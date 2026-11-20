

همدان- خبرنگار کیهان:

رئیس ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند استان همدان گفت: یک مادر خیراندیش در همدان، بخشی از ارثیه خود را صرف آزادی سه زندانی جرائم غیرعمد کرد.

یدالله روحانی‌منش اظهار کرد: یکی از زندانیان، کارگر ۵۲ ساله‌ای بود که به علت تصادف با خودروی امانتی بدون بیمه نامه، توان پرداخت بدهی را نداشت. وی افزود: این مرد میانسال که در این سانحه مقصر نیز شناخته شده بود از ۲۴ مهر امسال راهی زندان شده بود که با کمک این خیر آزاد شد. مدیرعامل ستاد دیه استان همدان گفت: پرونده دوم مربوط به مرد ۵۴ ساله‌ای است که به علت نوسان در بورس طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بدهکار و از اسفند پارسال راهی زندان شد. روحانی‌منش افزود: بخشی از بدهی این زندانی با کمک این خیر و بخشی نیز با گذشت شاکی تأمین و در نهایت منجر به آزادی وی شد. وی بیان کرد: در پرونده سوم پدر یک خانواده که به علت دادن چک و ناتوانی در تأمین و پرداخت مبلغ آن از فروردین پارسال راهی زندان شده بود با کمک این خیر آزاد شد.