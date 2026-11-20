اجرای طرح عرضه مستقیم لاستیک و روغن موتور در ۳۰۰ واحد صنفی تهران با هدف حذف واسطه‌ها و عرضه محصولات با نرخ مصوب ادامه دارد.

اواخر مهرماه اعلام شد طرح عرضه مستقیم لاستیک و روغن موتور از ابتدای آبان‌ماه در ۳۰۰ نقطه تهران به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود؛ طرحی که هدف از اجرای آن، حذف واسطه‌های غیرضروری، ساماندهی شبکه توزیع و عرضه کالا با نرخ مصوب به مصرف‌کنندگان نهائی عنوان شده است.

بر اساس سازوکار اعلام‌شده، واحدهای صنفی منتخب در مناطق ۲۲گانه تهران مسئولیت عرضه این محصولات را بر عهده گرفته‌اند تا لاستیک و روغن موتور از مسیری مشخص و تحت نظارت دستگاه‌های مسئول به دست مصرف‌کنندگان برسد.

گزارش میدانی ایسنا از تعدادی از واحدهای صنفی عرضه‌کننده لاستیک و روغن موتور، همراه با گفت‌وگو با مسئولان اتاق اصناف، بازرسان و فعالان بازار، نشان می‌دهد وضعیت عرضه لاستیک در مقایسه با ماه‌های گذشته بهبود یافته و اختلاف قیمت در بسیاری از سایزها کاهش پیدا کرده است. با این حال، فعالان صنفی معتقدند تداوم این وضعیت به تامین منظم محصولات از سوی کارخانه‌ها و رفع مشکلات باقی‌مانده در شبکه توزیع بستگی دارد.

قاسم نوده فراهانی؛ رئیس اتاق اصناف ایران، درباره روند اجرای طرح عرضه مستقیم لاستیک و روغن موتور اظهار کرد: اکنون ۱۵۰ نقطه در تهران برای عرضه لاستیک و ۱۵۰ نقطه برای عرضه روغن موتور تعیین شده که در مجموع ۳۰۰ واحد صنفی را شامل می‌شود. او ادامه داد: کارخانه‌ها محصولات خود را در اختیار این واحدها قرار می‌دهند تا به‌صورت مستقیم به مصرف‌کنندگان عرضه شود. اگرچه تعداد این مراکز هنوز محدود است اما با توجه به شرایط موجود و برخی محدودیت‌ها، امیدواریم در آینده تعداد آن‌ها افزایش یابد.

رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به مشکلات ارزی تولیدکنندگان لاستیک گفت: بخشی از مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌های تولید تایر به ارز وابسته است و نوسانات ارزی در ماه‌های گذشته مشکلاتی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده بود که بر میزان عرضه لاستیک نیز تاثیر گذاشت. در حال حاضر نیز توزیع لاستیک و روغن موتور در مراکز تعیین‌شده به‌صورت روزانه ادامه دارد.

جمع‌آوری بازار سیاه

شکری‌زاده؛ خزانه‌دار اتحادیه لاستیک و روغن نیز در حاشیه این بازدید میدانی با اشاره به وضعیت تولید تایر در کشور اظهار کرد: در مجموع، هشت کارخانه تولید تایر در کشور فعالیت دارد که حدود ۷۵ درصد نیاز مصرفی بازار داخلی را تأمین می‌کنند. مشکلات بازار از شهریورماه و حتی پیش از آن، با کاهش سبد کالایی عرضه‌شده از سوی شرکت‌های تولیدکننده آغاز شد. یکی از دلایل اصلی این موضوع، افزایش هزینه تمام‌شده تولید بود.

بهنام نیک‌منش؛ معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران نیز با تشریح اهداف اجرای طرح گفت: یکی از مشکلات گذشته بازار، شکل‌گیری بازار سیاه و عرضه کالا با قیمت‌های بالاتر بود. اکنون با توزیع مستقیم و نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی، تلاش می‌شود از تکرار این وضعیت جلوگیری شود.

فشار بیشتر به خودروداران کم درآمد!

همچنین یک فعال صنفی با بیان اینکه سهمیه دریافتی لاستیک برخی واحدها به‌طور متوسط حدود ۲۰۰ حلقه در ماه است، افزود: با افزایش عرضه لاستیک با نرخ مصوب، تقاضا در بازار آزاد به‌شدت کاهش یافته و در بسیاری از سایزها، اختلاف قیمت بازار آزاد و نرخ مصوب از بین رفته است. حتی در برخی سایزها، قیمت بازار آزاد از نرخ مصوب پایین‌تر آمده و تنها در برخی محصولات پرتقاضا به‌ویژه رینگ ۱۴ همچنان اختلاف قیمت مشاهده می‌شود.

