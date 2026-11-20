ساری- خبرنگار کیهان:

آیت‌الله محمدی‌لائینی در این بازدید با تشریح مشخصات این پروژه عمرانی و مذهبی گفت: زائرسرای مازندران در مشهد مقدس، با زیربنای تقریبی ۷ هزار مترمربع در حال احداث است.

وی هدف‌گذاری اصلی این مجموعه را فراهم‌آوردن امکانات اقامتی و رفاهی مناسب با حداقل هزینه برای زائران، به‌ویژه اقشار متوسط جامعه برشمرد. امام جمعه ساری با تأکید بر اینکه بهره‌برداری از این مجموعه فرصتی ماندگار و بزرگ برای مردم استان مازندران خواهد بود، خاطرنشان کرد: «تاکنون نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شده است و برآورد می‌شود برای تکمیل نهائی آن، به رقمی معادل دو تا سه برابر این مبلغ اعتبار نیاز باشد».

آیت‌الله محمدی‌لائینی بر ضرورت همدلی و ورود تمام ظرفیت‌های استان تأکید کرد و افزود: «تکمیل این بنا نیازمند عزم همگانی است و همه ارکان استان از جمله متولیان، متمکنین، خیّرین و به‌ویژه صاحبان شرکت‌های تولیدی و صنایع در این امر خیر مشارکت نمایند تا ذخیره دنیا و آخرت آنها باشد.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری همچنین به طرح پویش معنوی «هشت خشت برای بهشت» اشاره کرد و گفت: «عموم مردم مؤمن و ارادتمند به امام رضا‌(ع) می‌توانند در قالب این طرح معنوی، با خرید ۸ خشت به نام مبارک ثامن‌الحجج‌(ع) به ارزش ۸ میلیون تومان (هر خشت یک میلیون تومان) در این امر ماندگار سهیم شوند». وی ادامه داد‌: شاید این مبلغ در محاسبات مادی چندان به چشم نیاید، اما اجر و پاداش معنوی آن در آخرت بی‌نظیر خواهد بود.