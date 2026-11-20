باغ‌وحش سینسیناتی در ایالت اوهایوی آمریکا اعلام کرد «فیونا»، اسب آبی محبوب این مجموعه، تنها چند روز پس از بلعیدن یک کلاه بافتنی که به داخل محوطه نگهداری از او افتاده بود، تلف شد.

به گزارش ایسنا، فیونا، یکی از مشهورترین حیوانات باغ‌وحش‌های آمریکا، پس از بی‌نتیجه ماندن تلاش‌ها برای خارج کردن یک کلاه بافتنی از دستگاه گوارشش (که پس از افتادن به داخل محوطه نگهداری‌اش آن را بلعیده بود)، جانش را از دست داد.

این باغ‌وحش در پستی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: تیم دامپزشکان و مراقبان فوق‌العاده ما، بارها تلاش کردند تا او را از این وضعیت اضطراری پزشکی نجات دهند، اما متأسفانه این تلاش‌ها بی‌ثمر ماند.

از آنجا که انجام عمل جراحی برای اسب‌های آبی بالغ همچون فیونای ۹ساله که حدود هزار و ۱۱۳ کیلوگرم وزن داشت، بسیار پرخطر محسوب می‌شد، دامپزشکان روش جایگزینی را برای کمک به عبور کلاه از دستگاه گوارش او به کار گرفتند.

این کلاه زمانی به نزدیکی فیونا افتاد که یکی از بازدیدکنندگان باغ‌وحش سینسیناتی آن را به هوا پرتاب کرد؛ کلاه پس از برخورد با یک پنکه سقفی، به درون محوطه حیوان سقوط کرد. فیونا کلاه را بلعید و در ابتدا هیچ‌گونه علائم بیماری‌ای از خود نشان نمی‌داد.

با این حال، چند روز بعد اشتهای او کم شد و کارکنان باغ‌وحش ناچار شدند غذای بیشتری به فیونا بدهند، به این امید که او سرانجام بتواند کلاه را از دستگاه گوارش خود عبور دهد.

در بیانیه باغ‌وحش آمده است: با وجود تلاش‌های مکرر برای خارج کردن کلاه از بدن او، این مشکل در نهایت فراتر از آن بود که بتوان بر آن غلبه کرد. تیم مربوطه اقدامات حمایتی لازم را برای نجات جان او انجام داد، اما این تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند و او بهبود نیافت.

به گزارش بی‌بی‌سی، فیونا در سال ۲۰۱۷ در باغ‌وحش سینسیناتی به‌صورت زودرس متولد شد و در ابتدا برای زنده‌ماندن با دشواری‌های بسیاری روبه‌رو بود. وزن او هنگام تولد ۱۳ کیلوگرم بود؛ شرایطی که به گفته مسئولان باغ‌وحش، تقریباً نصف کمترین وزن ثبت‌شده برای نوزادان این گونه جانوری محسوب می‌شد. با این حال وزن این اسب آبی در سال ۲۰۱۸ به حدود ۴۵۰ کیلوگرم رسید.

در طول سال‌ها، فیونا به یکی از حیوانات محبوب بازدیدکنندگان و ستاره‌ای در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد.