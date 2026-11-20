رئیس پلیس‌راه راهور فراجا از اجرای سراسری طرح برخورد با رانندگان دارای سرعت بحرانی در تمامی محورهای مواصلاتی کشور خبر داد.

به گزارش پلیس‌راه راهور، سردار سیاوش محبی با اعلام آغاز اجرای سراسری طرح برخورد با رانندگان دارای سرعت بحرانی در جاده‌های کشور گفت: این طرح با هدف مقابله با رانندگی‌های پرخطر، کنترل سرعت‌های غیرمجاز و شناسایی رانندگانی که با سرعت‌های بسیار بالاتر از حد مجاز در محورهای مواصلاتی تردد می‌کنند، از حدود ۵۰ روز پیش در دستور کار پلیس راه قرار گرفت.

محبی افزود: منظور از سرعت بحرانی، رانندگی با سرعت بیش از ۳۰ کیلومتر بالاتر از سرعت مجاز تعیین‌شده برای هر محور است؛ تخلفی که به‌دلیل افزایش احتمال وقوع تصادفات شدید و مرگبار، نیازمند برخورد جدی و مستمر پلیس است.

وی با اشاره به مراحل اجرای این طرح ادامه داد: این طرح در مرحله نخست در پنج استان کشور آغاز شد و پس از ارزیابی نتایج و گسترش دامنه اجرا، به ۱۶ استان رسید. اکنون با فراهم‌شدن زمینه اجرای گسترده‌تر، از روز چهارشنبه گذشته این طرح در تمامی محورهای مواصلاتی کشور به اجرا درآمده و تمام جاده‌های کشور تحت نظارت پلیس قرار گرفته‌اند.

شناسایی ۱۶ هزار خودرو دارای سرعت بحرانی

رئیس پلیس‌راه راهور با تشریح نتایج اجرای ۵۰ روزه این طرح اظهار داشت: در این مدت ۱۵ هزار و ۹۴۸ خودروی متخلف دارای سرعت بحرانی شناسایی شدند. همچنین ۲۵ خودروی سرقتی با سارق و ۱۳۰ خودروی دارای پلاک مخدوش در جریان اجرای طرح شناسایی شدند.

محبی ادامه داد: در همین بازه زمانی، بیش از ۱۷ هزار خودرو اعمال قانون شد، بیش از ۱۵ هزار خودرو به‌صورت ساعتی توقیف شدند و ۵۹۰ خودرو نیز به پارکینگ انتقال یافتند.

وی با تأکید بر تداوم برخورد با رانندگان پرخطر خاطرنشان کرد: با سراسری شدن این طرح، شناسایی رانندگان دارای سرعت بحرانی و برخورد قانونی با آنان در تمامی محورهای مواصلاتی کشور با جدیت دنبال می‌شود تا از تکرار رفتارهای پرخطر و وقوع حوادث ناگوار رانندگی جلوگیری شود.