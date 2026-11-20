حامد نوری

از سنگ بِنائی که دریادار شهید علیرضا تنگسیری تا حماسه‌آفرینی مردمان ساحل‌نشین در پشتیبانی از رزمندگان خطه سرافراز خلیج‌فارس گذاشتند، سنگ بنای بسیج دریایی را مدیون دریادار شهید علیرضا تنگسیری هستیم؛ فرمانده‌ای که در سال ۱۳۹۷، همزمان با معرفی به‌عنوان فرمانده نیروی دریایی، یکی از اقدامات ارزشمند و ماندگار خود را با آغاز فعالیت بسیج دریایی در دوران امام قائد شهید رقم زد. اقدامی که برآمده از شناخت عمیق ایشان نسبت به ظرفیت‌های مردمی، توانمندی‌های بومی و نقش بی‌بدیل مردمان زحمتکش سواحل جنوبی کشور در تأمین امنیت و پشتیبانی از رزمندگان بود. بسیجی از جنس مردم؛ مردمانی که از ماهشهر تا پسابندر، سال‌ها سختی‌ها، تلاطم‌های دریا، دشواری‌های معیشت و فراز و نشیب‌های زندگی در نوار ساحلی را لمس کرده بودند و با احساس مسئولیت و اعتقاد به این امر مقدس، به آن لبیک گفتند. شاید کمتر کسی شناخت و آگاهی کافی نسبت به این نیروی عظیم و مردمی داشته باشد؛ مجموعه‌ای که در گمنامی، اما با اخلاص و روحیه‌ای سرشار از ایثار، نقش مهمی در عرصه‌های مختلف ایفا کرده است. به همین مناسبت و در آستانه هفته بسیج، لازم دیدیم گوشه‌ای از زحمات، تلاش‌ها و فداکاری‌های این عزیزان را انعکاس دهیم؛ مردمانی که همواره در کنار رزمندگان حضور داشته‌اند و بدون آنکه نامی از آنان در صدر اخبار و روایت‌ها قرار گیرد، بخشی از مسئولیت‌های سنگین امنیتی، عملیاتی و پشتیبانی را بر دوش کشیده‌اند. بسیج دریایی، جلوه‌ای از پیوند عمیق مردم با دریا و دفاع از سرزمین است. مردمانی که در روزهای دشوار، با گذشتن از جان و مال خود، در کنار رزمندگان در جنگ رمضان حضور یافتند و با آوردن قایق، لنج و لندیگرافت، معجزه آفریدند. آنان با تکیه بر امکانات بومی و ظرفیت‌هایی که سال‌ها در زندگی دریایی خود به دست آورده بودند، در میدان عمل نشان دادند که دفاع از کشور تنها در اختیار نیروهای نظامی نیست، بلکه مردم نیز می‌توانند با ایمان، اراده و حضور مؤثر، نقشی تعیین‌کننده در پشتیبانی از رزمندگان داشته باشند. این مردمان، همان کسانی هستند که در گمنامی و بدون هیاهو، پا به پای رزمندگان در مسائل امنیتی حماسه آفریدند. حضور آنان در عرصه‌های مختلف، از پشتیبانی و جابه‌جایی نیروها تا همراهی در مأموریت‌های حساس، نشان‌دهنده عمق تعهد و مسئولیت‌پذیری‌شان است. مردمانی که شاید در نگاه نخست، تنها به‌عنوان صیادان، ملوانان و فعالان اقتصادی دریا شناخته شوند، اما در بزنگاه‌های حساس، با روحیه‌ای بسیجی و اعتقادی راسخ، به میدان آمدند و توانمندی‌های خود را در خدمت امنیت و دفاع از کشور قرار دادند. یکی از جلوه‌های برجسته این ایثارگری، حضور شبانه‌روزی آنان در تلاطم دریا و جابه‌جایی رزمندگان بود. مردمانی که بدون هیچ چشم‌داشتی، ساعات شبانه‌روز خود را وقف این مسئولیت کردند و در شرایطی که دریا آرامش و امنیت همیشگی را نداشت، با قایق‌ها و شناورهای خود به خدمت‌رسانی پرداختند. این حضور، نه از سر اجبار و نه با انگیزه مادی، بلکه برخاسته از عشق، ایمان، تعهد و احساس وظیفه نسبت به سرزمین و نظام بود. آنان در شرایطی که بسیاری از دشواری‌ها و خطرات قابل پیش‌بینی نبود، با اتکا به تجربه دریایی و شناخت محیط، وظیفه خود را به انجام رساندند. در میان این حماسه‌ها، روحیه شهادت‌طلبی و ازخودگذشتگی این مردمان جایگاهی ویژه دارد. مردمانی که برای جابه‌جایی رزمندگان و تأمین لجستیک، مسابقه