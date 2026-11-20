سرویس خارجی-

رسانه‌های غربی در واکنش به نشست سران سه کشور آمریکا، روسیه و چین در شهر «شنژن» این کشور نوشتند این نشست دستاوردی برای ترامپ نداشت و به نوشته «نیویورک‌تایمز»، ترامپ دست خالی از آن برگشت.

شهر «شنژن» چین روز پنجشنبه شاهد یکی از نشست‌های مهم جهان بود؛ جایی که «شی‌ جین‌پینگ»، «ولادیمیر پوتین» و «دونالد ترامپ» سران چین، روسیه و آمریکا گردهم آمدند؛ نشستی که در آن موضوعاتی همچون امنیت هسته‌ای، جنگ اوکراین، پرونده ایران و امنیت انرژی در دستور کار قرار داشت. این دیدار در شرایطی انجام شد که کارشناسان معتقدند تحولات بین‌المللی از تغییر موازنه قدرت و حرکت به سمت نظمی چندقطبی حکایت دارد. پس از انتشار خبر نشست سه‌جانبه رهبران آمریکا، روسیه و چین، این رویداد در میان اهالی رسانه با «کنفرانس یالتا» در سال ۱۹۴۵ مقایسه شد که در آن رقابت قدرت‌های بزرگ برای بازتعریف نظم بین‌المللی شدت گرفت. با این وجود کارشناسان اعلام کردند نشست «شنژن» بعید است که به یالتای دوم تبدیل شود. به گفته کارشناسان در سال ۱۹۴۵، آمریکا، بریتانیا و شوروی در یک ائتلاف نظامی علیه دشمن مشترک قرار داشتند و پیروزی در جنگ، زمینه لازم برای مذاکره درباره نظم پس از آن را فراهم کرده بود. اما امروز آمریکا، روسیه و چین نه متحد یکدیگر، بلکه رقبایی هستند که در برخی موضوعات منافع مشترک و در بسیاری از مسائل اختلافات راهبردی دارند. از سوی دیگر موازنه قدرت جهانی دیگر به دو یا سه بازیگر محدود نیست. دنیای امروز دیگر مانند زمان پس از جنگ جهانی و جنگ سرد نیست که جهان به دو قسمت تبدیل شده باشد. اتحادیه اروپا و قدرت‌های منطقه‌ای در جهان مانند ایران، هند، ترکیه، آفریقای جنوبی و برزیل هر کدام ظرفیت تأثیرگذاری بر تحولات بین‌المللی را دارند.

بیانیه مشترک سه‌جانبه

نشست روز پنجشنبه سران سه کشور بعد از 80 دقیقه تنها به انتشار یک بیانیه مشترک ختم شد. به گزارش مهر به نقل از الجزیره کشورهای مذکور در بیانیه‌ای اعلام کردند: ما بر اهمیت حفظ جریان‌‌های پایدار انرژی تأکید مجدد می‌کنیم. روسیه، چین و ایالات متحده وارد گفت‌وگویی خواهند شد که هدف آن کاهش خطرات هسته‌ای و جلوگیری از اشاعه تسلیحات هسته‌ای است. هم‌نظریم که دیوان کیفری بین‌المللی و سایر نهادهای مشابه نباید از اختیارات خود سوءاستفاده کنند. این بیانیه می‌افزاید: قصد داریم تولید و عرضه فرآورده‌‌های نفتی پالایش‌ شده را افزایش دهیم. پوتین، شی جین‌پینگ و ترامپ تصریح می‌کنند که در یک جنگ هسته‌ای هیچ برنده‌ای وجود نخواهد داشت و چنین جنگی هرگز نباید به وقوع بپیوندد. ما بر تعهد خود به اصلاح سازمان ملل متحد تأکید داریم تا این سازمان بتواند به شکلی مؤثرتر به چالش‌های جهانی پاسخ دهد. همچنین سران سه کشور بر اهمیت بنیادین اصل رضایت دولت‌ها و احترام به مصونیت مقامات دولتی تأکید کرده و اعلام داشته‌اند که دیوان کیفری بین‌المللی و سایر نهادهای مشابه نباید از اختیارات و صلاحیت‌های خود سوءاستفاده کنند.

هیاهو برای هیچ

رسانه‌های غربی بعد از این نشست اعلام کردند که علی رغم سر و صدای بسیار درباره برگزاری این نشست اما نشست «شنژن» بدون دستاورد ملموسی به پایان رسید و بیشتر جنبه نمادین داشت. نیویورک تایمز در این باره نوشته است: این دیدار با وجود نمایش صمیمیت و اظهارات امیدوارکننده درباره صلح، به دستاورد ملموسی در مهم‌ترین پرونده‌های بین‌المللی منجر نشد. به نوشته این روزنامه، ترامپ در نشست 80 دقیقه‌ای سه رهبر درباره کاهش تسلیحات هسته‌ای سخن گفت، اما بدون ارائه طرح مشخص یا ترسیم مسیر عملی برای خلع سلاح، صرفاً بر ادامه گفت‌وگوها تأکید کرد. نیویورک‌تایمز نوشت دستاورد اصلی ترامپ از این نشست، فرصتی برای نمایش روابط دوستانه با شی و پوتین و ثبت تصاویر دیپلماتیک بود؛ در حالی که هیچ پیشرفت تازه‌ای در مذاکرات پایان جنگ اوکراین اعلام نشد. پوتین نیز پس از دیدار تأکید کرد که قصد مذاکره با اوکراین را ندارد. به گزارش تسنیم این روزنامه همچنین خاطرنشان کرد که میزبانی تشریفاتی چین و استقبال گرم از ترامپ، به او امکان داد از بهبود روابط شخصی با شی سخن بگوید؛ در حالی که رئیس‌جمهور چین بر ضرورت اقدامات عملی برای اجرای توافق‌های دو طرف تأکید کرد.به نوشته نیویورک‌تایمز، ترامپ در این سفر بار دیگر پوتین را دوست خود خواند و با بازگرداندن او به صحنه دیپلماسی قدرت‌های بزرگ، فرصتی برای کاهش انزوای بین‌المللی رهبر روسیه فراهم کرد؛ بی‌آنکه نتیجه‌ای ملموس در مسیر پایان جنگ اوکراین به دست آید. به نوشته این رسانه حتی مقامات کاخ سفید در پیش‌بینی‌های خود برای این نشست محتاطانه عمل کردند و سطح انتظارات چنان پایین تعیین شده بود که در ابتدا اعلام شد ترامپ به هیچ وجه موضوع جنگ اوکراین را با دو رئیس‌جمهوری دیگر مطرح نخواهد کرد، هرچند وی در نهایت این کار را کرد. خبرگزاری فرانسه هم نوشته است نشست سه‌جانبه‌ دونالد ترامپ، ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ بیشتر از این که نتایج ملموس داشته باشد، نمادین بود.

اروپای وحشت زده

تارنمای پولیتیکو هم این نشست سه جانبه را به دلیل نگرانی از اقدامات یکجانبه ترامپ و پایگاه حمایتی ضعیف او در داخل آمریکا در نتیجه شکست در انتخابات کنگره، «کابوسی تمام عیار» برای متحدان آسیایی و اروپایی آمریکا توصیف کرده است. به گزارش ایرنا، پولیتیکو می‌افزاید: علاقه وافر ترامپ به توافق، نگرانی‌هایی را در بین متحدان آمریکا درخصوص دیدار روز پنجشنبه وی با سران چین و روسیه برانگیخته است.

بر اساس این گزارش مقامات و دیپلمات‌های اروپایی و آسیایی می‌گویند نگران هستند که اقدامات یکجانبه ترامپ همچون ربودن نیکلاس مادورو رئیس‌جمهوری ونزوئلا، آغاز جنگ با ایران و تهدید به تغییر حکومت در کوبا، خطر تایید طرح‌هایی را از سوی وی افزایش دهد که به زعم آن‌ها، از جاه‌طلبی‌های ترامپ بر سر خاک اوکراین و ادعای پکن درباره تایوان حمایت می‌کند. پولیتیکو می‌افزاید: در این برهه حساس، متحدان آمریکا، ترکیبی از روابط نزدیک ترامپ با دو رهبر اقتدارگرا در چین و روسیه را خطرناک قلمداد می‌کنند. ترامپ، اغلب پوتین را «نابغه» و شی را «مردی فوق‌العاده و درخشان» توصیف می‌کند.

این در حالی‌است که جایگاه ترامپ در داخل کشورش به دلیل شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره تضعیف شده است. بر اساس این گزارش متحدان اروپایی و آسیایی ترامپ همچنین نگران هستند که روابط ترامپ با روسیه و چین و جایگاه ضعیف او در داخل آمریکا، مواضع پوتین و شی را در قبال اوکراین و تایوان تقویت کند و در عین حال ترامپ از آن یک دستاورد دیپلماتیک برای خود بسازد. آنچه که گزارش پولیتیکو را تأیید می‌کند تماسی است که ترامپ بلافاصله بعد از این نشست با سران اروپا برقرار و در این تماس به شدت از آنها نسبت به کمک‌های میلیاردی به اوکراین انتقاد کرده است.

پولیتیکو روز پنجشنبه به وقت محلی به نقل از چهار مقام اروپایی که در جریان جزئیات این گفت‌وگو قرار گرفته بودند، گزارش داد: ترامپ ساعاتی پس از پایان دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری چین، در شهر شنژن چین، از داخل هواپیمای ریاست‌جمهوری آمریکا (ایر فورس وان) با برلین تماس گرفت و گفت رهبر روسیه در مذاکرات صلح درباره اوکراین جدی است. به گفته سه تن از مقام‌های اروپایی که خواستار عدم افشای نام خود شدند، ترامپ تردید شدید خود را درباره اختصاص میلیاردها دلار کمک بیشتر به اوکراین از سوی ائتلاف موسوم به «ائتلاف مشتاقان» ابراز کرد.‌، ترامپ همچنین به رهبران گفته است که پوتین آماده مذاکره برای دستیابی به توافق صلح است.