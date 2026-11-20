هزاران ایتالیایی در سراسر این کشور در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت و علیه افزایش هزینه‌های زندگی به خیابان‌ها آمدند.

به گزارش ایرنا از رویترز، همزمان با برگزاری اعتصاب عمومی اتحادیه کارگری ایتالیا علیه سیاست‌های اقتصادی جورجیا ملونی، نخست‌وزیر این کشور، هزاران دانشجو و کارگر دیروز (جمعه) در سراسر ایتالیا دست به تظاهرات زدند. اعتراض‌های سراسری در ایتالیا همزمان با موج گسترده‌ تظاهرات در اروپاست. گزارش‌ها همچنین از برنامه‌ریزی برای تظاهرات دانشجویی در آلمان، فرانسه، انگلیس، اتریش و بلژیک علیه افزایش هزینه‌های زندگی و مخارج نظامی حکایت دارد. سایر اتحادیه‌های ایتالیایی‌ نیز اعتصاب جداگانه‌ای را اعلام کردند. این اعتراضات در حالی صورت می‌گیرد که ایتالیا خود را برای انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۷ آماده می‌کند. پارلمان ایتالیا در حال بررسی بودجه ۲۶ میلیارد یورویی (۳۰ میلیارد دلاری) دولت ملونی برای سال ۲۰۲۷ است که به گفته اتحادیه کارگری به اندازه کافی برای حمایت از درآمدها و خدمات عمومی کافی نیست.