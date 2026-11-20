سرویس خارجی-

نیروهای مسلح یمن با چهار عملیات دقیق در عمق خاک عربستان، مرکز مالی ۸۰ طبقه ریاض، پتروشیمی الصدف و... را هدف قرار دادند و خسارات قابل‌توجهی به نمادهای اقتصادی و نظامی رژیم سعودی وارد کردند. این عملیات در پاسخ به حملات آل‌سعود به غیرنظامیان یمنی صورت گرفت.

رژیم سعودی در سال ۲۰۱۵ با تکیه بر حمایت‌های خارجی، جنگی را آغاز کرد که تصور می‌کرد ظرف چند هفته به نتیجه خواهد رسید. این جنگ با وقفه‌ای چند ساله، امسال توسط آل‌سعود از سر گرفته شد؛ البته باید توجه داشت که در همان ماه‌های وقفه نیز محاصره مردم یمن و حملات پراکنده به مناطق مرزی ادامه داشت. باری، منطق استراتژیک ریاض بر این فرض استوار بود که با محاصره همه‌جانبه و بمباران مستمر زیرساخت‌ها، مقاومت یمن درهم خواهد شکست و معادله قدرت به نفع آن تغییر خواهد کرد.

اما این محاسبه از همان ابتدا یک خطای ساختاری داشت: نادیده گرفتن ظرفیت یک جامعه معتقد و سرسخت، برای تبدیل محدودیت‌های خود به ابزار بازدارندگی نامتقارن. امروز همان رژیم که آتش جنگ را روشن کرد، خود را در موقعیتی می‌بیند که مراکز حیاتی اقتصادی، نمادهای قدرت مالی و آبرویش در تیررس قرار گرفته‌اند و هزینه‌های امنیتی و اعتباری جنگ، روزبه‌روز سنگین‌تر می‌شود.

این تله جنگی دقیقاً از ویژگی‌های کلاسیک جنگ‌های نامتقارن پیروی می‌کند. طرفی که جنگ را آغاز می‌کند و بر فناوریِ وارداتی و منابع برتر تکیه دارد، به مرور درگیر فرسایشی می‌شود که در آن طرف مقابل با حداقل هزینه، حداکثر آسیب استراتژیک را وارد می‌کند. عربستان با ادامه تجاوز و محاصره، عملاً انگیزه و مشروعیت لازم برای توسعه توانمندی‌های تهاجمی یمن را تقویت کرد و اکنون با معادله‌ای روبه‌روست که خودش ساخته است: هرگونه تشدید تنش، پاسخ متقابل عمیق‌تری را به‌دنبال دارد و هرگونه عقب‌نشینی نیز به معنای اعتراف به شکست محاسبه اولیه است. در نتیجه، رژیمی که زمانی خود را بازیگر مسلط منطقه می‌دانست، امروز در دام جنگ فرسایشی گرفتار آمده که نه راه پیروزی روشنی دارد و نه امکان خروج کم‌هزینه.

عملیات چهارگانه

در عمق عربستان

نیروهای مسلح یمن بامداد جمعه و شامگاه روز پنجشنبه چهار عملیات نظامی علیه اهدافی در ریاض، جبیل و خمیس‌مشیط اعلام کردند. یحیی سریع، سخنگوی این نیروها، تأکید کرد که مرکز مالی ریاض دو بار مورد اصابت دقیق قرار گرفته، شرکت پتروشیمی الصدف در جبیل مستقیماً هدف‌گیری شده، پایگاه هوائی خمیس‌مشیط خسارات گسترده‌ای دیده و فرودگاه بین‌المللی ملک خالد نیز به‌طور مستقیم اصابت کرده است. این عملیات‌ها در پاسخ به ادامه جنایات سعودی علیه غیرنظامیان یمنی صورت گرفته و نیروهای مسلح یمن اعلام کرده‌اند تا زمانی که این جنایات ادامه داشته باشد، مراکز حیاتی عربستان در فهرست اهداف باقی می‌مانند. یحیی سریع باز هم تأکید کرد که این برج باز هم هدف قرار خواهد گرفت و آن‌جا باید کاملاً تخلیه شود.

حمله به آسمان‌خراش 80 طبقه

شاهدان عینی به خبرگزاری فرانسه گزارش دادند که نمای چندین طبقه از آسمان‌خراش ۸۰ طبقه‌ای محل استقرار دفتر مرکزی صندوق ثروت ملی عربستان در منطقه مالی ریاض آسیب دیده و شیشه‌های پنجره‌ها شکسته است. این برج بلندترین سازه منطقه مالی پایتخت است. منابع آگاه نیز ورود خسارت به ساختمان را تأیید کردند. این حمله تنها چند ساعت پس از ادعای ائتلاف سعودی مبنی بر رهگیری یک موشک یمنی و سقوط بقایای آن در ریاض رخ داد.

