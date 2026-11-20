بر اثر برخورد یک دستگاه اتوبوس مسافربری با تانکر حامل گاز مایع در بزرگراهی در ایالت بلوچستان پاکستان، دست‌کم ۱۰ نفر جان باختند و ۲۷ نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، براساس گزارش روزنامه «بیزنس رکوردر»، در این حادثه ۱۰ نفر جان خود را از دست دادند که هشت نفر از سرنشینان اتوبوس و دو نفر از کارکنان تانکر گاز بودند. همچنین ۲۷ نفر زخمی شدند که شماری از آنان دچار سوختگی شدید شده‌اند. روزنامه «نیشن» نیز گزارش داد سه نفر از جان‌باختگان این حادثه کودک هستند.