تاوان اینترنشنال دیدن یک عده

حامد با انتشار این تصویر از مزار شهید علی‌اصغر فروزان‌فر از شهدای میناب نوشت: «سه‌بار فرزندش رو تشییع کرد... دو پا، یک سر، قسمتی از پیکر. می‌گفت تاوان اینترنشنال دیدن بقیه رو ما دادیم.»

گناه ابلیس

کاربری با نقل جمله‌ای از آیت‌الله جوادی آملی نوشت: «گناه ابلیس این نبود که سجده نکرد. گناه ابلیس این بود که در برابر الله ایستاد و گفت شما نظرت این است؛ من نظرم این نیست. اگر کسی معاذالله به اینجا برسد که بگوید اسلام نظرش این است، من نظرم این نیست، این همان شیطنت ابلیس است؛ ملعون ابدی است.»

امیدوار کردن دشمن ممنوع

مرتضی رمضانی: «پزشکیان: «رئیس‌جمهورم اما با کاپشن و لباس می‌خوابم/ هیچ گرمایشی در خانه روشن نمی‌کنم». شما جای ترامپ بودید با شنیدن این حرفا چی دستگیرتون می‌شد؟! تحریم رو رفع می‌کنید یا محاصره رو تنگ‌تر؟!»

دختر خود را به آدم بی‌نماز ندهید

آقایی میبدی: «استاد قرائتی: در روایات داریم دختر خود را به آدم بی‌نماز ندهید چون کسی که لطف خدا را نادیده می‌گیرد و نماز نمی‌خواند لطف دختر تو را هم نادیده خواهد گرفت.»

جانیان کودتای دی‌ماه؛ ساکت

کاربری نوشت: «ابراز ناراحتی برای قتل سوگند صیادی توسط پدرش، به کسایی که موقع زجر دادن یه مأمور‌ زنگ میزنن به زن حاملش تا صدای زجر‌کشیدن شوهرش رو بشنوه، نمیرسه. شما برای این انسان‌دوستی‌ها زیادی حیوونید!»

حق با جمهوری اسلامی بود

کاربری نوشت: «ماهواره نصب کردم واسه خونه و برای اولین برخوردم با فضاش میتونم بگم، در مورد ماهواره حق کاملاً با جمهوری اسلامی بود.»

واقعیت جنگ

برت اریکسون، کارشناس آمریکایی در حوزه ژئوپلیتیک: «تعداد موشک‌هایی که ایران در طول یک ماه و نیم گذشته، چه در جریان آزمایش‌ها و چه در حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز شلیک کرده، واقعاً حیرت‌آور و بسیار فراتر از انتظار بوده. در حال حاضر کاملاً روشن است که ذخایر موشکی‌ آنها بسیار بیشتر از چیزی‌ است که اطلاعات آمریکا و اسرائیل تا به حال برآورد کرده بودند و اینکه توان صنایع نظامی‌شان هم اصلاً به آن اندازه‌ای که هگزت در اوایل جنگ ادعا می‌کرد، فرسوده و تضعیف نشده است. اما در عین حال، واضح است که کمبود موشک‌های رهگیر آمریکا هم به‌طور فزاینده‌ای وخیم شده است؛ مسئله‌ای که رسانه‌ها و گزارش‌های متعدد بارها به آن پرداخته‌اند.»

خسارت هنگفت ترامپ به مردم آمریکا

الیزابت وارن، سناتور مطرح آمریکایی: «از نامزد ترامپ برای سمت وزیر نیروی دریایی پرسیدم که ۴۷ میلیارد دلار هزینه جنگ با ایران چه کاری می‌توانست برای مردم آمریکا انجام دهد. او هیچ پاسخی نداشت. این پول می‌توانست: بدهی وام دانشجویی نزدیک به

۲ میلیون آمریکایی را تسویه کند. هزینه یک سال آموزش پیش‌دبستانی برای تمام کودکان ۴ساله را تأمین کند. بدهی‌های درمانی بیش از

۱۰ میلیون خانواده را پاک کند. ما باید همین حالا به این جنگ پایان دهیم.»