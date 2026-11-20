سرویس خارجی-

جریان‌های غربگرا در عراق با الگوبرداری از تجربه لبنان، در تلاش‌اند کنترل مناطق استراتژیک مانند جرف‌النصر را از دست نیروهای مقاومت خارج کرده و مسیر خلع سلاح تدریجی را هموار سازند، مسیری که با اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی در این کشور «مو» نمی‌زند.

انتقال الگوهای مهار مقاومت از یک عرصه به عرصه دیگر، پدیده‌ای شناخته‌شده است. تجربه نشان می‌دهد که وقتی یک ساختار سیاسی تحت‌تأثیر فشارهای خارجی، به‌تدریج ظرفیت‌های بازدارنده داخلی را تضعیف می‌کند، فضای امنیتی و اجتماعی به‌سرعت دچار بازآرایی می‌شود. این بازآرایی معمولاً از طریق ترکیب ابزارهای رسانه‌ای، اداری و اقتصادی صورت می‌گیرد و هدف نهائی آن، کاهش استقلال تصمیم‌گیری نیروهای بومی در برابر منافع قدرت‌های خارجی است. بررسی این فرآیند در سطح منطقه‌ای، امکان پیش‌بینی مسیرهای مشابه در کشورهای همجوار را فراهم می‌سازد و اهمیت حفظ تعادل میان نهادهای رسمی و ظرفیت‌های مردمی را برجسته می‌کند. در این میان، قدرت‌های غربی با استفاده از ابزارهای نرم و سخت، تلاش می‌کنند معادلات امنیتی را به نفع خود بازتعریف کنند و هرگونه ظرفیت مستقل بازدارنده را به‌عنوان تهدید معرفی نمایند. این رویکرد نه‌تنها به بی‌ثباتی دامن زده، بلکه هزینه‌های سنگینی بر ملت‌های هدف تحمیل می‌کند. دخالت‌های غرب در منطقه، همواره با شعارهای دموکراسی و ثبات همراه بوده، اما در عمل به تضعیف حاکمیت ملی و ایجاد شکاف‌های عمیق اجتماعی منجر شده است. عراق، یکی از نمونه‌های ابن وضعیت است.

سناریوی لبنان برای عراق

دولت غربگرای لبنان مدتی است که با اجرای خواسته‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی، فشارها به مقاومت را تشدید کرده است؛ حالا همان سناریو در عراق در حال پیاده‌سازی است. جریان‌های غربگرا در بغداد، با فشارهای رسانه‌ای و سیاسی خارجی، تلاش می‌کنند کنترل مناطق استراتژیک مانند جرف‌النصر را از دست نیروهای مقاومت خارج کنند و مسیر خلع سلاح تدریجی را هموار سازند، مسیری که دقیقاً با منافع واشنگتن و تل‌آویو همخوانی دارد و در لبنان روی «تپه علی‌الطاهر»، پیاده شد. دیروز جمعه اعلام شد، قرارگاهی تحت عنوان «کنترل منطقه جرف‌النصر» در استان بابل با مشارکت ارتش، پلیس فدرال و نیروهای بسیج مردمی (حشد‌الشعبی) افتتاح شد و یگان‌ها نیز جابه‌جا شدند. سخنگوی دولت عراق تأکید کرد که استقرار یگان‌های جایگزین در منطقه جرف‌النصر به‌آرامی و بدون مشکل پیش رفته است. فرماندهان ارشد تأکید کردند که تیپ‌های ۴۵، ۴۶ و ۴۷ بخش جدایی‌ناپذیر حشد هستند و همه تحت فرمان فرمانده کل نیروهای مسلح عمل می‌کنند. این اقدام ظاهراً برای تثبیت امنیت انجام شده، اما در پس‌زمینه، فشارهای شدید شبکه‌های ماهواره‌ای وابسته به خارج برای واگذاری کامل کنترل این منطقه استراتژیک به دولت غربگرا و پیشبرد پروژه خلع سلاح مقاومت جریان دارد؛ منطقه‌ای که به‌دلیل اهمیتش در حفاظت از کربلا، همواره هدف گروه‌های تروریستی بوده و رزمندگان مقاومت «کتائب حزب‌الله» در آن حضور دارند.

دبیرکل کتائب حزب‌الله، حاج ابوحسین الحمیداوی، ضمن قدردانی از مواضع حشد‌الشعبی و نیروهای امنیتی که اجازه تنش داخلی ندادند، تأکید کرد اختلافات با دولت از طریق کانال‌های ویژه حل خواهد شد تا دشمنان سوءاستفاده نکنند. او هشدار داد رویارویی احتمالی آینده آمریکا و رژیم آپارتاید اسرائیل با ایران می‌تواند شدیدتر باشد و از نیروهای مقاومت خواست آمادگی خود را حفظ کنند. هم‌زمان جنبش النجباء نسبت به فعالیت‌های مشکوک در اماکن فرهنگی بغداد برای پیشبرد عادی‌سازی با رژیم صهیونیستی هشدار داد و خواستار افشای نهادهای پشت‌پرده شد. این مجموعه تحولات نشان می‌دهد غربگرایان عراقی، با الگوبرداری از تجربه لبنان، در حال تضعیف تدریجی مقاومت و همسو کردن عراق با خواسته‌های آمریکا هستند.

استعفای اجباری!

هم‌زمان با این تحولات «علی ترکی الجمالی»، استاندار بابل، فاش کرد که پس از انتشار ویدئویی در رد گزارش ادعایی قاچاق نفت توسط کتائب حزب‌الله، تنها نیم‌ساعت بعد وادار به استعفا شد. او تأکید کرد دوربین‌های نظارتی پیشرفته هیچ فعالیت قاچاقی ثبت نکرده‌اند و افرادی که برکنار شده‌اند، بی‌گناه‌اند. این گزارش ۱۹ صفحه‌ای که بر‌اساس تصاویر ماهواره‌ای از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶ ادعاهایی را مطرح کرده بود، بهانه‌ای شد تا نخست‌وزیر غربگرا و تازه وارد عراق دستور تشکیل کمیته تحقیق دهد و چندین مقام امنیتی را برکنار کند، اقدامی که مقاومت آن را بخشی از عملیات اخاذی برای کنار گذاشتن سلاح می‌داند و کمیته فنی خود هیچ تعرضی به خطوط لوله نیافته است.

تظاهرات علیه بستن گذرگاه‌ها با ایران

در همین حال، ده‌ها راننده کامیون و کاسب در نزدیکی گذرگاه مرزی مندلی در دیالی علیه تعطیلی پنج‌روزه این گذرگاه با ایران اعتراض کردند و دست‌نوشته‌هایی با مضمون «معیشت ما را هدف قرار ندهید» در دست داشتند. مقامات دولتی توجیه اقدامات فنی را مطرح کرده‌اند، اما معترضان هیچ فعالیت عمرانی مشاهده نکرده‌اند؛ تعطیلی‌ای که خسارت اقتصادی سنگینی به بازرگانان و رانندگان وارد کرده و نشانه‌ای دیگر از سیاست‌هایی است که روابط طبیعی با ایران را به فرمان آمریکا، تحت فشار قرار می‌دهد.