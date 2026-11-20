در پی پخش یک گزارش خبری، دادستانی تهران به موضوع «فروش خارج از شبکه و بدون پلاک ۱۰ هزار خودرو شرکت ایران‌خودرو» ورود پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری میزان، در پی پخش یک گزارش خبری با موضوع عرضه خارج از شبکه و بدون پلاک حدود ۱۰ هزار خودرو به بازار از سوی شرکت ایران‌خودرو، دادستانی تهران بلافاصله به موضوع ورود کرده و در این رابطه پرونده قضایی تشکیل شده است.

بنابر این گزارش؛ با دستور مقام قضایی، فروش این خودرو‌ها متوقف شده است.

تحقیقات و بررسی‌های قضایی در رابطه با موضوع فروش خارج از شبکه تعداد زیادی از خودرو‌های شرکت ایران‌خودرو ادامه داشته و در صورت احراز تخلف، برخورد قاطع قانونی صورت خواهد گرفت.

با تخلفات و رانت در فرآیند واگذاری خودرو برخورد قضایی می‌شود

رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در جریان بازدید از شرکت سایپا در جمع خبرنگاران، با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عامه و نظارت بر فرآیند واگذاری خودرو‌ها تصریح کرد: در موضوع فروش خارج از ضوابط خودرو همان‌طور که مشاهده کردید بعد از پخش گزارش فروش خارج از قواعد بیش از ۱۰ هزار دستگاه خودرو در ایران‌خودرو خارج از روال و ضوابط تعیین‌شده، بلافاصله دستور داده شد و دادستان ورود و پرونده قضایی تشکیل شد که این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم کرد.

ناصر عتباتی تأکید کرد: اگر در فرآیند واگذاری خودروها، خارج از روال و ضوابط تعریف‌شده اقدامی صورت گرفته باشد و رانت یا ویژه‌خواری در میان باشد، قطعاً برخورد قضایی و کیفری انجام خواهد شد. همچنین با مسئولانی که وظیفه نظارت بر این فرآیند را برعهده داشته‌اند، اما در انجام وظایف خود دچار کوتاهی یا سهل‌انگاری شده باشند، برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

عتباتی در مورد ورود دستگاه قضایی به موضوع عدم ایفای تعهدات خودروسازان در قبال خریداران، تأخیر در تحویل خودرو‌ها و گلایه برخی مشتریان مبنی بر اینکه با وجود انتقال خودرو به نمایندگی، به‌دلیل صادر نشدن پلاک همچنان خودروی خود را تحویل نگرفته‌اند، اظهار داشت: موضوع تعهدات خودروسازان، اعم از شرکت سایپا، ایران‌خودرو و سایر شرکت‌های خودروساز، از جمله موضوعاتی است که به‌طور جدی موردتوجه دستگاه قضایی قرار دارد.

وی افزود: در برخی موارد، عدم ایفای تعهدات خودروسازان به تشکیل پرونده‌های قضایی منجر شده و خریداران نیز از طریق طرح شکایت کیفری یا تقدیم دادخواست حقوقی، مطالبات خود را پیگیری کرده‌اند. گزارش‌های مردمی، مکاتبات انجام‌شده، مطالب مطرح‌شده در فضای رسانه‌ای و همچنین تجمعات اعتراضی در مقابل برخی شرکت‌های خودروسازی نیز نشان‌دهنده اهمیت این موضوع و ضرورت رسیدگی به آن است.