رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف تهران از تداوم تامین نان خانوارها

بر اساس میزان مصرف روزانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدجواد کرمی از تداوم تامین نان خانوارها بر اساس میزان مصرف روزانه خبر داد و گفت: هیچ تغییری در سهمیه و نحوه توزیع یارانه نان خانوارها ایجاد نخواهد شد و کسب‌وکارهای مصرف‌کننده خارج از الگوی خانوار، آرد مورد نیاز خود را با قیمت آزاد تامین می‌کنند.

وی با اشاره به اظهارات مطرح‌ شده در وبینار اخیر با حضور معاون وزیر کشور و استانداران درباره وضعیت توزیع آرد و نان افزود: در این نشست تاکید شد که به‌ هیچ‌ وجه تغییری در میزان مصرف و تامین نان خانوارها ایجاد نخواهد شد و مردم به هر میزان که مصرف روزانه نان دارند می‌توانند نیاز خود را تامین کنند.

رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف تهران اظهار داشت: منظور از این تصمیم آن است که سهمیه نان خانوارها بدون کوچک‌‌ترین خللی تامین شود اما برخی کسب‌ و کارها مانند کبابی‌‌ها، کله‌پزی‌ها و رستوران‌ها که از آرد و نان در فعالیت اقتصادی خود استفاده می‌کنند باید آرد مورد نیازشان را با قیمت آزاد خریداری کنند. طبق گفته مسئولان امر اتفاق خاصی نخواهد افتاد و مردم می‌توانند نیاز روزمره خود به نان را بدون مشکل تامین کنند.

کرمی با بیان اینکه در جلسه وبیناری مذکور معاون وزیر کشور بر تداوم تامین نان خانوارها تاکید کرده است؛ گفت: در این نشست که استانداران یا معاونان آنها حضور داشتند اعلام شد که هیچ‌گونه تغییری در فروش و نحوه توزیع یارانه نان برای بخش خانوار ایجاد نخواهد شد.

وی افزود: طبق توضیحات ارائه‌ شده، میزان مصرف روزانه خانوارها مبنای تامین نان خواهد بود. بر اساس اظهارات مطرح‌ شده خانوارها به هر میزان که مصرف نان داشته باشند تامین خواهد شد و کسب‌ و کارهایی که خارج از الگوی مصرف خانوار از آرد استفاده می‌کنند باید آرد مورد نیاز خود را با قیمت آزاد تهیه کنند.

فشار به کسب و کارها

رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف تهران با اشاره به گفته برخی مسئولان درخصوص پیگیری قیمت‌‌های جدید گندم گفت: واحدهای تولیدی نان صنعتی در عمل با کاهش شدید سهمیه‌‌ها رو‌به‌رو هستند به طوری که بخشی از سهمیه آرد واحدهای تولیدی حذف شده و تولیدکنندگان ناچار به تامین نیاز خود از طریق بازار آزاد هستند که این امر هزینه‌‌های تولید را به شدت افزایش می‌‌دهد.

کرمی با اشاره به مشکلات بخش نان‌های حجیم و صنعتی اضافه کرد: در حال حاضر واحدهای تولیدی این بخش با مشکل جدی تامین آرد رو‌به‌رو شده‌‌اند و وضعیت موجود نگرانی‌‌های جدی برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه نیاز سالانه این واحدهای تولیدی بین 600 تا 700 هزار تن آرد است افزود: پیش از این اعلام شده بود که گندم مورد نیاز این واحدها با قیمت کیلویی

60 هزار تومان تامین می‌ شود اما اکنون با کاهش 30 درصدی سهمیه آرد این واحدها تنها 70 درصد سهمیه قبلی اختصاص داده می‌شود که کافی نیست.

رئیس اتحادیه نان‌‌های حجیم و نیمه حجیم تهران خاطر نشان کرد: برخی از این واحدهای کوچک بین شش تا 12 کارگر دارند و وقتی آرد به‌ عنوان ماده اولیه اصلی تولید در اختیار آنها قرار نگیرد، نمی‌ توانند فعالیت خود را ادامه دهند.

گفتنی است؛ احتساب قیمت نان به نرخ آزاد برای کبابی، تهیه غذا و رستوران‌های کوچک و محلی و خانگی؛ موجب تعطیلی این واحدها و افزایش بیکاری می‌شود. بنابراین باید سهمیه‌ای با قیمت عادی برای این‌گونه کسب و کارها در نظر گرفته شود.