شهرکرد- خبرنگار کیهان:

فرمانده سپاه قمر بنی‌هاشم‌(ع) در چهارمحال‌و‌بختیاری گفت: در هفته بسیج ۵۰ برنامه‌محوری و بیش از 1200 عنوان برنامه در این استان برگزار می‌شود.

سردار علی افضلی ضمن بزرگداشت چهل و هفتمین سال هفته بسیج، یاد و نام امام شهید و شهدای جنگ رمضان به‌ویژه سرلشگر پاسدار شهید حاج غلامرضا سلیمانی را گرامیداشت. وی با اشاره به دیدگاه‌های امام امت، رهبر شهید و فرمانده معظم کل قوا درباره شجره طیبه بسیج، برخی از ویژگی‌های فرهنگ و روحیه بسیجی را تبیین کرد. افضلی از ابلاغ ستاد کل فرماندهی سپاه برای آغاز فعالیت ستاد راهبری شهید غلامرضا سلیمانی خبرداد و با تأکید بر نقش ستاد راهبری شهید غلامرضا سلیمانی در ارتقای فرهنگ بسیجی، از برنامه‌های متنوع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در سطح استان خبر داد. وی از محورهای اصلی این هفته را «اجتماع سراسری دانشجویان و طلاب»، «پویش حفظ هفت آیه مقاومت»، «رزمایش تولید محتوای بصیرتی» و «پویش کاشت نهال» اعلام کرد.

افضلی همچنین افزود: «در عرصه اقتصاد مقاومتی، 7 نمایشگاه در 7 شهرستان بر پا شده و ۹۱ پروژه از جمله سیل‌بند، کانال‌آبرسانی و بازسازی مسکن محرومین در دستور کار عملیاتی قرار دارد». این مقام مسئول همچنین به فعالیت‌های خدمتی گفت: گروه‌های جهادی در عرصه‌های مختلف پزشکی، دامپزشکی، فرهنگی، آموزشی و عمرانی در سطح استان فعال هستند که از جمله آن‌ها می‌توان به اعزام گروه‌های پزشکی به شهرستان‌های شهرکرد، اردل و لردگان اشاره کرد».

در بخش فرهنگی، وی از برگزاری مسابقات هنری، ورزشی، پویش کتابخوانی و برگزاری محافل قرآنی خبر داد و تأکید کرد که این برنامه‌ها با هدف ترویج سبک زندگی و تقویت بصیرت در میان جوانان تدوین شده است. همچنین، مراسم اختتامیه هفته بسیج و تجلیل از بسیجیان نمونه، از جمله برنامه‌های آتی این استان خواهد بود.