تجمع مردمی دختران انقلاب اسلامی بعد از ظهر جمعه در تهران برگزار شد.

تجمع باشکوه مردمی دختران انقلاب اسلامی با حضور جمعی از بانوان و مردم روز جمعه (۲۹ آبان) از چهارراه ولی‌عصر به سمت دانشگاه تهران صورت گرفت.

در حاشیه این تجمع‌، دست‌نوشته‌هایی با مضامین «حجاب در اسلام واجب است، برای واجب، تصمیم بودن یا نبودن نمی‌گیرند»، «حجاب من رفتار دیگران را مشخص می‌کند»، «حجاب یعنی بی‌نیازم از هر نگاهی جز نگاه خدا»، «یک خانم با حجاب برای پدرش افتخار، برای برادرش عزت‌، برای همسرش آرامش، برای فرزندانش الگو، برای جامعه امنیت ساز است»، «حافظ دین و انقلاب اجرای قانون حجاب است»، «حکومت موظف است در مقابل بی‌حجابی بایستد، دور زدن قوانین خطای بزرگی است» به چشم آمد.

تجمع کنندگان در مقابل درب دانشگاه تهران با سردادن شعارهایی از جمله «حجاب حکم خداست، منکر آن بی‌حیاست»، «حیدر حیدر»، «یا زهرا»، «این همه لشکر آمده، به عشق رهبر آمده»، «مرگ بر منافق»، «الله‌اکبر»، «مرگ بر وطن‌فروش خائن»، «ما همه با هم هستیم، پشت ولایت هستیم»، «مرگ بر آمریکا»، «ارزنده‌ترین زینت زن حفظ حجاب است»، «یا فاطمه شعار ماست، حجاب افتخار ماست» و «ای مرد غیرتت کو؟ حجاب همسرت کو؟» بر مواضع خود تأکید کردند.

بهاره جنگروی، مسئول مجموعه «دختران انقلاب» در تجمع مردمی دختران انقلاب اسلامی مقابل درب دانشگاه تهران، به ایراد سخنرانی پرداخت.

به گزارش ایسنا، وی در بخشی از سخنانش گفت: ما این‌جا حاضر شدیم که حرف دل مردم را بزنیم. اجازه بدهید در عرصه فرهنگی مردم به شما کمک کنند. مردم با هر سلیقه سیاسی، حجاب یک مسئله فراجناحی است. حجاب حکم خداست، حجاب منظومه فکری امامین انقلاب است و مردم سر حجاب و عفت و حیا وحدت دارند.