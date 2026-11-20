همدان- خبرنگار کیهان:

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان از بهره‌برداری بیش از ۷۰ پروژه عمرانی و محرومیت‌زدایی بسیج سازندگی با اعتباری بالغ بر ۳۶۰ میلیارد تومان همزمان با هفته بسیج خبر

داد.

سردار حسین زارع‌کمالی با تشریح برنامه‌های عمرانی و اقتصادی هفته بسیج اظهار کرد: علاوه‌بر بهره‌برداری از بیش از ۷۰ پروژه بسیج سازندگی با اعتبار ۳۶۰ میلیارد تومان، بیش از ۲۰ پروژه عمرانی مجموعه سپاه انصارالحسین(ع) استان نیز با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد.

وی از اختصاص ۲۵۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی خبر داد و افزود: این تسهیلات از طریق بسیج سازندگی برای حمایت از کارگاه‌های زودبازده و توسعه فرصت‌های شغلی در استان پرداخت

می‌شود.

پایان مرحله نخست طرح آبرسانی به 160 روستا

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان همچنین از پایان مرحله نخست طرح آب‌رسانی بسیج سازندگی خبر داد و بیان کرد: آب‌رسانی به ۱۶۰ روستای باقی‌مانده در مرحله نخست، با اعتباری بالغ بر ۵۰۹ میلیارد تومان به پایان رسیده و این پروژه‌ها به‌زودی در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

زارع‌کمالی ادامه داد: در مرحله دوم این طرح، آب‌رسانی به ۳۲۰ روستای استان پیش‌بینی شده است تا با تکمیل پروژه‌ها بخشی از مشکلات و دغدغه‌های مردم در زمینه تأمین آب برطرف شود.

وی با اشاره به اجرای چهار پروژه دیگر آب‌رسانی توسط بسیج سازندگی نیز گفت: برای اجرای این پروژه‌ها در مجموع حدود ۸۶ میلیارد تومان هزینه شده است.

اجرای 47 برنامه محوری در هفته بسیج

زارع‌کمالی در تشریح برنامه‌های هفته بسیج اظهار کرد: امسال ۴۷ برنامه محوری با هدف امیدآفرینی، تقویت نشاط اجتماعی و افزایش روحیه همدلی در استان پیش‌بینی شده است که فضاسازی در بیش از یک‌هزار و ۷۰۰ نقطه استان از جمله این برنامه‌هاست.

وی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و تربیتی بسیج افزود: اعزام بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز به اردوهای راهیان نور و راهیان پیشرفت، فراخوان ۱۰ هزار نفری بسیجیان در رزمایش میقات صالحین و اعزام تیم‌های دندان‌پزشکی به مناطق کم‌برخوردار با همکاری بسیج جامعه پزشکی از دیگر برنامه‌های این هفته است.

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان از برگزاری رزمایش اقتدار بسیجیان در مرکز استان خبر داد و گفت: این رزمایش با مشارکت اقشار مختلف بسیج و گردان‌های مختلف برگزار می‌شود و اجتماع بزرگ اقتدار بسیج نیز در بیش از ۱۰ نقطه استان شکل می‌گیرد.

زارع‌کمالی با اشاره به اجرای پویش «میدان همدلی، خیابان خدمت» بیان کرد: در قالب این پویش، ایستگاه‌های خدمت‌رسانی در میادین اصلی شهرها و بیش از ۶۵ نقطه استان مستقر می‌شوند و خدمات مختلفی به مردم ارائه خواهند کرد. وی همچنین از آغاز طرح کاشت ۵۰۰ هزار نهال خبر داد و گفت: این طرح از هفته بسیج آغاز می‌شود و تا اردیبهشت‌ماه سال آینده با مدیریت بسیج سازندگی در نقاط مختلف استان ادامه خواهد داشت.

آغاز عملیات اجرایی ۱۶ حوزه مقاومت بسیج

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان توسعه زیرساخت‌های بسیج را از دیگر برنامه‌های در دست اجرا دانست و گفت: عملیات اجرایی بیش از ۱۶ حوزه مقاومت بسیج در استان آغاز شده و پیشرفت فیزیکی برخی از این پروژه‌ها به ۴۰ درصد رسیده است. همچنین عملیات اجرایی هشت حوزه مقاومت دیگر نیز در هفته بسیج آغاز خواهد شد.

وی راه‌اندازی پاتوق‌های دختران را از دیگر برنامه‌های بسیج عنوان کرد و افزود: در راستای ایجاد فضاهای مناسب و متناسب با نیازهای دختران، عملیات اجرایی پنج طرح آغاز شده و امیدواریم این مجموعه‌ها حداکثر تا سال آینده به بهره‌برداری برسند.