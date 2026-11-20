تشییع پیکر مرجع عالیقدر شیعه آیت‌الله «وحید خراسانی» صبح پنجشنبه (۲۸ آبان ۱۴۰۵) با حضور اقشار مختلف مردم در مشهد مقدس برگزار و در حرم مطهر رضوی به خاک سپرده شد.

آیین تشییع و تدفین پیکر مرجع عالیقدر شیعه آیت‌الله حسین وحید خراسانی روز پنجشنبه با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان از مدرسه علمیه آیت‌الله خویی مشهد به سمت چهارراه شهدا و سپس حرم مطهر رضوی و در پایان در صحن پیامبر اعظم(ص) حرم مطهر رضوی برگزار شد.

پیکر این مرجع عالیقدر پس از اقامه نماز ظهر و عصر به امامت آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد و بنا به وصیت خود ایشان، درخواست خانواده و موافقت تولیت آستان قدس رضوی در رواق دارالسعاده پایین پای مبارک حضرت آرام گرفت.

حجت‌الاسلام علی عماد، مشاور رئیس‌ جمهور در امور روحانیت، حسین سیمایی صراف، وزیر علوم تحقیقات و فناوری، حجت‌الاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی، نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی، حجت‌الاسلام علی خیاط، مدیر حوزه‌های علمیه خراسان از جمله افراد حاضر در مراسم بودند.

ساعت 18 و 30 دقیقه عصر روز پنجشنبه نیز مراسم گرامیداشت این مرجع عالیقدر از سوی رهبر معظم انقلاب در رواق امام خمینی(ره) حرم مطهر رضوی برگزار شد.

در این مراسم، آیت‌الله حسینی بوشهری با تجلیل از جایگاه علمی آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی، تمسک به حبل‌الله و بهره‌مندی از عنایات اهل‌بیت علیهم‌السلام و حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها را عامل برجستگی و امتیاز ایشان دانست. وی حضور گسترده مردم در مراسم تشییع را نشانه جایگاه مردمی مرجعیت دانست و علما را مرزبانان اعتقادی جامعه توصیف کرد.

همچنین ذاکران اهل‌بیت علیهم‌السلام با قرائت اشعاری در وصف حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها و ارادت این مرجع فقید به ساحت اهل‌بیت علیهم‌السلام، یاد و نام این مرجع بزرگوار را گرامی داشتند.

گفتنی است، دارالسعاده از رواق‌های شرقی حرم مطهر رضوی است که ساخت آن به دوره قاجار بازمی‌گردد. پس از احداث صحن نو (صحن آزادی کنونی) و در زمان حکمرانی الله‌یارخان آصف‌الدوله در خراسان (1251 تا 1263 هجری قمری)، فضای میان ایوان طلای ناصری و گنبد حاتم‌خانی مسقف، «دارالسعاده» نام گرفت. این رواق از شمال به رواق‌های الله‌وردی‌خان و دارالضیافه، از جنوب به رواق دارالسرور، از شرق به ایوان طلای ناصری و از غرب به رواق حاتم‌خانی محدود می‌شود.

رواق دارالسعاده در وسیع‌ترین بخش خود حدود 15 متر طول، 13 متر عرض و 15 متر ارتفاع دارد و مساحت آن نزدیک به 162 مترمربع است. سقف گنبدی این رواق بر یک چهارطاقی استوار شده و محل اتصال گنبد به دیوار‌ها با فیل‌پوش‌های کاربندی و مقرنس‌کاری، به شکلی هنرمندانه از چهارگوش به دایره تبدیل شده است؛ ویژگی‌ای که بر ارزش معماری این فضای تاریخی می‌افزاید.

خبر دیگر اینکه، مراسم بزرگداشت آیت‌الله حسین وحید خراسانی از سوی رهبر انقلاب در حرم حضرت معصومه (س) نیز روز جمعه برگزار شد.

این مراسم بلافاصله پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی(ره) آغاز شد.

در این مراسم آیت‌الله سیداحمد خاتمی به ایراد سخن و حسن شالبافان به مدیحه‌سرایی پرداختند.