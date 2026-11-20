سرویس خارجی-

وبگاه خبری آمریکایی فاش کرد که رئیس‌جمهور آمریکا برای شروع دوباره جنگ علیه ایران به شدت نگران پاسخ سنگین کشورمان و خسارت‌های گسترده و ویرانگر آن است.

جنگ حماقت‌بار ترامپ علیه ایران به معنای واقعی کلمه به یک بن‌بست استراتژیک برای رئیس‌جمهور جنایتکار آمریکا تبدیل شده است. شخصیت خودشیفته و بیمار ترامپ نه می‌تواند این جنگ را بدون دستاورد ملموس و با شکست فضاحت‌بار کنونی به پایان برساند و نه از ترس واکنش شدید و ویرانگر نیروهای مسلح کشورمان می‌تواند جنگی جدید را آغاز کند. به نوشته نشریه تلانتیک به نظر می‌رسد دونالد ترامپ در بن‌بست کنونی با پرهیز از حملات نظامی و خودداری از مذاکرات صلح، در تلاش است زمان بخرد و امید دارد که محاصره دریایی در تنگه هرمز و تحریم‌های گسترده آمریکا، ایران را به تسلیم وادار کند. در سوی مقابل، تهران به ویژه با مشاهده شکست سنگین جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در نتیجه نارضایتی رای‌دهندگان از جنگ و قیمت‌های سرسام‌آور بنزین، اهرم فشار را در دست دارد و آماده افزایش هزینه‌های جنگ برای آمریکا و متحدانش است. به نوشته آتلانتیک، نتیجه این «بازی انتظار» چندان خوشایند نیست، زیرا بزرگ‌ترین خطر کنونی، تشدید ناگهانی تنش در نتیجه محاسبه اشتباه، یک حادثه یا اقدامی شتاب‌زده از سوی هر یک از طرف‌ها است. در زیر این آرامش ظاهری، «شرایط همچنان به‌شدت بی‌ثبات است» و این وضعیت معلق نمی‌تواند برای همیشه ادامه یابد.

این نشریه می‌افزاید حتی اگر ترامپ نظرش را تغییر دهد و جنگ تمام‌عیار را از سر بگیرد، لزوماً قادر به وارد کردن «ضربه‌ای قاطع» نخواهد بود. ایران همچنان توانایی کنترل کشتیرانی تنگه هرمز، تهدید نیروهای آمریکایی و متحدان منطقه‌ای آن و اخلال در عملیات آمریکا در سراسر جهان را حفظ کرده است. به گزارش ایسنا‌، نشریه آتلانتیک یکی از نتایج ممکن را سناریوی «پنیر سوئیسی» می‌داند: مسیری که در آن آمریکا بدون دستیابی به توافق رسمی، به‌تدریج از درگیری فاصله می‌گیرد، محاصره اقتصادی ایران روی کاغذ باقی می‌ماند، اما اجرای عملی تحریم‌ها چنان تضعیف می‌شود که تهران نیز انگیزه کمتری برای برهم زدن وضعیت موجود داشته باشد. آتلانتیک این وضعیت را «راه‌حل پنیر سوئیسی» می‌نامد؛ استعاره‌ای از نظام تحریمی که ظاهراً پابرجاست، اما آن‌قدر حفره و راه‌گریز دارد که بخش مهمی از کارایی خود را از دست می‌دهد.

ترامپ از چه می‌ترسد؟

آکسیوس هم در گزارشی از نگرانی اصلی رئیس‌جمهور آمریکا برای حمله احتمالی به ایران پرده برداشته است. «باراک راوید» خبرنگار اسرائیلی آکسیوس در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که کاخ سفید از پنتاگون و نهادهای اطلاعاتی آمریکا خواسته ارزیابی و تحلیلی درباره واکنش احتمالی ایران به هر یک از گزینه‌های که ارتش آمریکا برای حمله آماده کرده، ارائه دهند. به گفته این منابع، یکی از پرسش‌های مطرح‌شده از سوی کاخ سفید این بوده که آیا گزینه‌ای برای اقدام نظامی وجود دارد که بدون برانگیختن پاسخ تلافی‌جویانه و ویرانگر ایران علیه تأسیسات نفت و گاز کشورهای حوزه خلیج‌فارس، قابل اجرا باشد.

