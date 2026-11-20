اصفهان- خبرنگار کیهان:

شهردار اصفهان با تأکید بر ضرورت مشارکت شهروندان در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: هدف‌گذاری مدیریت شهری این است که هر خانه به یک نیروگاه خورشیدی تبدیل شود و شهروندان علاوه‌بر تأمین برق مورد‌نیاز خود، مازاد تولید را نیز در اختیار شبکه برق قرار دهند.

علی قاسم‌زاده در حاشیه افتتاحیه رویداد «شهر خورشیدی» و در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: خوشبختانه از نظر دانش فنی و منابع انسانی متخصص، ظرفیت و توانمندی لازم برای توسعه انرژی خورشیدی در شهر وجود دارد و در این زمینه با مشکل جدی مواجه نیستیم؛ با این حال، ضلع سوم و یکی از ارکان اصلی تحقق این طرح، مشارکت مردم است.

وی افزود: بر همین اساس، نمایشگاه شهر خورشیدی را در خیابان چهارباغ، به‌عنوان یکی از محورهای اصلی شهر، بر پا کردیم تا شهروندان با ظرفیت‌های این حوزه آشنا شوند و بتوانند با استفاده از تسهیلات ارائه‌شده، در مسیر تولید انرژی پاک مشارکت کنند. شهردار اصفهان با اشاره به هدف‌گذاری تولید ۵۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی از طریق مشارکت شهروندان تصریح کرد: برنامه‌ریزی شده است که مردم با نصب پنل‌های خورشیدی بر بام خانه‌های خود و با حمایت و کمک مدیریت استان و شهر، در مجموع ۵۰۰ مگاوات انرژی تولید کنند. قاسم‌زاده با اشاره به برنامه شهرداری برای استفاده از انرژی خورشیدی خاطرنشان کرد: تأمین برق مورد‌نیاز ساختمان‌ها و تأسیسات شهری از طریق سلول‌های خورشیدی از جمله اقداماتی است که در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد.