همزمان با ادامه ریزش طلای جهانی و سقوط بورس‌های آمریکا، بازارهای سهام آسیا دیروز جمعه با افت سنگین مواجه شدند و در بدترین عملکرد هفتگی خود از سال 2020 قرار گرفتند.

به‌ گزارش خبرگزاری تسنیم؛ بازارهای سهام آسیا روز جمعه سقوط کردند و در آستانه ثبت بدترین عملکرد هفتگی خود از سال 2020 قرار گرفتند. این افت سنگین پس از آن رخ داد که عرضه اولیه سهام شرکت آنتروپیک (Anthropic) نتوانست اعتماد سرمایه‌گذاران به بخش هوش مصنوعی را بازگرداند و همزمان تقاضا برای دارایی‌های امن، ارزش دلار آمریکا را در مسیر صعودی نگه داشت.

در معاملات روز جمعه، گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا و اقیانوسیه MSCI در خارج از ژاپن سه و دو دهم درصد سقوط کرد که بزرگ‌ترین افت روزانه آن در بیش از یک ماه گذشته به شمار می‌رود و افت هفتگی آن را به هشت و سه دهم درصد رساند.عملکردی که در شش سال اخیر بی‌سابقه بوده است.

در همین حال، شاخص نیکی ژاپن با چهار و یک دهم درصد کاهش در مسیر افت هفتگی شش و هشت دهم درصدی قرار گرفت، شاخص کوسپی کره جنوبی 4.4 درصد افت کرد تا کاهش هفتگی خود را به هفت و یک دهم درصد نزدیک کند.

بورس تایوان نیز با سقوط پنج درصدی در روز جمعه، افت هفتگی 16 درصدی را ثبت کرد که سنگین‌ترین ریزش هفتگی آن از سال 1991 محسوب می‌شود.

موج فروش در آمریکا

موج فروش در آسیا در پی افت بیش از دو درصدی شاخص‌های «S&P500» و «نزدک کامپوزیت» در وال‌استریت شکل گرفت. اگرچه سهام آنتروپیک به عنوان نخستین شرکت پیشرو در حوزه هوش مصنوعی در بورس جهان آغاز قدرتمندی داشت، اما این هیجان به کلیت بازار سرایت نکرد.

«پرستون پاگلی» تحلیلگر بازار در سیتی، معتقد است پس از آنکه درآمدهای قوی انویدیا در اوایل هفته و عرضه اولیه رکوردشکن آنتروپیک نتوانستند جهش گسترده‌ای در بازار ایجاد کنند، سرمایه‌گذاران با تشدید ریسک‌گریزی به کاهش موقعیت‌های شلوغ و بازنگری در چشم‌انداز کلان اقتصادی روی آوردند.

علاوه‌بر این، انتشار گزارشی از سوی رسانه‌ای مرتبط با صندوق فروش استقراضی «هانتربروک کپیتال» درباره ارتباطات شرکت ای‌ام‌دی (AMD) با برخی نهادهای چینی، نگرانی‌ها درباره تشدید نظارت‌های دولتی آمریکا بر صنعت تراشه را افزایش داد.

صنعت هوش مصنوعی پیش‌تر نیز تحت تأثیر جدایی جنسن هوانگ از انویدیا، افزایش مخالفت‌ها با احداث مراکز داده پس از پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و نگرانی از رشد بدهی شرکت‌های این حوزه قرار گرفته بود.

در بازار کالاهای اساسی هم قیمت نفت خام برنت پس از یک جهش اولیه با رشد محدود چهار دهم درصدی به 92 و سه دهم دلار در هر بشکه رسید، اما همچنان در مسیر ثبت سومین هفته متوالی کاهش قرار دارد؛ زیرا نگرانی از اختلال در تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز با افزایش ذخایر نفت خام آمریکا و پیش‌بینی مازاد عرضه جهانی خنثی شد.

سایه سنگین نرخ بهره روی سر طلا

قیمت طلا در بازار جهانی در معاملات دیروز جمعه 29 آبان تحت تأثیر تقویت ارزش دلار آمریکا و افزایش انتظارات برای بالا رفتن نرخ بهره فدرال رزرو، با افت قابل‌توجهی مواجه شد و به کف 14 ماهه رسید.

قیمت هر اونس طلای نقدی با کاهش چهار و نیم درصدی برابر با 167 دلار به سه هزار و 516 دلار رسید. قیمت طلا در معاملات هفته جاری بیش از 11 درصد افت داشته است. طی یک ماه گذشته نیز 360 دلار از قیمت جهانی طلا کاسته شده است.

سقوط اخیر قیمت طلا را نمی‌توان صرفاً یک اصلاح معمولی پس از رشدهای قبلی دانست. مجموعه‌ای از عوامل پولی، ارزی و روانی باعث شده است این فلز گران‌بها که در ماه‌های گذشته یکی از جذاب‌ترین دارایی‌های سرمایه‌گذاری بود، اکنون با موج سنگین فروش مواجه شود.

تقویت شاخص دلار آمریکا تا نزدیکی بالاترین سطح 19 ماه اخیر، افزایش بازده اوراق قرضه و احتمال افزایش 25 واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست ماه دسامبر(آذرماه) فدرال رزرو از مهم‌ترین عوامل فشار بر بازار طلا عنوان شده‌اند.

همچنین افزایش انتظارات تورمی و احتمال تداوم سیاست پولی انقباضی آمریکا، جذابیت سرمایه‌گذاری در فلزات گران‌بها را کاهش داده است.

مهم‌ترین عامل فشار بر بازار طلا، تغییر انتظارات سرمایه‌گذاران درباره سیاست پولی فدرال رزرو آمریکاست. در شرایطی که پیش‌تر بازارها انتظار کاهش نرخ بهره را داشتند، تداوم تورم و اظهارنظر مقام‌های فدرال رزرو احتمال افزایش نرخ بهره در نشست دسامبر را تقویت کرده است.