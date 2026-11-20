نتایج یک پژوهش تازه نشان می‌دهد که جمعیت مسلمانان انگلیس تا سال ۲۰۷۰ تقریباً سه برابر خواهد شد و ترکیب مذهبی در نیم‌قرن آینده دستخوش تغییرات گسترده‌ای می‌شود.

مرکز پژوهشی پیو در گزارشی تازه پیش‌بینی کرد جمعیت مسلمانان انگلیس از ۴.۳ میلیون نفر در سال ۲۰۲۰ به ۱۱.۵ میلیون نفر در سال ۲۰۷۰ افزایش یابد و سهم آنان از کل جمعیت این کشور از ۶.۴ به ۱۶ درصد برسد؛ به این ترتیب، از هر شش نفر در انگلیس یک نفر مسلمان خواهد بود. در مقابل، سهم مسیحیان در همین بازه زمانی از ۴۹.۴ به ۲۵.۴ درصد کاهش می‌یابد. بر اساس این پژوهش، جوان‌تر بودن جمعیت مسلمانان و نرخ بالاتر زادوولد از عوامل اصلی این رشد است. کاهش وابستگی مذهبی در میان مسیحیان نیز در افت جمعیت آنان نقش دارد. پیو تأکید کرده است این برآوردها بر اساس تداوم روندهای جمعیت‌شناختی کنونی انجام شده‌اند. جمعیت مسلمانان جهان نیز تا سال ۲۰۷۰ به بیش از ۳.۶ میلیارد نفر خواهد رسید.