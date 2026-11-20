مشهد- خبرنگار کیهان:

فرمانده قرارگاه پدافند هوائی خاتم‌الانبیا‌(ص) گفت: توکل به خداوند غیرت ملی و اسلامی، ولایتمداری و ایمان راسخ، از عوامل اصلی موفقیت رزمندگان در میدان دفاع از کشور است.

به گزارش ایرنا از قرارگاه پدافند هوائی شمال شرق امام رضا(ع) امیر سرتیپ علیرضا الهامی در آیین اختتامیه چهل و ششمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم نیروی پدافند هوائی ارتش افزود: تداوم این مسیر پرافتخار در گرو بهره‌گیری از آموزه‌های عمیق قرآن کریم و مکتب عاشورا است.

وی اظهار کرد: انس با قرآن کریم و ترویج مفاهیم قرآنی، توفیقی ارزشمند و عاملی مؤثر در تقویت روحیه، بصیرت و انگیزه رزمندگان است.

فرمانده قرارگاه پدافند هوائی خاتم الانبیا‌(ص) گفت: رزمندگان پدافند هوائی در کنار مسئولیت خطیر دفاع از استقلال و امنیت کشور، با حرکت در مسیر قرآن و توسعه فرهنگ قرآنی، نقش مؤثری در ارتقای معنویت و بصیرت جامعه ایفا می‌کنند.

الهامی افزود: حرکت در مسیر قرآن، پشتوانه معنوی و عامل اقتدار رزمندگان در میدان دفاع از کشور است.