ضربه به تأسیسات پتروشیمی

در عملیات دوم، شرکت پتروشیمی «الصدف» در شهر جبیل در منطقه شرقی عربستان مستقیماً مورد اصابت قرار گرفت. هم‌زمان صدای انفجارهای شدید در مناطق جنوبی از جمله ابها و خمیس‌مشیط شنیده شد و سامانه‌های هشدار اضطراری در این شهرها فعال گردید. ائتلاف سعودی مدعی رهگیری چند موشک بالستیک شد، اما گزارش‌های میدانی از شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب و هدف قرار گرفتن مواضع در خمیس‌مشیط حکایت دارد.

تشدید حملات به فرودگاه‌ها

فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض نیز در عملیات دیگر نیروهای یمنی به‌طور مستقیم مورد اصابت قرار گرفت. در هفته‌های اخیر ریاض به یکی از اهداف اصلی حملات موشکی و پهپادی تبدیل شده و پیش‌تر نیز یک ساختمان اداری متعلق به آرامکو در مرکز پایتخت آسیب دیده بود. نیروهای مسلح یمن تأکید کرده‌اند که معادله «محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید» را دنبال می‌کنند. ائتلاف به رهبری عربستان بارها مدعی رهگیری و انهدام موشک‌های یمنی شده، از جمله چهار موشک بالستیک به سمت مناطق جنوبی و یک تهدید موشکی به سمت ریاض. با این حال، تصاویر و گزارش‌های شاهدان از آسیب به برج‌های مرتفع منطقه مالی و شنیده شدن انفجارها در جنوب، نشان‌دهنده نفوذ عملیاتی نیروهای یمنی به عمق خاک عربستان است. این وضعیت با ادعای امنیتی سعودی‌ها فاصله دارد.

جنایات سعودی و کشتار غیرنظامیان

عربستان از سال ۲۰۱۵ با حمایت آمریکا محاصره زمینی، هوائی و دریایی یمن را آغاز کرد و حملات هوائی گسترده‌ای انجام داده است. تنها در ۲۴ ساعت گذشته ۸۷ حمله هوائی و موشکی گزارش شده و از آغاز تشدید تنش‌ها تعداد کل این حملات به بیش از پنج هزار مورد رسیده است. در یکی از آخرین جنایات، حمله به قایقی حامل بیش از ۲۵ آواره در مسیر رأس‌العاره به حیس، ۱۹ کشته و چهار زخمی بر جای گذاشت که دفتر سیاسی انصارالله آن را جنایت جنگی آشکار خواند. عصر دیروز نیز رژیم سعودی بندر الحدیده را هدف حمله هوایی خود قرار داد. باید توجه داشت که یمنی‌ها در برابر این تجاوزهای مکرر رژیم سعودی، افزون بر حملاتی که پیش‌تر اشاره شد، در زمین هم با عقب راندن مزدوران سعودی پیشروی می‌کنند و امیدوار هستند تا چندی دیگر کل خاک یمن را در تسلط خود داشته باشند. نیروهای یمنی در روزهای اخیر با عقب‌راندن گروه‌های مورد حمایت سعودی، کنترل شهر بندری المخا، منطقه استراتژیک کهبوب و شماری از جزایر را به‌دست آورده‌اند و تسلط خود بر تنگه باب‌المندب را تقویت کرده‌اند. این دستاوردها پس از بمباران فرودگاه صنعاء توسط سعودی‌ها و پاسخ متقابل یمن به جیزان حاصل شد. یمن اعلام کرده هدف قرار دادن تجمعات نیروهای وابسته به عربستان و افسران آن‌ها را تا توقف تجاوز و محاصره ادامه خواهد داد.

هشدار به سرمایه‌گذاران

نیروهای مسلح یمن بار دیگر به شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صاحبان سرمایه هشدار دادند که فوراً عربستان را ترک کنند؛ زیرا به جز مکه و مدینه، این کشور امن نیست. آن‌ها تأکید کردند ریاض مسئول پرداخت هزینه گزاف اقدامات خود علیه مردم یمن است و عملیات علیه اهداف در عمق عربستان ادامه خواهد یافت.