به گزارش فارس آکسیوس پیش‌تر هم گزارش داده بود که دونالد ترامپ در حال بررسی حمله مجدد به ایران است. آسوشیتدپرس هم گزارش داد که فشار نتانیاهو بر آمریکا برای حملات مشترک به ایران افزایش یافته است. طبق گزارش این رسانه آمریکایی، مقامات کشورهای حوزه خلیج‌فارس، به همراه پاکستان و ترکیه، با انجام رایزنی‌های دیپلماتیکِ هماهنگ شامل گفت‌و‌گوهای تلفنی با مقامات ارشد آمریکا، در تلاش هستند از شعله‌ور شدن دوباره جنگ در منطقه جلوگیری کنند. بر اساس روایت آسوشیتد‌پرس، «مقامات منطقه‌ای بر این باورند که ایران و متحدانش دست به اقدام تلافی‌جویانه خواهند زد و نه تنها تأسیسات نظامی آمریکا‌، بلکه سایر زیرساخت‌ها از جمله تأسیسات نفتی، نیروگاه‌ها، آب‌شیرین‌کن‌ها و کابل‌های زیردریایی را هدف قرار خواهند داد».

شکاف در اردوگاه ترامپ

از سوی دیگر تداوم جنگ به شدت نامحبوب ایران در آمریکا شکاف در دولت ترامپ و حزب جمهوری‌خواه را تشدید کرده است. در همین راستا روزنامه نیویورک تایمز نوشته است رئیس‌جمهور آمریکا از موضع معاونش در قبال جنگ علیه ایران ناراضی و ناراحت است. نیویورک تایمز می‌افزاید: طی دو هفته گذشته، ترامپ به‌طور فزاینده‌ای از نحوه صورت‌بندی تحلیل معاونش درباره دلایل شکست انتخاباتی ناراضی شده است. به گفته افرادی که از اظهارات رئیس‌جمهور اطلاع دارند، ترامپ در گفت‌وگو با دستیاران و متحدانش گلایه کرده که ونس باید حتما بر این نکته تاکید می‌کرد که رئیس‌جمهور در تصمیم خود برای آغاز جنگ علیه ایران، تصمیم درستی گرفته است. این رسانه آمریکایی می‌افزاید: همزمان، ترامپ در گفت‌وگوهای خصوصی همچنان از مارکو روبیو، وزیر امور خارجه خود، تمجید کرده و گفته است که او می‌تواند نامزد قدرتمندی برای ریاست‌جمهوری باشد. این افراد که به شرط ناشناس ماندن درباره گفت‌وگوهای پشت درهای بسته صحبت کرده‌اند، ترامپ پیش‌تر نیز در اظهارات علنی خود نشانه‌هایی از نارضایتی‌اش نسبت به ونس بروز داده بود. «برایان ‌کیلمید»، مجری شبکه فاکس‌نیوز(رسانه مورد حمایت ترامپ) هم در واکنش به اظهارات جی‌دی ونس درباره جنگ ایران، به‌شدت از معاون رئیس‌جمهور آمریکا انتقاد کرد و گفت: «او اصلاً نباید معاون رئیس‌جمهور می‌شد.»

برکناری مدیر سایبری کاخ سفید

خبر دیگر از آمریکا این که در پی اختلالات گسترده زیرساختی آمریکا و افزایش نگرانی‌ها درباره آسیب‌پذیری شبکه‌های حیاتی این کشور در برابر تهدیدهای سایبری، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا مجبور به بازنگری در ترکیب تیم امنیت سایبری و هوش مصنوعی دولت خود شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، در تازه‌ترین تحول، «شان کرن کراس»، مدیر ملی امنیت سایبری کاخ سفید، از سمت خود برکنار و «کریستن ای. دیویس»، مدیر ارشد اطلاعات وزارت دفاع آمریکا، به‌عنوان جانشین او منصوب شده است. شبکه ان بی‌سی در این باره نوشته است: کنار رفتن مدیر سایبری کاخ سفید در حالی انجام می‌شود که نگرانی‌های فزاینده‌ای درباره خطرات بالقوه هوش مصنوعی در آمریکا، به‌ویژه پس از مجموعه‌ای از حملات سایبری جنجال‌برانگیز و تلاش‌های موفق یا ناموفق علیه وبگاه‌ها دولتی وجود دارد. این اتفاق همچنین پس از موجی از قطعی‌های فناوری رخ می‌دهد که در هفته‌های اخیر چندین شرکت را در بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی تحت تاثیر قرار داد؛ یکی از آن‌ها باعث شد اداره هوانوردی فدرال دستور توقف پرواز در سراسر کشور را صادر کند.