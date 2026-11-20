سرویس خارجی-

فعال سیاسی و حقوق بشری بحرین با اشاره به تجربه ۱۸ سال زندان و شکنجه خود در بحرین و کشورهای دیگر به تشریح ابعاد برخوردهای امنیتی و قضائی رژیم آل‌خلیفه با مخالفان و روحانیون این کشور پرداخت.

دکتر عبدالرؤوف الشایب، فعال سیاسی و حقوق بشری بحرین، در گفت‌وگویی تلویزیونی با تشریح سابقه برخوردهای امنیتی حکومت آل‌خلیفه با مخالفان، از تجربه حدود ۱۸ سال زندان و شکنجه در بحرین و برخی کشورهای دیگر سخن گفت. وی که متولد سال ۱۹۶۵ در منامه و دارای دکترای مطالعات اسلامی از انگلیس است، اظهار کرد که نخستین بار در ۱۴ سالگی بازداشت شده و پس از تحمل حبس در بحرین، به عربستان تبعید شده است، اما در آنجا نیز بازداشت و در نهایت به بحرین بازگردانده شده است. الشایب که حکومت بحرین برای او حکم اعدام صادر کرده، افزود که حتی فرزندانش نیز برای وارد کردن فشار روانی بر او در معرض شکنجه قرار گرفته‌اند، اما این اقدامات نتوانسته است موجب عقب‌نشینی وی شود.

این فعال بحرینی با اشاره به تشدید فشارهای قضائی علیه مخالفان حکومت آل‌خلیفه گفت که پیش از سال ۲۰۱۱ حدود ۲۰ هزار مورد از کشته‌شدگان و شکنجه‌شدگان در کمیته ملی شهدا و قربانیان شکنجه ثبت شده بود و پس از آن نیز شمار بازداشت‌شدگان، مجروحان و آسیب‌دیدگان افزایش یافت. وی با اشاره به صدور احکام سنگین علیه روحانیون بحرینی اظهار کرد که حدود ۶۰ تا ۶۵ نفر از آنان با احکامی از جمله حبس ابد مواجه شده‌اند و به نظر می‌رسد حکومت درصدد افزایش فشار بر دیگر روحانیون و طلاب نیز باشد. به گفته الشایب، برخی از این روحانیون تلاش داشتند اعتراضات مردمی را به مسیرهای مسالمت‌آمیز و مذاکره هدایت کنند تا از افزایش خشونت و خونریزی جلوگیری شود. وی همچنین صدور این احکام را پیامی سیاسی به ایران و جریان‌های نزدیک به آن دانست و با اشاره به حضور پایگاه‌های نظامی آمریکا و انگلیس در بحرین، از بازداشت شهروندانی خبر داد که پس از شهادت رهبر شهید ایران پیام‌های تسلیت و همدردی منتشر کرده بودند.

الشایب در بخش دیگری از این گفت‌وگو با انتقاد از ادعاهای حقوق بشری کشورهای غربی گفت که طی ۱۸ سال زندگی در انگلیس، از نزدیک با فاصله میان ادعاهای این کشورها درباره دموکراسی و حقوق بشر و عملکردشان در قبال مردم بحرین آشنا شده است. وی با اشاره به مطالبه برگزاری همه‌پرسی و تعیین سرنوشت سیاسی بحرین، سیاست اعطای تابعیت به اتباع خارجی و سلب تابعیت از شهروندان بومی را مورد انتقاد قرار داد. این فعال بحرینی همچنین با تأکید بر حمایت مردم کشورش از آرمان فلسطین و تحولات لبنان و دیگر کشورهای اسلامی تصریح کرد که مردم بحرین خود را بخشی از امت اسلامی می‌دانند و فشارهای حکومت آل‌خلیفه نتوانسته است حمایت بخشی از جامعه این کشور از آرمان فلسطین و اندیشه‌های امام خمینی(ره) را متوقف کند.

تظاهرات در بحرین

این مصاحبه در شرایطی مطرح می‌شود که منابع خبری، دیروز، از برگزاری تظاهرات در منطقه ستره بحرین در اعتراض به احکام صادر شده از سوی آل خلیفه علیه علمای شیعه بحرینی خبر دادند. ساکنان ستره بحرین پس از صدور احکام ظالمانه علیه علمای دینی در بحرین در مخالفت با ظلم رژیم بحرین دست به تظاهرات زدند. با وجود سرکوب امنیتی، بحرینی‌های جزیره ستره به اعتراض‌های خود ادامه می‌دهند و همبستگی خود را با علما ابراز کرده و احکام صادر شده علیه آن‌ها را مردود می‌دانند.