شيراز- خبرنگار كيهان:

در متن پيام آیت‌الله دژکام‌، نماینده مقام معظم ولی‌فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز آمده است: ارتحال ملکوتی مرجع عظیم‌الشأن جهان تشیّع و عالم ربانی عالم اسلام استوانه علمیّت و فقاهت حوزه‌های علمیه حضرت آیت‌الله ‌العظمی آقای حاج شیخ حسین وحید خراسانی قدس سره الشریف محضر حضرت ولی عصر ارواحنا فداه‌، رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای دام عزه‌، حوزه‌های علمیه و بیت شریف و شاگردان محترم ایشان تسلیت و تعزیت می‌گویم. فقیهی وارسته که اهتمام ویژه‌ای به اقامه شعائر دینی داشتند و جمع کثیری از علما فاضل حوزه‌های علمیه تربیت یافته درس آن جناب هستند. خداوند تعالی آن جناب را در اعلی درجات بهشت و محشور با اولیاء الهی و انبیا قرار دهد و به همه علما و حوزه‌های علمیه صبر و اجر کرامت فرماید ان‌شاءالله.

و در متن پيام محمد حسن اسدي، شهردار شيراز آمده است: ارتحال عالم ربانی و فقیه اهل‌بیت علیهم‌السلام، حضرت آیت‌الله‌ العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی موجب اندوه عمیق شد. آن فقید سعید عمر بابرکت خویش را در دفاع از مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام و خدمت به حوزه‌های علمیه سپری کرد. این ضایعه جبران‌ناپذیر را به پیشگاه حضرت بقیه‌الله الاعظم ارواحنا فداه، رهبر معظم انقلاب، مراجع عظام و عموم شیعیان تسلیت عرض نموده و علو درجات ایشان را مسئلت دارم. خادمان مردم در مدیریت شهری شیراز نیز هم‌نوا با عزای عمومی، در سوگ این ضایعه مولمه به ادای احترام می‌پردازند.