یکی دیگر از فعالان صنف لاستیک با اشاره به تغییر الگوی تقاضای بازار اظهار کرد: در سال‌های گذشته، لاستیک رینگ ۱۳ از تقاضای بالایی برخوردار بود، اما با توقف تولید پراید و افزایش سهم خودروهایی مانند کوییک، ساینا، پژو ۲۰۶ و خانواده پژو پارس، تقاضا برای رینگ ۱۴ افزایش یافته است.

رونق تعویض روغن موتور

در بخش دیگری از بازدید میدانی، وضعیت عرضه روغن موتور در یکی از واحدهای صنفی مشمول طرح مورد بررسی قرار گرفت. به گفته فعال این صنف پیش از اجرای این طرح و پس از افزایش قیمت روغن موتور، وضعیت به‌گونه‌ای شده بود که بسیاری از مشتریان تنها برای اطلاع از قیمت مراجعه می‌کردند و بدون دریافت خدمات از مغازه خارج می‌شدند اما از زمانی که توزیع روغن موتور با نرخ مصوب آغاز شده، وضعیت تغییر کرده و مراجعه مشتریان افزایش یافته است. طی حدود یک تا دو هفته گذشته، عرضه روغن‌ها نسبتاً منظم بوده و نصب بنر عرضه روغن با نرخ دولتی نیز در جلب توجه مشتریان تاثیر داشته است و اگر روند تأمین و توزیع روغن موتور به همین شکل ادامه پیدا کند، می‌تواند تاثیر مثبتی بر فعالیت واحدهای تعویض روغن داشته باشد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره نگرانی برخی مصرف‌کنندگان نسبت به کیفیت روغن‌های عرضه‌شده نیز گفت: تاکنون در واحد صنفی ما شکایتی درباره کاهش کیفیت این محصولات مطرح نشده، بیشتر مشتریان ما ثابت هستند و رانندگان تاکسی و خودروهای فعال در پایانه‌ها نیز از خدمات این واحد استفاده می‌کنند.

ادعای رفع فروش اجباری کالا

با وجود بهبود روند عرضه روغن موتور، موضوع فروش اجباری برخی محصولات جانبی در کنار روغن‌های پرمصرف، از جمله مشکلاتی است که در گفت‌وگو با فعالان صنفی مطرح شد که به گفته فعالان این صنف؛ این اقدام موجب کاهش سرمایه در گردش و تامین کالای مورد نیاز فروش‌ شده و چرخه اقتصادی آن‌ها را دچار مشکل می‌کند.

داوود سعادتی‌نژاد؛ رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لاستیک و روغن و پنچرگیران و فیلترسازان تهران درباره این موضوع اظهار کرد: یکی از مشکلات واحدهای تعویض روغن آن است که برخی کارخانه‌ها در کنار روغن‌های پرمصرف، محصولات دیگری مانند ضدیخ و روغن دنده را نیز به‌صورت اجباری در فاکتور فروش قرار می‌دهند. این موضوع موجب می‌شود بخشی از سرمایه واحد صنفی در کالاهایی که تقاضای کمتری دارند، باقی بماند.

وی افزود: واحدهای تعویض روغن این محصولات را برای ارائه خدمات به مصرف‌کننده نهائی دریافت می‌کنند و اگر تأمین روغن‌های مورد نیاز به‌درستی انجام شود، مشکل عرضه روغن موتور نیز تا حد زیادی برطرف خواهد شد.

رضا عباس‌آبادی دانشور؛ رئیس کمیسیون تخصصی لاستیک و روغن خودرو در اتاق اصناف ایران نیز در این زمینه اظهار کرد: در دوره‌های گذشته، عرضه کالاهای جانبی در کنار روغن موتور وجود داشت اما در فاکتورهای جدید بسیاری از شرکت‌ها این موضوع حذف شده یا به حداقل رسیده است. برخی شرکت‌ها نیز محصولات مورد نیاز طرح را بدون هیچ کالای جانبی‌عرضه کرده‌اند و با برگزاری جلسات با تولیدکنندگان، تلاش شده تأمین روغن‌های پرمصرف در اولویت قرار گیرد.

او با اشاره به شیوه عرضه روغن موتور در این طرح اظهار کرد: واحدهای تعویض روغن موظف‌اند روغن دریافتی را مستقیماً در خودرو مصرف کنند و در چارچوب این طرح، مجاز به فروش گالن روغن به‌صورت جداگانه نیستند. رئیس کمیسیون تخصصی لاستیک و روغن خودرو در اتاق اصناف ایران با تأکید بر ضرورت رعایت نرخ‌های مصوب گفت: تمامی واحدهای مشمول طرح باید قیمت مصوب کالا و خدمات را رعایت کنند و بنرهای متحدالشکل اطلاع‌رسانی را در ورودی واحد صنفی نصب کنند. عرضه محصولات در مناطق ۲۲گانه تهران انجام شده و صحت اجرای دستورالعمل‌ها نیز از سوی دستگاه‌های مسئول بررسی می‌شود.