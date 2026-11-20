دانشجویان بسیجی به منظور اعلام هم‌عهدی با رهبر انقلاب در رواق کشوردوست یاد و خاطره رهبر شهید را گرامی داشتند.

جمعی از دانشجویان بسیجی سراسر کشور حاضر در اردوی پیشگامان رهایی برای هم عهدی با رهبر انقلاب و گرامیداشت یاد رهبر شهید در رواق کشوردوست حضور یافتند.

این دانشجویان مسیر سردر دانشگاه تهران تا بیت رهبری و رواق کشوردوست را در قالب راه‍پیمایی طی کردند و با حضور در رواق کشوردوست یاد و خاطره رهبر شهید را زنده نگه داشتند.

حجت‌الاسلام رستمی، رئیس نهاد نمایندگی رهبر معظم انقلاب در دانشگاه‌ها، در اجتماع هم‌عهدی مسئولان بسیج دانشجویی در مقتل رهبر شهید، با اشاره به حمله به مدرسه ابتدائی میناب، این اقدام را تلاشی از سوی دشمن برای ایجاد وحشت در میان مردم و زمینه‌سازی برای سقوط نظام دانست.

وی با تأکید بر اینکه به اعتقاد او این حمله با هدف ارسال پیام تهدید به ملت ایران صورت گرفته است، اظهار داشت: حمله به مدرسه ابتدائی میناب نیز به گفته خودشان، اقدامی آگاهانه بود تا به مردم ایران پیام دهند که در صورت مقاومت، با چنین سرنوشتی روبه‌رو خواهند شد.

رئیس نهاد نمایندگی رهبر معظم انقلاب در دانشگاه‌ها با اشاره به ابعاد این حمله، آن را اقدامی در راستای ایجاد رعب در جامعه و تحت فشار قرار دادن مردم ایران برای دست کشیدن از مقاومت توصیف کرد.

وی با انتقاد از جریان‌های مدافع آمریکا و غرب، درباره آنچه تلاش برای ترویج اسلام غیرسیاسی خواند، هشدار داد.

وی اظهار داشت: مسئله اصلی ما در کنار جنگ با آمریکا، مقابله با کسانی است که نقاب هموطن بودن بر چهره دارند، اما همچنان از آمریکا دفاع می‌کنند.

حجت‌الاسلام رستمی با اشاره به اقدامات آمریکا علیه ایران افزود: با وجود جنایات آمریکا در به شهادت رساندن رهبر انقلاب، کودکان و دانشمندان ما و بمباران دانشگاه‌ها، عده‌ای همچنان حاضر نیستند ذره‌ای به چهره آمریکا و غرب خدشه وارد شود.

رئیس نهاد نمایندگی رهبر معظم انقلاب در دانشگاه‌ها در ادامه با انتقاد از تلاش برای ارائه تفسیری غیرسیاسی از اسلام گفت: برخی اصرار دارند اسلام را غیرسیاسی معرفی کنند و حتی به شخصیت‌هایی مانند دکتر شریعتی حمله می‌کنند، زیرا او بر ابعاد سیاسی اسلام تأکید داشت.

به گزارش تسنیم، وی در پایان تصریح کرد: این جریان به دنبال اسلام ابوسفیانی و آل‌سعود است که ذلت و تسلیم در برابر غرب را می‌پذیرد؛ چراکه اسلام ناب محمدی، اسلام امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب برای آنان خطرناک است.

دانشجویان حاضر در دسته «هم‌عهدی با امام شهید و بیعت با رهبر انقلاب» در خیابان کشوردوست، با سر دادن شعار «اباالفضل علمدار، خامنه‌ای نگهدار»، بار دیگر بر عهد و وفاداری خود تأکید کردند.

طنین این شعار در میان جمع دانشجویان، فضای خیابان کشوردوست را با حال‌وهوایی از عزاداری، شور و حماسه همراه کرد.