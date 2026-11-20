سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش با تأکید بر پیگیری ابعاد پرونده فوت دانش‌آموز، «سوگند صیادی» گفت: در صورت احراز هرگونه قصور یا تخلف از سوی عوامل مدرسه، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی وزارت آموزش‌وپرورش، علی فرهادی در واکنش به حادثه رخ‌داده برای دانش‌آموز کشور، سوگند صیادی، اظهار داشت: درگذشت تلخ دانش‌آموز عزیزمان، سوگند صیادی، موجب تأثر و اندوه عمیق شد. دانش‌آموزان، فرزندان ما و امانت‌های ارزشمند خانواده بزرگ تعلیم‌وتربیت‌اند.

فرهادی افزود: ما در مسیر تعلیم‌وتربیت، به صیانت از جان و روان دانش‌آموزان سوگند خورده‌ایم و خود را به این عهد متعهد می‌دانیم. وی ادامه داد: پیگیری ابعاد این پرونده با جدیت ادامه دارد و در صورت احراز هرگونه قصور یا تخلف از سوی عوامل مدرسه، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. سوگند ما برای پاسداری از فرزندان این سرزمین، همچنان پابرجاست.

فرهادی تأکید کرد: گزارش اقدامات و نتایج پیگیری‌ها متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد. باید مراقب باشیم برخی فضاسازی‌های رسانه‌ای تمرکز جامعه را از حقیقت موضوع باز ندارد.

دادستان کرمانشاه:

متهم در بازداشت است

در همین خصوص، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه، خبر منتشرشده در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی مبنی بر تیراندازی به پدر سوگند صیادی و مجروح‌شدن وی را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری میزان، حمیدرضا کریمی اظهار داشت: متهم در حال حاضر در بازداشت است و تحقیقات از او راجع به موضوع اتهامی ادامه دارد.

کریمی، مطالب منتشرشده درباره آزاد بودن، وقوع تیراندازی و شلیک گلوله و مجروح‌شدن متهم را اساساً تکذیب کرد و آن را عاری از صحت عنوان کرد.

وی افزود: پرونده مرگ دانش‌آموز کرمانشاهی، سوگند صیادی، با حساسیت و جدیت در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است و انتشار چنین اخبار کذب و بی‌اساسی موجب تشویش اذهان عمومی است که خط قرمز دستگاه قضایی است.

دادستان کرمانشاه با تأکید بر اینکه رسیدگی به پرونده سوگند صیادی با دقت و از مسیر قانونی دنبال می‌شود، تصریح کرد: تمامی ابعاد این پرونده تحت بررسی قضایی قرار دارد و اطلاع‌رسانی درباره روند رسیدگی صرفاً از طریق مراجع رسمی انجام خواهد شد.

کریمی تذکر داد که رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی باید در انتشار اخبار مرتبط با این پرونده حساسیت و مسئولیت‌پذیری لازم را داشته باشند و از بازنشر شایعات و مطالب کذب، خلاف واقع و فاقد اعتبار خودداری کنند. بدیهی است انتشار اخبار خلاف واقع و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی و رسانه با دقت و حساسیت تحت رصد و پیگیری است و با افراد خاطی به‌شدت و بدون هیچ‌گونه اغماضی برخورد خواهد شد.