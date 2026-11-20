رئیس کل سازمان نظام‌پزشکی کشور گفت: طی سال‌های گذشته رتبه ایران در تولید علم مرتبط با تروما در بین کشورهای دنیا، از ۱۳ به

۱۰ ارتقا یافته که دستاورد خوبی محسوب می‌شود.

به گزارش کیهان، محمد رئیس‌زاده در پنجمین کنگره ملی تروما در شیراز اظهارداشت: طی سال‌های گذشته رتبه ایران در تولید علم مرتبط با تروما در بین کشورهای دنیا، از ۱۳ به ۱۰ ارتقا یافته که دستاورد خوبی محسوب می‌شود؛ هرچند ما به‌عنوان جامعه دانشگاهی و پزشکی، با توجه به تجربه کشور در حوزه بحران‌های طبیعی و غیرطبیعی و همچنین توانمندی دانشگاهی و علمی موجود، انتظار داریم این رتبه باز هم ارتقا یابد.

رئیس‌زاده ادامه داد: در همین سال‌هایی که آپارتاید علمی به راه انداخته‌اند و تحریم علمی علیه جامعه دانشگاهی ما اعمال شده است، سه پله ارتقای رتبه در حوزه تولید علم مرتبط با تروما نشان می‌دهد چنین اقدامات، تحریم‌ها و بی‌اخلاقی‌های علمی نمی‌تواند مانع پیشرفت علم در کشور ما شود.

سابقه موفق کاهش نرخ مرگ و میر تصادفات

وی با اشاره به اینکه نرخ مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات در سال ۱۳۸۴، ۴۰ مورد در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت بوده است، افزود: با اقدامات آموزشی، فرهنگی، قانونی و ایمن‌سازی در سطح ملی این عدد در سال ۱۳۹۹ به 18.4 رسید که ۵۴ درصد کاهش را رقم زد.

غفلت و کم‌کاری ملی در ۷ سال اخیر

رئیس کل سازمان نظام‌پزشکی گفت: علی‌رغم اینکه در سال ۱۳۹۶، ماده ۳۰ قانون احکام دائمی، دولت‌ها را مکلف به کاهش سالانه 10 درصد تلفات جاده‌ای کرده است ولی متأسفانه در سایه کم‌توجهی دولت‌ها در هفت سال اخیر، این آمار مجدداً افزایشی شد و در سال ۱۴۰۴ به حدود 20 هزار کشته در سال و نرخ مرگ‌ومیر ۲۵ در صدهزار جمعیت رسیدیم و این متناسب با توان علمی و عملی جامعه ما نیست.

روزانه ۸۸ مرگ ناشی از حوادث و تروما

در کشور

رئیس‌زاده اظهار داشت: تصادفات جاده‌ای و مرگ‌ومیرهای ناشی از سایر حوادث مانند غرق‌شدگی، سقوط، نزاع، مسمومیت‌ها و موارد دیگر، سالانه نزدیک به ۳۲ هزار مرگ در کشور ایجاد می‌کند که عمده این افراد در سنین فعال زندگی هستند. به عبارت دیگر، روزانه ۸۸ نفر در کشور بر اثر حوادث، تروما و تصادفات جان خود را از دست می‌دهند.

وی افزود: نکته مورد توجه آن است که در طول جنگ هشت‌ساله، تعداد شهدای ما به طور متوسط روزانه ۶۳ نفر بود. در طول دوران کرونا نیز که همه کشور برای مقابله با آن بسیج شده بودند، میزان مرگ روزانه به طور متوسط حدود ۱۰۵ نفر برآورد می‌شود. جنگ و کرونا تمام شدند، اما حوادث و تصادفات همچنان ادامه دارند؛ با این حال، در مقایسه با آن دوران، هیچ بسیج عمومی، اراده عمومی و اراده ملی برای مقابله با این موضوع وجود ندارد و این گله ما از دولت‌ها و سایر نهادهای مسئول است.

تحمیل هزینه معادل ۷ درصد تولید ناخالص داخلی به کشور

رئیس کل سازمان نظام‌پزشکی با اشاره به پیامدهای تصادفات و تروماها برای نظام سلامت و اقتصاد کشور بیان داشت: این مسئله دو اثر مهم برای حوزه سلامت دارد؛ نخست اینکه بار همه تصادفات و تلفات روی دوش حوزه سلامت سرشکن می‌شود و ظرفیت این حوزه را به خود مشغول می‌کند. دوم اینکه نزدیک به ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور، صرف تلفات و جراحات ناشی از تصادفات و تروماها می‌شود. این موضوع در شرایطی اتفاق می‌افتد که اکنون با کاهش ۵۰ درصدی سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی مواجه هستیم. اگر دولت‌ها به وظیفه خود عمل کنند، بار اضافی از دوش حوزه سلامت برداشته می‌شود و با صرفه‌جویی در منابع می‌توانند سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی را نیز تأمین کنند.

رئیس‌زاده با بیان اینکه ما توانمندی لازم برای مدیریت این مسئله را در کشور داریم، ابراز امیدواری کرد که در دولت دکتر پزشکیان، با توجه به اینکه رئیس‌جمهور پزشک است، عزم ملی برای مدیریت این موضوع ایجاد شود.

ضرورت شفاف‌سازی

عملکرد شورای عالی حمل‌ونقل و ایمنی

وی با اشاره به شرایط ایجادشده در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: به‌دلیل شرایط ایجادشده، حمل‌ونقل جاده‌ای درصد بیشتری از سهم حمل‌ونقل کشور را به خود اختصاص می‌دهد؛ بنابراین در چنین شرایطی باید عزم و توجه جدی برای مدیریت تلفات و صدمات ناشی از تروماها داشته باشیم و تکلیف کاهش سالانه ۱۰ درصدی تلفات را محقق کند. درخواست ما این است که عملکرد شورای عالی حمل‌ونقل و ایمنی کشور به‌طور شفاف منعکس شود؛ مشخص شود چند جلسه برگزار کرده، چه اقداماتی انجام داده و چه دستاوردهایی داشته است.