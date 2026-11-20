اهواز- خبرنگار کیهان:

نشست فرمانده سپاه حضرت ولی عصر‌(عج) استان خوزستان، به مناسبت هفته بسیج برگزار شد. در این نشست، فرمانده سپاه خوزستان ضمن اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، از اجرای بیش از ۴۲۶۰ برنامه در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرنگا ما سردار حسن شاهوارپور با اشاره به ساختار اجرائی هفته بسیج امسال اظهار داشت: «ستاد هفته بسیج در استان تشکیل شده و معاونت هماهنگ‌کننده پیگیر این ستاد و معاونت فرهنگی دبیر ستاد است. شش کارگروه برای پشتیبانی پیش‌بینی شده و علاوه‌بر این، ۱۱ قرارگاه عالی سازمانی شامل قرارگاه زن و بنیان خانواده، اردویی و راهیان نور، تحقق بسیج، تشکیل بسیج، فضای مجازی، سازندگی و محرومیت‌زدایی، علمی و فناوری، تعلیم و تربیت، فرهنگی و اجتماعی، دفاعی و امنیتی و گردشگری در نظر گرفته شده است».وی افزود: «کمیته‌های تخصصی شامل کمیته هماهنگی و اجرائی، نظارت و بازرسی، رسانه ملی، تبلیغات و فضاسازی، شورای هماهنگی اقشار و کمیته اطلاع‌رسانی برای پشتیبانی برنامه‌ها فعال شده‌اند».

شعار محوری و رویکرد برنامه‌ها

فرمانده سپاه خوزستان با اعلام شعار محوری «جان‌فدای ایران» برای هفته بسیج امسال تصریح کرد: «امیدآفرینی، مردمی‌بودن و حضور مردم در برنامه‌ها از شاخص‌های اصلی است. تلاش داریم سرمایه اجتماعی کشور و نظام روز به روز افزایش یابد. برنامه‌های امسال متفاوت از سال‌های گذشته و به‌سمت تجمعات مردمی خیابانی سوق داده شده است».

وی با تأکید بر قابلیت رسانه‌ای برنامه‌ها گفت: «امروز علاوه‌بر جنگ سخت، در جنگ نرم و ترکیبی با دشمن مواجه هستیم. تولیدات رسانه‌ای باید به گونه‌ای باشد که اقدامات دشمن را خنثی کند و سیمای حقیقی بسیجی را به تصویر بکشد».

جزئیات برنامه‌ها

وی با اشاره به اجرای ۳۸۸۰ برنامه در ستاد استانی و ۲۳۰ برنامه در سطح اقشار، اظهار داشت: «غبارروبی قبور مطهر شهدا، تجلیل از خانواده‌های شهدا، اجرای نمایش‌های میدانی، اعزام گروه‌های جهادی به مناطق محروم، برگزاری جلسات با مسئولین اجرائی، اعزام گروه‌های پزشکی، بر پایی نمایشگاه دستاوردهای ۴۷ ساله، سخنرانی فرماندهان پیش از خطبه‌های نماز جمعه، بر پایی میز خدمت، اعزام کاروان راهیان نور، افتتاح پروژه‌های عمرانی بسیج سازندگی از جمله ساخت مدرسه و منازل محرومین، توزیع کمک‌های مؤمنانه، تکریم مادران و همسران شهدا، رزمایش جهاد فاطمی، نمایشگاه پوشاک ایرانی، همایش بانوان تمدن‌ساز، پیاده‌روی خانوادگی، رزمایش دفاعی امنیتی توسط گردان‌ها، مسابقات ورزشی، جشنواره‌های بوم محلی، گروه‌های سرود و تئاتر، تجلیل از بسیجیان نمونه، نواختن زنگ مدرسه، تولیدات هنری مراکز آفرینش‌های فرهنگی هنری بسیج، همایش سران عشایری و نهضت خاطره‌گویی از جمله این برنامه‌هاست».

اقدامات اجتماعی و حوزه بانوان

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات اجتماعی بسیج اشاره کرد و گفت: «۱۸ مرکز مشاوره در مناطق حاشیه‌ای افتتاح خواهد شد. یک مرکز ترک اعتیاد در اردوگاه ماده ۱۶ راه‌اندازی شده که افراد آسیب‌دیده از اعتیاد هم ترک می‌کنند و هم آموزش می‌بینند. در بخش خواهران، بحث فرزندآوری، ازدواج، جلوگیری از خودکشی و فعالیت‌های علمی از جمله برنامه‌های در دست اجراست».

وی با تأکید بر نقش زنان در بسیج خاطرنشان کرد: «نقش زنان کمتر از مردان نیست؛ بعضی از خواهران با همه جسارت‌شان از نیروهای بعثی اسیر گرفتند. بسیج در همه عرصه‌ها می‌تواند نقش اول را ایفا کند».

مجامع بسیج و مطالبه‌گری

فرمانده سپاه خوزستان با اشاره به مجامع بسیج در شهرستان‌ها گفت: «این مجامع پس از بررسی و پیشنهاد مناسب، با مسئولین اجرائی جلسه می‌گیرند. به‌عنوان مثال در حوزه آموزش و پرورش، چرا رتبه آموزشی ما خوب نیست؟ عزیزان در کمیته‌های تخصصی بررسی و پیشنهادهای لازم را به مدیران و به‌ویژه مدیرکل ارائه می‌دهند. شورای محله نیز از ابزارهای اجرائی حل مسائل است که در بخش‌هایی شکل گرفته و در بخش‌هایی هنوز شکل نگرفته است».

وی در پایان با تأکید بر مطالبه‌گری مردم تصریح کرد: «موضوعاتی که مرتبط با مردم است، هم بسیج و هم آحاد مردم باید مطالبه کنند. اگر مطالبه کنیم و مسئولان پاسخگو باشند، این می‌تواند انگیزه‌ای برای پیگیری‌های بعدی باشد. کار شما مطالبه‌گری و اولویت‌بخشی به بسیج باشد».