مراکز عمومی و علمی بسپارند.