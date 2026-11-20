ساعاتی پس از دیدار سه جانبه بین ترامپ، پوتین و شی‌جین پینگ، رسانه‌های روسی خبر دادند که ارتش این کشور حمله به زیرساخت‌های اوکراین را با شدت بالا از سر گرفته است.

روز پنج‌شنبه پس از دیدار سه جانبه بین رؤسای جمهور آمریکا، روسیه و چین روزنامه «وال‌استریت ژورنال» به نقل از منابعی گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در جریان بازگشت از چین به جرد کوشنر، فرستاده ویژه خود، گفته است ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، از جنگ خسته شده و آماده دستیابی به توافق است. اما اعتبار این ادعا به یک روز هم نرسید و دیروز(جمعه) رسانه‌ها از حمله مجدد روسیه به زیرساخت‌های اوکراین خبر دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت دفاع روسیه دیروز (جمعه) اعلام کرد که نیروهای این کشور به تاسیسات صنایع دفاعی و همچنین زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل در چندین نقطه از اوکراین از جمله کی‌یف حمله کرده‌اند. این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای روسیه، پل‌های جاده‌ای و ریلی مورد استفاده در کی‌یف برای انتقال سلاح و تجهیزات نظامی به میدان نبرد را هدف قرار داده‌اند. وزارت دفاع روسیه همچنین اضافه کرد که نیروهای روس به تاسیسات زیرساختی بندری در منطقه اودسا و کشتی‌های دریایی مورد استفاده برای اهداف نظامی اوکراین حمله کرده‌اند و یک کشتی باری که تجهیزات نظامی را به بندر اودسا حمل می‌کرده، هدف قرار داده‌اند. منابع اوکراینی هم اعلام کردند که ارتش روسیه بامداد جمعه سه پل مهم روی رودخانه «دنیپرو» در پایتخت اوکراین را هدف حملات موشکی بالستیک قرار داد. «ویتالی کلیچکو» شهردار کی‌یف نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که در این حملات روسیه، ۳ نفر کشته و ۱۵ تن دیگر زخمی شدند. این حملات پس از هشدار «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه مبنی بر تلافی سومین حمله اوکراین به پل متصل‌کننده شبه‌جزیره «کریمه» به روسیه انجام شد.

بر‌اساس گزارش‌ها در جریان حملات روسیه به اوکراین دو موشک کروز و یک پهپاد نیز در خاک لهستان سقوط کرده‌اند. به گزارش گاردین ولادیسواف کوسینیاک- کامیش، وزیر دفاع لهستان، وقوع سه مورد نقض حریم هوائی این کشور را تأیید کرد و گفت هیچ‌کس در این حوادث زخمی نشده است. نخست‌وزیر لهستان هم این حادثه را «تحریکی عمدی» از سوی روسیه توصیف کرد. توسک گفت: «این حادثه به‌روشنی نشان می‌دهد که ماه‌های آینده بدون تردید چالش‌های بزرگی را برای همه ما به همراه خواهد داشت». نخست‌وزیر لهستان با بیان اینکه باید به برخورد موشک روسی به خاک لهستان پاسخ داده شود گفت: هیچ‌کس نمی‌تواند وانمود کند این یک حادثه تصادفی بوده است. خود را فریب ندهیم؛ یک حادثه رخ داده است که نیازمند واکنش است، اما متحدان ما ازجمله آمریکا نمی‌خواهند واکنش خاصی به آن نشان دهند. آن‌ها نمی‌خواهند این واکنش، باعث تشدید مجدد تنش‌ها شود اما من همیشه با این ارزیابی آمریکایی‌ها موافق نیستم. ترامپ نیز به فاکس نیوز گفت: پوتین پهپادها و چند موشک کوچک را به اشتباه در لهستان فرود آورده است.

وعده 90 میلیارد یورویی اروپا به اوکراین

همزمان با این تحولات سران آلمان، انگلیس، فرانسه در بیانیه مشترکی با رئیس‌جمهور اوکراین بر حمایت از کی‌یف، ادامه فشارها بر روسیه و ارائه تضمین‌های امنیتی و ۹۰ میلیارد یوروی دیگر به اوکراین تاکید کردند. به گزارش ایرنا، فریدریش مرتس صدراعظم آلمان، امانوئل ماکرون و ولودیمیر زلنسکی رئیسان جمهوری فرانسه و اوکراین، اندی برنهام نخست‌وزیر انگلیس پس از برگزاری نشستی با حضور جرد کوشنر و استیو ویتکاف نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در برلین پایتخت آلمان بیانیه مشترکی صادر کردند. در این بیانیه که نسخه‌ای از آن در تارنمای دولت فدرال آلمان منتشر شده، آمده است که اعضای کشورهای «ائتلاف داوطلبان» حمایت از کی‌یف، اوکراین و آمریکا روز پنجشنبه در برلین گردهم آمدند و این رهبران بر تعهد خود برای ادامه همکاری در جهت دستیابی به صلحی جامع، عادلانه و پایدار برای اوکراین تاکید کردند. این امر برای امنیت اروپا حیاتی است. طبق این بیانیه، اعضای ائتلاف داوطلبان به اجماع گسترده‌ای در مورد حمایت از اوکراین و اعمال فشار بر روسیه و ارائه تضمین‌های امنیتی به کی‌یف دست یافتند. سران اروپایی گفتند که آنها بر تعهد خود مبنی بر اجرای کامل وعده متحدان ناتو برای تامین ۷۰ میلیارد یورو تجهیزات نظامی، کمک‌ها و آموزش برای اوکراین در سال ۲۰۲۶ و ارائه سطوحی دست‌کم معادل آن در سال ۲۰۲۷، تاکید مجدد کردند. در چارچوب «وام حمایت از اوکراین» اتحادیه اروپا، تا پایان سال ۲۰۲۷ مبلغ ۹۰ میلیارد یورو برای کمک‌های نظامی و مالی اختصاص خواهد یافت که نیازهای مالی اوکراین را تا مدت‌ها در سال ۲۰۲۷ پوشش می‌دهد. این بیانیه در حالی منتشر شده است که ترامپ روز پنجشنبه طی تماس تلفنی با سران اروپا به شدت از آنها برای کمک‌های میلیاردی به اوکراین انتقاد کرده بود.