شهادت‌طلبی گذاشته بودند؛ گویی هر یک تلاش می‌کردند سهم بیشتری در خدمت به رزمندگان و دفاع از کشور داشته باشند. این روحیه، نشان‌دهنده آن است که بسیج دریایی صرفاً یک تشکیلات یا مجموعه‌ای از امکانات و شناورها نیست، بلکه تجلی یک باور عمیق و یک فرهنگ ریشه‌دار در میان مردم ساحل‌نشین است؛ فرهنگی که در آن، ایثار، فداکاری و مقدم دانستن منافع جمعی بر منافع فردی، ارزش‌هایی بنیادین به شمار می‌رود. از دیگر ویژگی‌های برجسته این مجموعه، حضور مردمانی با نگاه فراتر از تفاوت‌های مذهبی و اجتماعی است. افرادی که فارغ از نگاه مذهب، با رمز وحدت در صحنه حضور داشتند و پای این نظام ایستاده‌اند. این وحدت، خود یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های بسیج دریایی محسوب می‌شود؛ چرا که نشان می‌دهد عشق به سرزمین، احساس مسئولیت در برابر امنیت کشور و باور به ضرورت دفاع از آن، می‌تواند زمینه‌ساز همدلی و همکاری میان اقشار مختلف جامعه باشد. مردمان این خطه، با وجود تفاوت‌های فردی و اعتقادی، در یک مسیر مشترک گام برداشته‌اند و با همبستگی و انسجام، به پشتیبانی از رزمندگان و حراست از مرزهای دریایی کشور پرداخته‌اند.

و اما امروز، حاج علی عظمایی فرمانده نیروی دریایی سپاه با تکیه بر این نیروی الهی (بسیج دریایی) مسئولیت مهمی را در قالب بخش نهان جنگ بر عهده ‌دارند. بخشی که وظیفه حراست، نگهبانی و پشتیبانی از خلیج‌فارس را به‌صورت داوطلبانه و از روی عشق و علاقه دنبال می‌کند. این حضور مردمی، یادآور آن است که امنیت دریاها تنها حاصل تجهیزات و امکانات نظامی نیست، بلکه مشارکت آگاهانه، مسئولانه و داوطلبانه مردم نیز در تحقق آن نقش مهمی دارد. بسیج دریایی با اتکا به همین ظرفیت مردمی، در مسیر انجام وظایف خود، جلوه‌ای از پیوند میان مردم، دریا و دفاع از کشور را به نمایش گذاشته است. بی‌تردید، این تلاش‌ها و فداکاری‌ها در تاریخ ثبت خواهد شد. تاریخ به یاد خواهد آورد که بسیج دریایی، در گمنامی خوش درخشید و مردمان بی‌ادعای این خطه از کشور، با ایمان، اخلاص و ازخودگذشتگی، سهمی ارزشمند در پشتیبانی از رزمندگان و حراست از خلیج‌فارس ایفا کردند. آنان کسانی هستند که شاید نامشان کمتر در روایت‌های رسمی و رسانه‌ای مطرح شده باشد، اما آثار حضور و تلاششان در میدان عمل، ماندگار و قابل ستایش است. مدال زرین افتخار را باید بر سینه مردمان بی‌ادعای این خطه از کشور نشاند؛ مردمانی که با دست‌های توانمند، دل‌های سرشار از ایمان و روحیه‌ای برخاسته از فرهنگ بسیجی، در سخت‌ترین شرایط به میدان آمدند و از هیچ تلاشی برای انجام وظیفه دریغ نکردند. این افتخار، متعلق به همه کسانی است که با قایق، لنج و لندیگرافت خود، با حضور شبانه‌روزی در دریا و با پذیرش مسئولیت‌های سنگین، در کنار رزمندگان ایستادند و معنای واقعی بسیج دریایی را به نمایش گذاشتند. در پایان، در حالی که به چهل و هفتمین سال تاسیس این درخت پر ثمر انقلاب نزدیک می‌شویم‌، یاد و خاطره شهدای مظلوم بسیج دریایی را گرامی می‌داریم؛ شهدایی که با ایثار جان خود، مسیر خدمت و فداکاری را برای دیگران روشن کردند. نام و یاد این عزیزان، همواره در حافظه تاریخی مردم ساحل‌نشین و در قلب کسانی که به امنیت و آرامش این سرزمین می‌اندیشند، زنده خواهد ماند. بسیج دریایی، میراث ارزشمند دریادار شهید علیرضا تنگسیری و مردمان بی‌ادعای خلیج‌فارس است؛ میراثی که با وحدت، اخلاص، ایثار و عشق به میهن، همچنان در مسیر حراست و پشتیبانی از کشور عزیز ایران این مسیر سخت‌، ولی امیدوار به آینده‌ای درخشان‌تر را ادامه می‌دهد.